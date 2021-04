Oberrüti Nach fast 39 Jahren geht er bald in Rente – ein Freiämter «Kanzler», der nicht Banker in London werden wollte Christian Zemp ist am 1. Mai seit 38 Jahren Gemeindeschreiber von Oberrüti. Zum Ende der Amtsperiode, Ende Jahr, geht er in Pension. Toni Widmer 30.04.2021, 05.00 Uhr

Gemeindeschreiber Christian Zemp hat von seinem Büro im Gemeindehaus aus eine schöne Aussicht über Oberrüti. Toni Widmer

Bank sei Dank: Der heute 64-jährige Christian Zemp hat auf der Gemeindeverwaltung in Beinwil eine Verwaltungslehre gemacht. Als erster Stift des langjährigen Gemeindeschreibers Erhard Huwyler. Doch dann zog es ihn zur Schweizerischen Kreditanstalt in Zürich. Und er machte es gut. Nach fünf Jahren wollte ihn seine Arbeitgeberin für zwei Jahre nach London schicken, Zemp stand vor einer Banker-Karriere.

Doch er hat abgewunken und bis heute nicht bereut: «Ich habe damals beim FC Muri Fussball gespielt, in der 3. und in der 2. Liga. Dort hatte ich meinen Freundeskreis und in Brouel (Brunnwil, Gemeinde Beinwil), wo ich aufgewachsen bin und bis 1983 gelebt habe, meine Wurzeln. Ich habe meine berufliche Zukunft nicht in einer Grossstadt gesehen, sondern auf dem Land.»

Er blieb im Freiamt und wurde – statt Banker in London – Kanzler in Oberrüti, mit Amtsantritt am 1. Mai 1983. Er habe die Lebensqualität und das persönliche Umfeld höher gewichtet als die Chance, im Bankensektor Karriere (und Geld) zu machen, sagte er.

Im Dorf sofort von Behörde und Bevölkerung akzeptiert

Heute, nach 38 Jahren, sagt er: «Im Herzen bin ich sicher noch ein bisschen Broueler geblieben. Aber meine Heimat ist hier in Oberrüti.» Er sei als junger Mann von der Behörde und der Bevölkerung sofort akzeptiert worden, sagt er und bringt ein Beispiel: «An der ersten Gemeinderatssitzung, an der ich teilgenommen habe, erklärte man mir, dass für die traditionellen Oberrüter Sporttage ein Sekretär gesucht werde, und das sei ich. Und schon war ich mittendrin und lernte nach und nach das ganze Dorf kennen.»

Kanzler Christian Zemp in seinem Reich vor drei Jahren.

Eddy Schambron (15. Mai 2018)

Oberrüti zählte damals rund 500 Einwohnerinnen und Einwohner und die Verwaltung war ein Ein-Mann-Betrieb mit einem Lernenden. «Ich habe alles gemacht – Kanzlei, Finanzverwaltung, Steuern, Zivilstandsamt, Einwohnerkontrolle, Betreibungsamt und Sozialamt. Mir hat das gefallen, es war mit Abstand die schönste Zeit in all den Jahren, weil meine Arbeit extrem vielseitig gewesen ist.» Und er erklärt auch:

«Alle wichtigen Informationen aus dem Dorf sind bei mir zusammengelaufen, ich war die Anlaufstelle für alles.»

Die Bevölkerung von Oberrüti ist auf knapp 1600 Personen gewachsen und auf der Verwaltung wird nicht mehr mit Schreib- und Buchungsmaschinen, Durchschlägen und Wachsmatrizen gearbeitet. Neben Kanzler Zemp und einem Ausbildungsplatz gibt es heute eine Stellvertretung mit einem Pensum von 100 Prozent, eine Finanzverwaltung (90 Prozent) und eine Steuerverwaltung (70 Prozent). Das Zivilstandsamt ist mit Sins regionalisiert, das Betreibungsamt auch. Letzteres hat der Kanzler bis vor drei Jahren noch selber geführt.

Nach wie vor eine lebendige und lebenswerte Gemeinde

Aus dem einstigen Einfamilienhausquartier (Zitat: Zemp) ist ein stattliches Dorf geworden. Rund 65 Prozent der Erwerbstätigen arbeiten im Kanton Zug, ein Teil verdient sein Einkommen im Kanton Luzern, ein paar wenige schaffen in den Aargauer Gemeinden Sins oder Muri. Und statt gegen 30 Bauernhöfe, wie beim Amtsantritt vor 38 Jahren, gibt es heute noch knapp die Hälfte.

Zemp (ganz links) beim Spatenstich für die Erneuerung und Erweiterung der Wydenstrasse 2008.

Stefan Kaiser (18. März 2008)

Dennoch, sagt der Gemeindeschreiber, sei Oberrüti eine lebendige Gemeinde geblieben: «Wir sind ein aktives Dorf mit einem regen Vereinsleben. Wenn hier etwas läuft – ich erinnere an den Kantonalen Musiktag von 1994 oder das Fest zur Einweihung der Schulhauserweiterung von 2008 –, dann stehen alle zusammen und zeigen, zu was wir fähig sind.»

Es gibt auch Dinge, an die sich der Kanzler, der am Samstag sein 38-Jahr-Jubiläum in Oberrüti feiert und Ende Jahr ein paar Monate vorzeitig in Rente geht, nicht so gern erinnert. Das war insbesondere die Vanoli-Geschichte. Das Unternehmen wollte im Dorf einen Werkhof errichten und dagegen gab es heftige Opposition.

Nicht die Opposition an sich war es, die Christian Zemp beschäftigt hat: «Harte Diskussionen um Projekte hat es über all die Jahre immer wieder gegeben. Aber das ist immer weitgehend sachlich und fair abgelaufen. Beim Vanoli-Geschäft jedoch ist es persönlich und unfair geworden mit Angriffen gegen die Mitglieder der Behörde und der Verwaltung. Das hat mich sehr beschäftigt», sagt er. Doch inzwischen seien auch über diese Sache ein paar Grashalme gewachsen.

Positive Bilanz über fast vier spannende Jahrzehnte

Insgesamt zieht der Rentner in spe eine sehr positive Bilanz über die vergangenen fast vier Jahrzehnte. Mit dazu beigetragen, sagt er, hätte auch das stets gute Verhältnis mit der Behörde und dem Personal. Er hätte sich vom Gemeinderat stets getragen und unterstützt gefühlt und es auch mit den Leuten im Dorf gut gekonnt. So sagt er auch:

«Es war eine spannende Zeit, ich liebe meinen Beruf bis heute und gehe jeden Tag gerne ins Büro.»

Ab 2022 wird es Christian Zemp etwas gemütlicher und ruhiger nehmen, aber sich nicht ganz zurücklehnen. Zusammen mit seiner Gattin Susanne, die Gemeindeschreiberin von Geltwil ist, führt er nebenbei ein Treuhandbüro, dem er sich als Rentner etwas intensiver annehmen will.

Auch beim Umzug des Gemeindehauses im Jahr 2001 packte Zemp tatkräftig mit an. Alexandra Wey (2. November 2001)

Etwas mehr reisen will er künftig auch, vor allem an die Spiele der Schweizer Nationalmannschaft, die der Fussballfan schon verschiedentlich an Europa- und Weltmeisterschaften vor Ort lautstark unterstützt hat. Und natürlich jassen: «Ich bin ein begeisterter Jasser und freue mich darauf, dieser Leidenschaft bald nicht mehr nur spätabends, sondern auch tagsüber frönen zu können», sagt er.

Aus den Kommissionen, in denen er noch tätig ist, will er sich zurückziehen: «Ich will», sagt er, «nicht mehr aktiv in einem Amt der Gemeinde tätig sein.» Allerdings: «Am politischen Leben im Dorf werde ich natürlich dennoch auch weiterhin teilnehmen.»