Urban Stenz kandidiert als Gemeinderat von Oberrüti

Oberrüti Überraschender Wechsel vor zweitem Wahlgang: Urban Stenz ist nun offizieller Gemeinderatskandidat Einzelne Einwohnende wollten Urban Stenz als neues Ratsmitglied und auch als neuen Ammann sehen. Nun macht er es offiziell und kandidiert in der zweiten Runde. Dafür hat sich Thomas Rubin aus dem Rennen genommen. Melanie Burgener 17.12.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinde Oberrüti braucht ein neues Gemeinderatsmitglied und einen Ersatz für das Ammannamt. Im März gibt es dafür einen zweiten Wahlgang. Melanie Burgener

An Kandidaten mangelte es in Oberrüti diesmal nicht. Van Hai Le und Thomas Rubin waren die beiden Anwärter für den frei werdenden Gemeinderatssitz von Franziska Baggenstos. Rubin kandidierte zudem als Gemeindeammann. Dennoch führte der Urnengang am 27. November zu keinem Ergebnis. Niemand erreichte das absolute Mehr an Stimmen.