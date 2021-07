ArgoviaToday

Oberwil-Lieli Strassenwalze knallt in Bauernhaus Neben dem tödlichen Selbstunfall eines Gemeindearbeiters in Oberwil-Lieli kam es am Montag zu einem weiteren aussergewöhnlichen Unfall. Dabei wurde zum Glück aber niemand verletzt. 12.07.2021, 20.26 Uhr

Um 14.45 Uhr am Montagnachmittag hatte sich eine Strassenwalze selbständig gemacht. Das schwere Gerät knallte in drei Autos. Die Walze rollte weiter die Strasse hinunter, bis sie in einen Holzstapel am Bauernhaus zum Stehen kam.