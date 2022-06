Das sind die Open-Air-Bars im Freiamt – eine Zusammenstellung

Open-Air-Bars Es geht wieder los: Wo man sich im Freiamt unter freiem Himmel überall treffen kann Das Warten hat ein Ende. Der Bremgarter Bauwagen an der Reuss hat die heurige Open-Air-Saison bereits eröffnet. Die weiteren drei Open-Air-Bars im Freiamt öffnen in den kommenden Tagen zum gemütlichen Beisammensein unter freiem Himmel. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 02.06.2022, 05.00 Uhr

Der Sommer kann kommen! Die Open-Air-Bars in der Region machen ihre Türen auf. Im Bild: Intermezzo im Murianer Ammanngarten. zvg

Ein kühles Bier trinken unter dem Sternenhimmel, sich treiben lassen und Freunde treffen: Wo kann man das gepflegte Nichtstun besser geniessen, als in einer der Open-Air-Bars in der Region? Heuer kann man dies erstmals wieder ohne pandemiebedingte Einschränkungen tun und das gleich an vier Orten im Freiamt.

Eines zeichnet alle vier Bars aus: Sie wurden mit enorm viel Liebe zum Detail und in vielen Stunden Fronarbeit aufgestellt. Nur schon deshalb lohnt sich ein Besuch aller vier aussergewöhnlichen Gaststätten garantiert. Die AZ stellt sie vor.

Seit Mitte Mai trifft man sich schon im Bauwagen an der Reuss. Geführt wird der Treffpunkt neben dem Bremgarter Casino vom «Stiefelchnächt»- Team. Was vor fünf Jahren in der Not geboren wurde, hat sich bewährt. Damals wurde die Bar in der Altstadt umgebaut und das Team um Juri Tirez dislozierte in den Bauwagen mit dem lauschigen Sitzplatz, wo bis zu 60 Personen Platz fanden.

Vom Bauwagen an der Reuss her hat man eine wunderbare Sicht auf die Postkartenseite Bremgartens. Das Foto entstand letztes Jahr beim Aufbau: Juri und Michaela Tirez und Jenny Jost. (von links) Dominic Kobelt

(10. Mai 2021)

Von der gemütlich eingerichteten Gartenwirtschaft aus geniesst man den schönen Blick auf die Postkartenseite des Städtlis. Serviert wird nebst Getränken auch Pizza. Der Bauwagen an der Reuss eröffnet traditionellerweise die Open-Air-Saison. Heuer hatte man Glück und konnte schon von einigen sehr warmen Tagen profitieren.

Welche Band aufspielt oder welcher DJ auflegt, das wird relativ spontan entschieden und via soziale Medien bekannt gegeben. Juri Tirez, der den Barwagen mit seinem Team führt, ergänzt noch: «Wir bieten nicht nur Pizza an. Hin und wieder sind Kollegen von mir zu Gast, die sich an den Herd stellen und etwas kochen.»

Wer wann kocht, das wird ebenso spontan entschieden und in den sozialen Medien bekannt gegeben. Geöffnet hat der Barwagen von Mittwoch bis Freitag ab 16 Uhr, wochenends bereits ab 14 Uhr. Weil er als erstes öffnet, schliesst er auch mit als Letzter, nämlich erst gegen Mitte September.

Im Oberfreiamt trifft man sich ab Donnerstag, 9. Juni, im Murianer Ammanngarten von Donnerstag bis Samstag, jeweils ab 16 Uhr. Das Projekt nennt sich «Intermezzo» und findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt.

In Muri trifft man sich bis Ende September im lauschigen Garten der Villa Ammann. zvg

Der Name weist bereits darauf hin: Der lauschige Park des Ammannhauses kann temporär benutzt werden, bis das Murianer Bahnhofareal umgebaut wird. Bis Ende September trifft man sich im wild-romantischen Garten der Villa. Sollte es regnen, stehen den Gästen zwei Räume der Villa offen. Diese haben die Organisierenden in stundenlanger Arbeit hergerichtet.

Kulinarisch gesehen, muss man dieses Jahr nicht verreisen. Foodtrucks mit Spezialitäten aus aller Herren Ländern machen bis Ende September Stopp im Oberfreiamt und verwöhnen die Gäste mit exotischen und gutschweizerischen Menus.

Konzerte mit der Freiämter Reggaeband Tan Pickney (11. Juni) oder mit Amaru (23. Juli), einer Sängerin aus Uganda, wechseln sich ab mit Veranstaltungen wie etwa dem Brändi-Dog-Spielabend (10. Juni), einem Flohmarkt (3. September) und zwei Filmabenden mit Film-Trouvaillen aus Muri (16. und 17. September).

Sie gehört zu den stilvollsten und wohl auch aufwändigsten Bars in der Region: die Überseh-Bar beim Villmerger Feuerwehrmagazin. Raphael Kull und sein Team mit freiwilligen Helferinnen und Helfern arbeiten auf Hochtouren, um am Donnerstag, 9. Juni, die Gäste mit der neuen Deko zum Thema Schweiz zu überraschen.

Die Villmerger Überseh-Bar, die grüne Oase beim Feuerwehrmagazin. zvg

(7. Juni 2021)

Abwechslungsreich: dieses Attribut beschreibt das musikalische Rahmenprogramm am besten. Die Unterhaltung reicht von Rockabilly mit The JB Ramblers (15. Juli) oder dem Badener Musiker Tcha Simmons (8. Juli) hin zu Zappi & 3 Saints mit Dark-Country und Vintage-Rock (23. Juli). Nicht fehlen darf das Harley-Treffen am 23. Juli und gespannt darf man sein, wie sich die Villmergerinnen und Villmerger beim Karaoke am 16. Juli in Szene setzen werden.

Gleich zwei Einheimische kommen zu einem Einsatz. Am 28. August unterhält der Rapper Sepp Schnapps. Der Villmerger Poetry Slamer Jeremy Chavez tritt gemeinsam mit Kilian Ziegler, dem Schweizer Meister im Poetry Slam, am 14. August auf. Kulinarisch geht es auf eine Reise mit Foodtrucks, die von Afghanisch oder Amerikanisch über Griechisch und Mexikanisch bis Sri-Lankisch und gut Schweizerisch fast alles anbieten, was das Herz begehrt.

Alle Bars im Freiamt warten mit einem kulturellen Programm auf. Die Wohler Sommerbar ist aber die einzige mit einem kleinen Festival. Es nennt sich Nouso und präsentiert am 1. und 2. Juli ein artistisches Bühnenfestival mit Auftretenden aus dem In- und Ausland. Eröffnung ist bereits am Donnerstag, 2. Juni. Bis am 13. August hat das lauschige Plätzchen im Herzen von Wohlen jeweils von Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr geöffnet.

Vor zwei Jahren hing der Himmel über der Wohler Sommerbar voller Schirme. zvg

Auch auf dem Jacob Isler-Areal machen jedes Wochenende diverse Foodtrucks Halt. Geboten wird nebst Sushi, Risotto und Hamburger auch dieses Jahr ein Überraschungsmenu von Käth Galizia, der ehemaligen Köchin der Wohler Kulturbeiz. Erstmals gibts einen Kiosk, an dem verschiedene Vereine Desserts verkaufen.

Musikalisch gibt es einen bunten Mix an Folkmusik, Rock und Liedkunst. Am 9. Juli präsentiert die Sommerbar mit der Songwriterin Delia und der Band Lemon Cut einheimisches Musikschaffen. Beide stammen aus Wohlen. Auch die kleinsten Besuchenden kommen nicht zu kurz: am 6. August wird ein Kindertheater aufgeführt. Einen ganz besonderen Ausklang setzt am 13. August Love'n'Joy, eine Band aus der Ukraine.

