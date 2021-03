Pandemie Coronamutation an Wohler Primarschule: 38 Schüler in Quarantäne Seit Montag befinden sich zwei 4. Klassen des Primarschulhauses Halde in Wohlen in Quarantäne. Zwei Schüler wurden positiv auf das Coronavirus getestet, einer davon mit einer mutierten Variante. Pascal Bruhin 10.03.2021, 17.10 Uhr

Das Schulhaus der Primarschule Halde in Wohlen. Bild: Marc Ribolla

Gross ist die Aufregung in der Wohler Bevölkerung. Gerüchte machen seit Anfang der Woche im Dorf die Runde, an der Primarschule Halde sei es zu einem positiven Coronabefund eines Schülers gekommen, noch dazu mit einer mutierten Variante. Zwei komplette Primarschulklassen befänden sich deshalb in Quarantäne, inklusive Eltern und Geschwister.