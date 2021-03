Peter Locher «Hatte einige schlaflose Nächte»: Wie der Wohler Regisseur der Krise trotzt – und warum er auch mal im Coiffeur-Salon aushilft Aus der Not hat Regisseur und Autor Peter Locher eine Tugend gemacht: Er bietet der Coronapandemie mit Einfallsreichtum und positiver Einstellung die Stirn. Weil seine Agenda aber nur halb so voll ist, wie sie sollte, sucht er nun eine Teilzeitstelle. Nathalie Wolgensinger 16.03.2021, 05.00 Uhr

Der Autor und Regisseur Peter Locher musste sich in den vergangenen Monaten immer wieder auf Neues einstellen. zvg

Es kommt nicht oft vor, dass ein Kulturschaffender von sich behaupten kann, er wäre Multimillionär. Peter Locher tut das und fügt verschmitzt an: «Damit meine ich mein emotionales Konto. Ich kann mir davon zwar keine Lebensmittel kaufen, aber es macht mich dennoch extrem reich.» Die Arbeit als Regisseur und Autor füllte ihn die letzten dreissig Jahre voll und ganz aus. Mit diesem Schatz im Gepäck fiel es ihm vergleichsweise einfach, die Pandemie und all ihre Unwägbarkeiten durchzustehen.

Denn einfach war es auch für den Wohler Regisseur und Autor nicht. Wie viele andere stand er im März vor einem Jahr mit einer leeren Agenda und einem bald darauf ebenso leeren Portemonnaie da. Er sagt:

«Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich keine schlaflosen Nächte hatte. Ich hatte einige davon.»

Eine grosse Erleichterung sei es gewesen, als der Bundesrat den Selbstständigerwerbenden das Anrecht auf Coronaerwerbsersatz zusprach. Das bedeutete aber nicht, dass alle Probleme auf einmal gelöst waren. Aber: «Ich habe mir schon lange abgewöhnt, von Problemen zu sprechen, ich nenne es Herausforderungen», kommentiert er augenzwinkernd.

Eine schwierige Entscheidung

Lange wägten die Verantwortlichen des Freilichttheaters Staufberg ab, ob sie Lochers Inszenierung des Gotthelf-Romans «Ueli de Pächter» im Sommer 2021 aufführen sollten. Nach langem Ringen entschieden sie sich dagegen. Damit musste das Stück bereits zum zweiten Mal verschoben werden.

Andere wiederum zeigten sich weitaus optimistischer. Und wurden belohnt. So konnte etwa die Theatergruppe Widen im September des vergangenen Jahres zur Premiere einladen, genau wie die Gruppe Theatervirus aus Buchs. Beide Vereine setzten auf Locher als Regisseur. Er erzählt: «Das war eine strenge Zeit, die Premieren der beiden Stücke lagen nur zwei Wochen auseinander.»

Die Probenarbeiten fanden in der ersten Phase des Lockdowns online statt. Er erzählt:

«Das war etwas, von dem man vorher behauptete, dass es nicht funktionieren würde.»

Und siehe da: Diese neue Art der Proben bewährte sich für beide Seiten. Gefragt war der Einfallsreichtum der Theaterbegeisterten, denn die Schulhäuser waren noch geschlossen. Als Proberäume dienten unter anderem eine zugige Produktionshalle oder die Wohnzimmer der Theaterleute.

Damit er die Vorgaben des Bundes einhalten konnte, musste Locher präzise planen und auf eine Regieassistentin verzichten. Nur so war es möglich, die Fünferregel einzuhalten und mit vier Schauspielern gemeinsam zu proben.

Viel Zuversicht in Wohlenschwil

Daneben genoss Peter Locher die neuen Freiheiten. Er sei oft und gerne spaziert, habe die Pendenzen abgearbeitet und sich viel Zeit für seine Leidenschaft, das Bass-Spielen, genommen. «Ich konnte so richtig in die Musik eintauchen», schwärmt er. Und dabei machte er eine wichtige Entdeckung:

«Ich stellte fest, wie viel ich in den vergangenen Jahrzehnten gearbeitet habe.»

Doch ganz untätig war der Wohler in den ersten Monaten dieses Jahres nicht. Die Wohlenschwiler halten nach wie vor an ihrem Vorhaben fest, ihr Freilichtspiel im September dieses Jahres aufzuführen. Sie begeben sich dabei auf die Spuren des Pfarrers Peter Welti, der um 1833 Tod und Verwüstung in ihrem Dorf hinterliess.

Locher zeichnet als Autor für den «Schwertstreich» verantwortlich und wurde auch für die Inszenierung engagiert. Er ist zuversichtlich, dass die Premiere im September stattfinden kann. «Ich bin ein Optimist, für mich ist das Glas immer halb voll», kommentiert er lachend.

Dennoch: Seine Agenda ist nicht halb so voll, wie sie sein sollte. Und Anfragen für Kurse oder Coachings bleiben aus. Er macht sich deshalb auf die Suche nach einer Teilzeitstelle, die ihm finanzielle Sicherheit gibt. Und dann erzählt er begeistert davon, wie er kürzlich einer Bekannten im Coiffure-Salon ausgeholfen habe. «Haare zusammenwischen, den Arbeitsplatz desinfizieren, Wäsche machen und das Telefon bedienen. Es war eine ganz tolle Erfahrung!»