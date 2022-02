Bio-Birchhof in Oberwil-Lieli kämpft gegen Foodwaste

Oberwil-Lieli Kampf gegen Food-Waste: Bio-Birchhof-Team will Ernte ganz verwerten und lanciert dafür ein Crowdfunding Um noch nachhaltiger und besser gemäss den Prinzipien der Permakultur zu produzieren, benötigt der Bio-Birchhof in Oberwil-Lieli einen speziellen Einmachraum. Die nötige Unterstützung soll ein Crowdfunding bringen. Ausserdem stellt sich der Betrieb organisatorisch neu auf. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Bio-Birchhof-Team in Oberwil-Lieli mit Luana Bachmann, Sabrina Volkart, Roger Gündel und Silvia Hess (von links). Marc Ribolla

«Unser Ziel ist natürlich, dass 100 Prozent unserer Abo-Lieferungen aus eigener Produktion stammen», erzählt Sabrina Volkart. Sie arbeitet beim Bio-Birchhof in Oberwil-Lieli. Jenem Betrieb, der sich seit einigen Jahren dem Prinzip der Permakultur verschrieben hat.

Um dem Ziel der 100-prozentigen Verwertung der anfallenden Ernte möglichst nahezukommen, benötigt der Bio-Birchhof mehr Platz und vor allem einen geeigneten Raum mit Gerätschaften. Das käme auch den knapp 400 Personen zugute, die sich ihr Gemüse wöchentlich per Abo vom Birchhof liefern lassen oder an einem der Märkte in Zürich kaufen.

Bis jetzt konnte das Team beschädigtes Gemüse, das zum Beispiel Frassspuren oder andere Verletzungen aufwies, nur für den eigenen Gebrauch verwenden, verschenken oder dann kompostieren. Betriebsleiter und Birchhof-Gründer Roger Gündel schätzt, dass rund 10 Prozent der Ernte quasi der Natur wieder übergeben werden müssen.

Gerade im Winter wäre man aber froh, vermehrt eingemachtes oder verarbeitetes Gemüse oder Früchte den Lieferungen für die Abonnenten beilegen zu können. «Besonders in den Monaten Dezember bis Mai müssen wir oftmals dazukaufen, wenn unser Lagergemüse aufgebraucht ist. Wenn wir aber all unsere Ernte verwerten können, reduzieren wir den Food-Waste», erklärt Volkart.

Voraussichtliche Kosten von rund 60’000 Franken

Ein offiziell abgenommener Verwertungsraum, der allen Vorschriften entspricht, soll nun das Einmachen des Gemüses ermöglichen. Das Birchhof-Team hat zur Unterstützung des Projekts ein Crowdfunding lanciert. Alles in allem rechnet Roger Gündel mit rund 60’000 Franken Aufwand. Geplant ist ein Anbau an die bestehende Küche. Ebenso soll ein neuer Hofladen Platz haben.

Benötigt werden Geräte wie eine Kühlzelle, Elektrokochkessel, Spülschränke, Schüsseln, eine Haubenspülmaschine und einiges mehr. «Wir nehmen auch gerne Naturalspenden an. Falls beispielsweise ein Restaurant die Küche renoviert oder allenfalls sogar ganz schliesst», erläutert Roger Gündel. Und Volkart ergänzt: «So können wir Ressourcen schonen, wenn solche Geräte nicht einfach weggeworfen werden.»

Wie der neue Einmachraum im Detail aussehen wird, ist aus diesem Grund noch offen. «Wir drehen den Spiess quasi um. Normalerweise kommt zuerst die Architektur und dann der Inhalt. Bei uns sind zuerst die Geräte da und erst dann kommt die Gestaltung», sagt Volkart.

Eine erste Basis ist schon gelegt. Bis Ende Januar kamen bereits knapp 12’500 Franken an Spenden zusammen. Genügend, um sich ans Kaufen der Einrichtungsgegenstände zu machen. Wann der Bau des Einmachraums starten kann, ist aber noch offen. Gegen das Baugesuch ist eine Einsprache hängig.

Eine neue GmbH soll die Verantwortlichkeiten besser aufteilen

Das angelaufene Crowdfunding bedeutet gleichzeitig auch den ersten Schritt und die die erste Aktion im Rahmen einer neuen Organisation des Birchhofs. Roger Gündel, der den Betrieb seit 25 Jahren mit seiner Frau alleinverantwortlich führt, wird in fünf Jahren pensioniert. Künftig möchte man die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen.

«Die bisherige Einzelfirma bleibt vorläufig weiterhin bestehen. Mit der Gründung einer zusätzlichen GmbH möchten wir die Verantwortlichkeiten aufteilen. Und so Entscheidungen, die den Betrieb betreffen, zusammen fällen und breiter abstützen», sagt Gündel. Das neue Unternehmen ist in diesen Wochen in der Gründungsphase. Der offizielle Name lautet in epischer Länge: «Bio Birchhof Permakultur Gemeinschaft GmbH».

Nebst Roger Gündel beteiligen sich als Gesellschafter auch Sabrina Volkart, Luana Bachmann und Silvia Hess an der neuen GmbH. Wer sich engagieren will, kann sich aber nicht einfach einkaufen. «Als Gesellschafter oder Gesellschafterin wird erwartet, auch aktiv auf dem Hof mit anzupacken», erklärt Volkart mit einem Lachen.

Weitere Informationen zum Crowdfunding des Bio-Birchhofs auf www.bio-birchhof.ch

