Pandemie Endlich dürfen sie wieder basteln und werkeln – Wohler Integra musste sich in der Coronakrise neu erfinden Abstand, Desinfektion, Maskenpflicht sind schon für geistig uneingeschränkte Menschen nicht immer leicht umzusetzen. Aber wie geht das in der Integra, der Stiftung für Behinderte im Freiamt? Die AZ durfte die Kreativwerkstatt im Wohler Chappelehof besuchen, die wegen Corona kurzfristig eingerichtet wurde. Pascal Bruhin 18.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arbeiten ist wichtig: André Helfenstein (links) und sein Gruppenleiter fertigen in der neuen Kreativwerkstatt im Wohler Chappelehof Beileidskarten an. Severin Bigler (12. Februar 2021)

«Wir haben das Thema von Anfang an sehr ernstgenommen», sagt Walter Küng, Stiftungsratspräsident der Integra, über die Coronapandemie. «Unser oberstes Ziel war es, die Betreuung aufrechtzuerhalten.» Direkt nachdem der Bundesrat am 16. März den nationalen Shutdown verkündet hatte, aktivierte die Integra ihren internen Krisenstab und stellte eine Pandemiegruppe mit Beteiligten aller Abteilungen auf.

Es kam zu einer Vielzahl organisatorischer Änderungen. Viele Bereiche wurden ganz geschlossen, so auch die Kreativwerkstatt. Die Wohn- und Arbeitsgruppen wurden neu eingeteilt und verkleinert. Besuche von Angehörigen wurden untersagt, internes Wohnen und Arbeiten komplett getrennt. Die internen Bewohner wurden nur noch auf ihrer Wohngruppe beschäftigt. «Diese Lösung war nicht ideal, da die gesamten Utensilien jeweils in die Wohngruppen bugsiert werden mussten und der Küchentisch zur Arbeitsfläche mutierte», erinnert sich Stefanie Müller, Leiterin der Kreativwerkstatt.

Stefanie Müller, Leiterin Kreativwerkstatt der Integra, sieht auch Positives an den Ideen, die sich die Integra einfallen liess, um in Coronazeiten die Betreuung aufrechtzuerhalten. Severin Bigler (12. Februar 2021)

Psychische Belastung forderte kreative Lösungen

Die Konsequenzen der Pandemie begannen, die Bewohner der Integra auch seelisch zu belasten: «Gegen Weihnachten hin zeigten viele unserer Klienten erste Anzeichen von Anspannung», sagt Müller. «Uns war es wichtig, die psychische Belastung immer im Blick zu haben und früh zu reagieren, bevor es zur Krise kommt.» Sie betont:

«Wir haben gemerkt, dass unsere Bewohner wieder eine Perspektive brauchen.»

So suchte die Integra nach einer Lösung, um den internen Bewohnern den Zugang zur Kreativwerkstatt wieder zu ermöglichen. Dazu bedurfte es einer dezentralen Strategie. Zusätzliche Flächen wurden dazugemietet. Der nach dem Ende der Kulturbeiz leerstehende Chappelehof in Wohlen bewies sich als ideal, denn er bietet viel Platz und steht nur wenige Gehminuten von den Integra-Wohngruppen an der Kapellstrasse entfernt.

So wurden im Chappelehof drei Beschäftigungsgruppen eingerichtet. Die zwei Wohngruppen von Anglikon liessen zudem einen temporären Platz im «Pavillon» an der Jurastrasse wiederaufleben, während die Wohngruppe Steindler den Gemeinschaftsraum im grossen Innenhof ihrer Überbauung nutzt.

Josef Koller produziert Anfeuerhilfen – nun eben im Chappelehof. Severin Bigler

Veränderungen klappten gut, nur die Regeln bereiten Mühe

Die Bewohner kamen mit der Veränderung erstaunlich gut zurecht, versichert Stefanie Müller. Sie sagt:

«Für die Menschen ist es nicht wichtig, wo sie arbeiten, sondern dass sie überhaupt arbeiten dürfen.»

Weiter führt sie aus: «Die Arbeit gibt ihnen einen Sinn im Tag. Sie sind stolz darauf, etwas vollbracht zu haben.» Dass sie ihre Werkstätten lange nicht besuchen durften, konnten viele Bewohner nicht nachvollziehen. «Wir haben ihnen dann gesagt, dass sie jetzt auch im Homeoffice arbeiten, dann haben sie es verstanden», sagt Müller schmunzelnd.

Etwas mehr Mühe bereitete das Erklären der Abstands- und Hygieneregeln. Müller beschreibt:

«Am Anfang war die Maske sicher das grösste Thema. Für uns ist das Virus ja schon ziemlich abstrakt.»

Den kognitiv eingeschränkten Bewohnern den Nutzen der Maske zu erklären, sei umso schwieriger gewesen. «Wir haben uns mit Videos und Zeichnungen beholfen, um den Bewohnern die Sache zu erklären.»

Für das Händewaschen wird jeweils «Happy Birthday» gesungen. Wenn das Lied zu Ende ist, sind die Hände sauber. Müller war überrascht, wie schnell die Massnahmen zur Alltagsroutine für die Bewohner wurden. «Das Desinfizieren der Hände ist mittlerweile zur automatisierten Handlung geworden, gleich wie das Zähneputzen nach dem Mittagessen.»

Die Arbeit gibt den Bewohnern einen Sinn im Tag: Albin produziert Anfeuerhilfen namens K-Lumet. Severin Bigler

Von Personal war eine hohe Flexibilität gefordert

«Es war eine Herausforderung für uns alle», sagt Müller. Für das Personal erforderten die Massnahmen eine hohe Flexibilität und eine gute Organisation. Die Arbeitsplanung war teilweise sehr kurzfristig, da Betreuer mit Krankheitssymptomen ausfielen.

Durch die Verkleinerung der Arbeitsgruppen in der Produktion sowie die Unterteilung der Kreativwerkstatt in zwölf statt neun Gruppen stieg die Arbeitsbelastung. Unterstützt wurde und wird die Integra deshalb von vier Zivilschutzleistenden.

Trotz der herausfordernden Zeiten sieht Müller denn auch positive Aspekte: «Wir durften Ressourcen entdecken, bei uns und bei den Bewohnern, von denen wir nicht wussten, dass sie da sind», erzählt sie begeistert.

Viele Bewohner gehören der Risikogruppe an

Walter Küng, Präsident Stiftungsrat Integra Freiamt in Wohlen, ist zufrieden mit den Ideen der Integra. Severin Bigler (12. Februar 2021)

Zu einzelnen Coronafällen sei es zwar auch unter den Bewohnern gekommen, sagt Küng. Allerdings sei die Integra bislang glimpflich davongekommen, obwohl viele der Bewohner infolge von Vorerkrankungen oder aufgrund ihres Alters einer Risikogruppe angehören. Ein grosser Teil von Bewohnern und Personal hätte sich unterdessen für die Impfung angemeldet. Zudem hat sich die Integra als eine der ersten Institutionen für ein kantonales Pilotprojekt für regelmässige Coronatests beworben.

Küng und Müller sind froh, dass mit den getroffenen Massnahmen und der Wiedereröffnung der Kreativwerkstatt ein Stückchen Normalität in den Alltag der Bewohner zurückgekehrt ist.