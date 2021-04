Pächter gefunden Neue Pläne für das kulinarische Gemüt: Marco Polo übernimmt auch die Gastronomie in der Bremgarter Badi Wie schon im Wohler Schüwo Park wird die Gastronomie im Freibad Bremgarten in Zukunft von Marco Polo geführt. Die Erfahrungen in Wohlen sollen nun auch im Reussstädtchen genutzt werden. Eine kulinarische Spezialität wird es allerdings nur in Bremgarten geben. Marc Ribolla 01.04.2021, 05.00 Uhr

Freuen sich auf die neue Gastronomie in der Bremgarter Badi (von links): René Holenweger (Managing Director Marco Polo Business Apartments AG), Sandro Burki (Verwaltungsratspräsident Marco Polo Business Apartments AG), Monika Briner (Stadträtin) und Roger Marti (Betriebsleiter Badi). Marc Ribolla

Die Marco Polo Business Apartments AG führt schon mehrere erfolgreiche Betriebe im Freiamt und in Brugg. Nun kommt ein weiteres Standbein hinzu. In Zukunft wird auch die Gastronomie in der Bremgarter Badi unter der Marco-Polo-Fittiche stehen.

Badi-Betriebsleiter Roger Marti erklärt: Wir mussten einen neuen Pächter suchen, weil der bisherige im Zuge der Coronakrise Probleme bekommen hatte. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Nachfolger mit Marco Polo so rasch finden konnten.»

Sie hätten schon vergangenes Jahr darüber gesprochen, erzählt Marco Polo-Managing-Direktor René Holenweger, der unter anderem in Bremgarten auch die «Sonne» und den Städtlimärt in der Marktgasse führt – und seit März 2020 auch das Bistro im Wohler Schüwo Park. «Wir freuen uns, dass der Stadtrat uns nun auch die Bremgarter Badi anvertraut», erklärt Holenweger.

Mit dem Schüwo Park hätten sie trotz Coronakrise gute Erfahrungswerte sammeln können und: «Das Feedback ist sehr gut, wir sind zufrieden.» Diese Erfahrungen sollen nun auch in den Gastrobetrieb in der Bremgarter Badi einfliessen, wie Holenweger verrät.

Keine Chicken-Nuggets und andere Fertigprodukte

Das Konzept sieht er deshalb beim Bewährten. «Wir bieten ausschliesslich frische Waren und keine Fertigprodukte an. Bei uns gibt es keine Chicken-Nuggets oder Ähnliches. Wir setzen auf das, was schon in Wohlen gut läuft», sagt Holenweger. Dazu gehörten zum Beispiel die Teriyaki-Burger oder die Pouletflügeli.

Etwas Spezielles hat er aber dennoch auf Lager. «Im Gegensatz zu Wohlen möchten wir in Bremgarten auch Pinsa frisch herausbacken.» Dies ist eine Art Pizza aus Reismehl und aktuell im Trend. Ebenso wird es Bratwürste auf Bestellung und auf Termin geben. Holenweger erklärt:

«Wir möchten verhindern, dass die Würste einfach lange auf dem Grill liegen und so die Qualität darunter leidet.»

Die bestehende Gastroinfrastruktur in der Badi sei mit separaten Wegen für warme Speisen und Getränke ideal und effizient. Durch die Produktion in der «Sonne» könne man zudem Synergien nutzen und auch Personalaustausche seien unter den einzelnen Standorten denkbar. Holenweger plant mit drei Vollzeitangestellten in der Badi sowie Aushilfen in der Hochsaison.

In der Badi Bremgarten ist alles bereit: Schon nächsten Dienstag geht sie mit beschränkter Kapazität auf. Marc Ribolla

Vorläufig wird das Badi-Restaurant wegen der Coronamassnahmen aber noch nicht öffnen. Im Gegensatz zum Freibad. Dieses wird drei Wochen früher als normal schon kommenden Dienstag, 6. April, die Eingangspforte öffnen. Vorläufig sind wegen der Vorschriften aber nur maximal 15 Personen gleichzeitig erlaubt. Betriebsleiter Roger Marti erläutert:

«Wir machen so früh auf, weil das Hallenbad geschlossen ist. In meinen 31 Jahren hier passierte es noch nie, dass wir öffnen, als es noch keine Blätter an den Bäumen hat.»

Bis zum 1. Mai sind die Winterabos als Eintritt noch gültig, danach die Sommerabos. Die Öffnungszeiten sind laut Marti reduziert auf Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 17 Uhr, solange die Personenbeschränkung besteht. Er hofft, dass spätestens ab Juni wieder deutlich mehr Gäste zugelassen sind und «wir den Sommer geniessen können».