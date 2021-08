Oberwil-Lieli Kollision zweier Fahrzeuge - hoher Sachschaden Am Freitagnachmittag kam es zu einer Kollision zwischen zwei Personenwagen. Verletzt wurde niemand. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Dem Unfallverursacher wurde der Führerausweis abgenommen. 28.08.2021, 11.21 Uhr

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. zvg

Am Freitagnachmittag, kurz nach 16:00 Uhr, fuhr ein 61-Jähriger aus dem Kanton Zürich mit seinem Personenwagen auf der Bremgartenstrasse in Richtung Birmensdorf. Zur gleichen Zeit fuhr ein 87-Jähriger aus der Region auf der Nebenstrasse von Oberwil- Lieli kommend und wollte nach links in die Bremgartenstrasse in Richtung Berikon einmünden. Dabei übersah er den korrekt von links kommenden Mercedes- Lenker und es kam folglich zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.