Merenschwand: Jungpolitiker Schär (ex GLP) gründet neu die SP

Parteiwechsel Jungpolitiker Schär gründete neu die SP Merenschwand und verliess die GLP – das ist sein Beweggrund Vor rund zwei Jahren startete der Merenschwander Tobias Schär, 28, seine politische Karriere mit dem Beitritt zur GLP. Und wurde auf Anhieb Bezirksschulrat. Nun hat er vor einigen Wochen aber die Grünliberalen verlassen – und ruft die SP Merenschwand ins Leben. Marc Ribolla 14.05.2022, 05.00 Uhr

Der Merenschwander Tobias Schär engagiert sich neu bei der SP. zvg

Nur rund 80 Stimmen fehlten Tobias Schär vergangenen Herbst für den Einzug in den Merenschwander Gemeinderat. Der politische Newcomer schaffte es als Kandidat der Jungen Grünliberalen (GLP) auf knapp 600 Stimmen und erreichte sogar das absolute Mehr. Dabei war der heute 28-Jährige erst im Sommer 2020 auf dem politischen Parkett aufgetaucht.

Damals war er Teil der frisch gegründeten GLP Bezirk Muri und von ihr auf Anhieb als Bezirksschulrat zur Wahl nominiert, die still erfolgte. Bekannt wurde Schär aber vor allem als Initiant und Geschäftsleiter des Vereins «Wir lernen weiter». Dort werden alte Laptops wieder aufbereitet und schweizweit über Partnerorganisationen wie kommunale und kantonale Sozialämter an Menschen abgegeben, die sich einfachste Ausrüstung nicht leisten können.

Aktuell das einzige Mitglied der SP Merenschwand

Politisch hat sich zwischenzeitlich einiges verändert. Vor wenigen Wochen hat Schär als Vizepräsident der GLP Bezirk Muri demissioniert, weil er sich neu bei der SP engagieren will. Dass er aktuell das einzige aktive SP-Mitglied in Merenschwand ist, stört ihn nicht.

Doch weshalb der Parteiwechsel nach so kurzer Zeit? Die Antwort liefert Schär:

«Nach eineinhalb Jahren habe ich erkannt, dass ich mich hauptsächlich in den Bereichen Bildung und Soziales einbringen möchte. Es gibt dort noch viel zu tun.»

Diese Themen würden ihm auch wegen seiner beruflichen Erfahrung im IT-Bereich besonders am Herzen liegen. Dieses Knowhow habe er bei seiner bisherigen Partei etwas vermisst. Seiner Meinung nach kommt gerade die Digitalisierung im Schulwesen und im Bereich der sozialen Integration zu kurz. «Auch zum Nachsehen der Steuerzahlenden werden gleiche Problemstellungen in den Aargauer Gemeinden immer wieder neu erfunden und betrieben, statt einmal sauber die Köpfe zusammenzustecken», fügt er an.

Sein Wechsel wurde nicht überall frohlockend aufgenommen

Der Entscheid, der zum Wechsel führte, sei über längere Zeit gereift und in Gesprächen mit Personen beider Lager verstärkt worden. «Natürlich wurde das nicht überall frohlockend aufgenommen, aber sicherlich grundsätzlich verstanden. Einzelne Personen stellten den Parteiwechsel aber doch einer Todsünde gleich. Das ist wohl einfach Teil der politischen Arbeit», erklärt er.

Schär merkt aber dankend an, dass die GLP ihm den bestmöglichen Einstieg in die Politik geboten habe, auch durch das breite Parteiprogramm. Er wusste zu jenem Zeitpunkt noch nicht, in welchen Bereichen er wirken möchte.

Der Parteiwechsel sorgte auch für Reaktionen im Dorf. Einige hätten Schär gesagt, dass sie ihn nun nicht mehr wählen könnten. Ihnen entgegnet er jeweils: «Egal, ob in der SP oder der GLP: Der Mensch bleibt der Gleiche. Mein Engagement für die Gesellschaft wird deswegen nicht kleiner.»

Seit März ist Schär nun bei der SP. «Ich kann mich bereits in verschiedenen Gefässen einbringen. Die SP steht vor grossen Herausforderungen. So muss jetzt selbstkritisch hinterfragt werden, wieso über die letzten Jahre immer wieder Stimmen verloren gingen. Die Politik der Partei wäre im Grundsatz mehrheitsfähig und wichtig. Sie muss aber einfach, realistisch und sachbezogen vorgelegt werden», sagt Schär.