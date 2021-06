Oberrüti AG: Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Oberrüti Motorradfahrer wird bei Frontalkollision schwer verletzt Zwischen Oberrüti und Fenkrieden kam es zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorradlenker und einem Personenwagen. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen mittels Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. 28.06.2021, 12.17 Uhr

Nach einer Frontalkollision mit diesem PW wird ein Motorradfahrer schwer verletzt. Kapo AG

Am Sonntagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, hat sich in Oberrüti ein Unfall mit schweren Verletzungsfolgen ereignet. Ein 19-jähriger Motorradlenker fuhr auf dem Hohensteg von Fenkrieden in Richtung Oberrüti. Gemäss ersten Erkenntnissen ist der Motorradlenker auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto frontal kollidiert.