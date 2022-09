Mit der Note 5,7 schloss sie als beste Lernende das KV ab

Oberwil-Lieli 21-Jährige schloss nach der Kanti eine KV-Lehre als Beste ab und darf jetzt an die Frankfurter Buchmesse Erst machte sie an der Kantonsschule Baden die Matura, dann entschied sich Lena Thomma für eine KV-Lehre beim Verlagshaus Diogenes. Die begeisterte Leserin aus Oberwil-Lieli erzählt der AZ, wie sie als Beste von 1248 KV-Absolvierenden abgeschlossen hat. Laura Koller Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Für Lena Thomma war die Entscheidung, nach der Matura eine KV-Lehre zu machen, der richtige Weg. Laura Koller

An Büchern fasziniert sie alles. Von der Geschichte, über den Schauplatz der Handlung bis zur Seitenqualität. Lena Thomma lebt für Bücher und hat die dazu passende Stelle: Sie arbeitet beim Diogenes-Verlag. Dieser wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Zürich. Er ist einer der grössten eigenständigen Belletristikverleger in Europa. Diesen Herbst kann Thomma mit dem Verlag an die Frankfurter Buchmesse reisen, ihre Vorfreude ist gross.

Die 21-Jährige ist seit langem von der Bücherwelt fasziniert und wusste schon früh, dass sie Lektorin werden möchte. Doch der Weg dorthin ist nicht einfach. Im Sommer 2020 hat sie an der Kantonsschule Baden die Matura abgeschlossen. Ihre Maturaarbeit war ein Kurzroman über die moralischen Grenzen einer Liebesgeschichte.

Ihre Lehrerin gab den entscheidenden Tipp für die Lehrstelle

Als es um ihre Zukunftsplanung ging, war sie etwas ratlos: «Ich wusste, dass ich den Weg über die Geisteswissenschaften nehmen muss, um Lektorin zu werden. Aber keiner der Studiengänge hat mich so richtig überzeugt.»

Zufällig bekam Thomma einen Tipp von ihrer Lehrerin. «Sie kannte jemanden, der beim Diogenes-Verlag die KV-Lehre absolviert hat», erinnert sich die Bücherfreundin. Als Kantonsschülerin habe sie es gar nicht «auf dem Radar» gehabt, dass die Berufslehre weiterhin eine Option wäre. Sie hat sich direkt beworben und nach etwas Wartezeit und einigen Bewerbungsgesprächen die Zusage erhalten.

Die Kauffrau erzählt: «Es war ein komisches Gefühl, als sich alle meine Schulfreundinnen und -freunde für ihre Studiengänge anmeldeten, ich aber meinen Lehrvertrag unterschrieb.» Diese Sorgen hielten nicht lange an, denn heute weiss Thomma:

«Die Ausbildung bei Diogenes war eine super Entscheidung.»

Die Lehre ist auf die Bereiche Marketing und Kommunikation ausgerichtet. Da die Mutschellerin bereits die Matur hat, musste sie in der Berufsschule nur zwei Fächer besuchen. Diese hat sie innert zweier Jahre absolviert und diesen Sommer abgeschlossen. Im Lehrbetrieb Diogenes wird sie aber noch ein Jahr länger ausgebildet, damit sie alle Stationen des Verlags kennen lernt.

Mit der Lehre im Verlagshaus kann Lena Thomma ihre Begeisterung für Literatur auch im Berufsalltag ausleben. Laura Koller

Thomma hat die schulische Ausbildung zur Kauffrau mit der Note 5,7 beendet und war damit die Beste von 1248 Absolvierenden an der KV Business School Zürich. Sie findet diese Leistung nicht besonders aussergewöhnlich. Die leidenschaftliche Leserin erklärt: «Weil ich nur zwei Fächer besuchte, hatte ich mehr Zeit zum Lernen als der Rest meiner Klasse. Ausserdem habe ich nach der Kantonsschule vier Jahre mehr Lernerfahrung.»

Thomma ist voller Vorfreude für die Frankfurter Buchmesse

Nun kann sich die in Oberwil-Lieli Wohnhafte ganz auf den praktischen Teil ihrer Ausbildung konzentrieren. Im Verlagshaus durchläuft sie mehrere Stationen, vom Lizenzwesen über das Lektorat bis hin zur Herstellung. Diesen Sommer war sie im Bereich Kommunikation und Werbung von Diogenes tätig.

Was sie auf der Frankfurter Buchmesse erwartet, weiss sie noch nicht genau. Von Podiumsdiskussionen, sogenannten Book-Talks, über Gespräche mit den Besuchenden bis hin zur Produktion von Inhalten für die Internetauftritte reicht das Programm für die Angestellten des Verlages. Lena Thommas Augen strahlen voller Vorfreude, wenn sie darüber spricht.

Besonders, weil sie in Frankfurt vielleicht auch ihren liebsten Autorinnen und Autoren begegnen könnte. Von Solomonica de Winter und Walter Tevis, der den Roman «Das Damengambit» geschrieben hat, ist Thomma besonders begeistert. Doch sie bleibt thematisch offen:

«Manchmal lese ich Bücher, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich sie mag.»

Nicht nur die Geschichten haben es ihr angetan, sondern auch die materielle Qualität von Büchern: «Ich achte darauf, wie sich die Seiten anfühlen, und mag es, wenn die Bücher in Leinen eingebunden sind.» Verschmitzt gesteht sie aber, dass sie nur wenig gebundene Bücher kauft: «Ich lese so viel, da ist ein E-Book-Reader praktischer, sonst würde ich in den Büchern versinken.»

