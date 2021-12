Nicole Morales aus Oberrüti hat ihr Achtsamkeitsangebot erweitert

Oberrüti Kinder sollen noch keinen Stress haben: Sie verrät, was das Rezept dagegen für den Alltag ist Nicole Morales aus Oberrüti möchte Kindern und ihren Familien mehr Achtsamkeit im Alltag schenken. Neu hat sie ein Kartenset mit 40 verschiedenen Aufgaben kreiert und arbeitet aktuell an einer Fortsetzung ihres Tagebuches. Melanie Burgener 01.12.2021, 05.00 Uhr

Nicole Morales aus Oberrüti hat ihr Achtsamkeitsangebot für Kinder erweitert. Neu bietet sie auch ein Kartenset mit 40 verschiedenen Übungen an. zvg

Wann habe ich mich zum letzten Mal ans Fenster gestellt und die Wolken beobachtet? Wann habe ich mir ganz bewusst Zeit für mich genommen? Fragen wie diese, findet Nicole Morales, sollte man sich viel öfters stellen. Ganz besonders im Kindesalter. «Wann, wenn nicht als Kind, kann man seine täglichen Gewohnheiten ändern und zehn Minuten in die Routine einbauen, in denen man seinen Tag und seine Gefühle reflektiert?», sagt sie.

Vor rund einem Jahr hat die 33-Jährige aus Oberrüti ihr erstes Kindertagebuch «Achtsames Abenteuer» herausgegeben. Mit gezielten Fragen und kleinen Übungen soll dieses Angebot den Mädchen und Jungen helfen, ihren Alltag spielerisch zu reflektieren und dadurch positiver gestalten zu können.

Und weil das Angebot so gut angekommen ist, hat die gebürtige Luzernerin ihren Onlineshop unterdessen erweitert und arbeitet aktuell auch an einer Fortsetzung des Tagebuches. Die vielen Rückmeldungen der Eltern haben Nicole Morales geholfen, neue Produkte zu entwickeln und haben sie auf die Idee gebracht, künftig einen anderen Fokus zu setzen.

Die Zeit der Eltern beeinflusst den Alltag ihrer Kinder

Das neuste ihrer Produkte ist das Kartenset «Gemeinsam stark». Darin sind 40 Karten, alle von Morales selbstgestaltet, mit Achtsamkeitsübung enthalten. Mal länger, mal kürzer können sie leicht in den Alltag der Kinder oder auch der ganzen Familie integriert werden. Wie auch bei ihrem Tagebuch benötigen die Kinder bei der Anwendung die Unterstützung der Eltern. Doch leider fehle vielen die Zeit dafür. Morales erzählt:

«Eine Mutter erzählte mir, sie komme nicht dazu, so etwas in den Familienalltag einzubauen und wolle ihrem Kind auch nicht noch mehr Verpflichtungen zumuten.»

Sie ergänzt: «Da hat es bei mir klick gemacht und ich wusste: Da muss ich ansetzten.» In Zukunft möchte sie einen stärkeren Fokus auf ebendiese Zeit setzten. «Mein Ziel ist es, mit Vorträgen die Mütter und Väter abzuholen und ihnen aufzuzeigen, wie wertvoll diese täglichen zehn Minuten sein können», sagt sie.

Denn mit den Aufgaben aus dem Kartenset, zum Beispiel: «Schreibt euch selbst ein Kompliment auf und hängt es sichtbar auf» oder: «Stellt euch gerade hin und tut so, als wären eure Beine die Wurzeln eines Baumes», können Kinder zwischen Leistungsdruck und Stress im Alltag zur Ruhe kommen.

Ihr Buch ist an manchen Orten bereits Teil des Stundenplans

Ihre Vorträge bietet sie in Gemeinden, Schulen und Elternforen an. «Der nächste findet im Januar in Oberrüti statt. Mein Ziel ist es, das künftig in weiteren Ortschaften anzubieten», so Morales.

Auf ihrer Website bietet Morales auch Bastelbögen und Aktivitäten in Form von PDFs an, mit denen die Eltern spielerisch Achtsamkeit ins Leben der Kinder integrieren können. «Es gibt unterdessen bereits Schulen, die mit ihrem Budget mein Buch für ihre Klassen gekauft haben und in Kombination mit den Arbeitsblättern mit ihren Schülerinnen und Schülern ein achtsames Projekt führen», freut sich Morales.

Auch aus ihrem Umfeld bekommt sie immer wieder positive Rückmeldungen. «Eine Cousine zieht jeden Morgen mit ihren Kindern eine meiner Karten. Als sie das einmal im Stress auslassen wollte, sagte ihr Sohn: Aber für so etwas hat man doch immer Zeit», erzählt sie strahlend.