Quereinsteiger Sauer & Jung bieten Sauerteigbrot-Abo-an

Oberwil-Lieli Sauerteig-Abo auf dem Mutschellen: Wie diese Jungunternehmer eine uralte Brottradition neu gestalten Das Bio-Mehl holen die Bäcker von «Sauer & Jung» selber von der Mühle ab und die Sauerteigmutter «Fortuna» kommt sogar mit in die Ferien. Weshalb sie für den Teig viel Wasser brauchen und welchen Einfluss das Wetter hat, erzählen sie der AZ. Laura Koller Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Nico Kaufmann und Phillip Nesseler (rechts) von «Sauer & Jung» backen seit drei Jahren zusammen in Lieli. Sie liefern ihr Sauerteigbrot direkt an ihre Abonnentinnen und Abonnenten. Laura Koller

Gänsehaut an einem frischen Septembermorgen auf dem Mutschellen. Aber nicht wegen der Temperaturen, sondern weil es so appetitlich knuspert, als Phillip Nesseler das frische Sauerteigbrot aufschneidet. Sein Kollege und Geschäftspartner Nico Kaufmann hat es eben erst aus dem Ofen geholt. Die Kruste ist dick und knusprig, im saftigen Innern haben sich kleine Blasen gebildet. Phillip schwärmt:

«Auch nach drei Jahren freue ich mich immer wieder über unser Brot. Ich könnte es jeden Tag essen.»

Sauerteigbrot hat eine alte Tradition und wird aus wenigen Zutaten hergestellt. Durch den natürlichen Gärprozess der Inhaltsstoffe, wird der Teig leicht säuerlich und bekömmlich.

Die Quereinsteiger Phillip und Nico (auf ihrer Website präsentieren sie sich nur mit den Vornamen) backen seit drei Jahren mit Leidenschaft Sauerteigbrote. Unter dem Namen «Sauer & Jung» sind sie seit Mai 2021 als Unternehmer tätig. Ihre Backstube haben sie in Lieli, auf dem Bauernhof des befreundeten Biolandwirts Karl Härri.

Wetterumschwünge beeinflussen den Teig

Lachend stellt Phillip klar: «Wir haben nicht erst während den Corona-Lockdowns mit dem Sauerteig begonnen, wie es damals viele getan haben.» Früher hat der 27-Jährige mit seiner Grossmutter gebacken, zum Sauerteig kam er durch das Internet. Phillip hat ein Video von einer speziellen, beinahe flüssigen Teigmischung gesehen und war fasziniert.

Wetterumschwünge und Temperaturschwankungen beeinflussen die Gärung des Sauerteigs. Deshalb misst Nico sorgfältig die Temperatur, bevor er den Teig ruhen lässt. Bild: Laura Koller

Ein einfacher Grundteig, der beinahe wegfliesst, dadurch zeichnet sich ihr Brot aus. Die zwei Männer pröbeln gerne damit herum. «Unser Teig hat einen sehr hohen Wasseranteil», erklärt Nico. Gemessen an den anderen Zutaten, seien rund drei Viertel davon Wasser. Das macht das Brot feucht und lange haltbar.

Beim Sauerteig spielen viele Faktoren mit rein. Wenn Nico und Phillip vom «Rümpröbeln» beim Teigmischen erzählen, leuchten ihre Augen vor Begeisterung, sie können stundenlang fachsimpeln. Es komme auf die Temperatur des Wassers, des Mehls und der Backstube an, erzählt der 30-jährige Nico. «Auch Wetterumschwünge beeinflussen den Teig, dann geht er nicht mehr so schön auf.»

«Sauer & Jung» braucht nur drei Zutaten fürs Brot

Eine weitere Besonderheit des Sauerteigs sei, dass er nicht geknetet, sondern gefaltet werde, erzählt der Bäcker. Er fährt weiter: «So bringen wir Luft in den Teig, damit sich Gluten entwickeln kann. Wenn wir den Teig kneten, würden wir alles zusammendrücken.»

Von Mittwoch bis Samstag stehen Nico und Phillip jeweils in der Backstube. Jeden Tag produzieren sie etwa 60 Kilogramm Teig, pro Woche backen sie rund 250 Brote. Nico erzählt: «Wir brauchen dafür nur drei Zutaten. Wasser, Mehl und Salz, mehr braucht es nicht.» Das Mehl holen die Bäcker selber bei der Altbachmühle in Wittnau im Fricktal. Rund alle sechs Wochen fahren sie mit ihrem Auto los und laden 500 bis 600 Kilogramm Mehl ein, «so viel wie eben ins Auto passt».

Die Geheimwaffe von «Sauer & Jung» ist ihr Starter namens «Fortuna», davon kommt gut ein Teelöffel in jede Teigmischung. «Fortuna» besteht nur aus Wasser und Mehl, diese zwei Stoffe gären und entwickeln eine Mikroben-Kultur. Diese Grundlage für den Sauerteig muss regelmässig gepflegt und gefüttert werden. «Letztes Jahr haben wir den Starter während der Ferien ins Engadin mitgenommen», erzählt Phillip.

«Nach der Heimfahrt über den Pass, war Fortuna nicht gut zwäg.»

Etwas Wasser, Mehl und einige Tage Geduld brachten die Sauerteigmutter aber wieder auf den guten Weg.

Vom Starter zum Brot: Nico (rechts) zeigt die Sauerteigmutter «Fortuna». Ein Teelöffel davon kommt in jeden Teig. Laura Koller

Früher haben Nico und Phillip vor jeder Back-Session ihre Freunde und die Familien angeschrieben, ob sie Brot wollen. Heute können sie auf einen Kreis von etwa 70 Abonnement-Kunden zählen. Die bekommen die frischen Waren nach Hause geliefert, oder können sie an einem von sieben Depots in der Region abholen. Etwas Kundenkontakt wollen die Quereinsteiger trotzdem, auch wenn sie kein eigenes Ladenlokal haben. Deshalb verkaufen sie ihre Brote jeden Samstag auf dem Wochenmarkt in Baden.

Der Gedanke hinter dem Brot-Abo war, der Kundschaft entgegenzukommen. Phillip erzählt: «Wir beobachten, dass die Leute am Morgen weniger in die Bäckerei gehen als früher. So haben sie abends frisches, gutes Brot fürs Znacht.» Ausserdem können «Sauer & Jung» so der Lebensmittelverschwendung vorbeugen. Sie backen nur so viel, wie bestellt wird.

Ihr Traum ist die Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsbetrieben

Die Jungunternehmer wollen von ihrer Leidenschaft leben, auch wenn sie sich dafür noch keine grossen Löhne auszahlen können. Trotzdem setzten die zwei aktuell voll auf diese Karte. Nico absolviert zudem noch eine Ausbildung als Komplementärtherapeut und Phillip hat einen Abschluss als biodynamischer Landwirt.

Einen Bezug zur Lebensmittelbranche hatten die zwei seit längerem. Früher arbeiteten sie für denselben Gemüsebauer und lernten sich dort auch besser kennen. «Wir sind beide auf dem Mutschellen aufgewachsen, hatten die gleichen Interessen und einen ähnlichen Freundeskreis», erinnert sich Phillip.

Von Mittwoch bis Samstag stehen die Quereinsteiger in ihrer Backstube in Lieli. Nico (links) bereitet die Zutaten für den nächsten Teig vor, während Phillip die frischen Brote aus dem Ofen holt. Laura Koller

Aus dieser Verbindung entstand dann «Sauer & Jung». Ihre Mission ist einfach, wie Nico erklärt: «Wir wollen simple, qualitativ gute Produkte herstellen.» Deshalb ist es auch ihr Traum, später direkt mit Landwirtschaftsbetrieben zusammenarbeiten zu können, um genau zu wissen, wo der Dinkel und Weizen für ihre Brote herkommt.

Mehr Informationen zum Sortiment von «Sauer & Jung», sowie den Brot-Abonnements unter www.sauerundjung.ch.

