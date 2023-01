Das neue Theaterstück in Oberrüti kam beim Publikum gut an

Oberrüti Fast alle Vorstellungen komplett ausverkauft: So gut kam das neue Theaterstück in Oberrüti an Regisseur Beni Kreuzer war im Vorfeld unsicher, wie «D’Priisgwönner» der Theatergruppe Oberrüti beim Publikum ankommt. Nach der letzten Vorstellung können die Verantwortlichen nun eine positive Bilanz ziehen. Melanie Burgener 24.01.2023, 05.00 Uhr

Die Theatergruppe Oberrüti führte in den vergangenen drei Wochen «D' Priisgwönner», die Mundartversion von «Drei Männer im Schnee» von Erich Kästner auf. zvg

Mit dem neuen Stück «D’Priisgwönner» ging Regisseur Beni Kreuzer mit der Theatergruppe Oberrüti heuer ein Risiko ein. Denn für einmal stand nicht nur Humor an erster Stelle. «Dieses Stück ist eine Komödie mit wahnsinnig viel Inhalt und Emotionen. Es aufzuführen liegt mir schon sehr lange am Herzen», sagte er im Dezember zur AZ – in der Hoffnung, dass das Stück nach dem Original «Drei Männer im Schnee» von Erich Kästner, auch beim Publikum ankommt.

Unterdessen sind alle neun Aufführungen über die Bühne gegangen, am Samstag wurde zur Derniere geladen. Und wie waren die Rückmeldung von den Besuchenden? Die war zum Grossteil sehr positiv, wie der Medienverantwortliche des Vereins, Walter Baumann, erzählt. «Das Stück ist sehr gut angekommen. Natürlich können nicht immer alle begeistert sein. Es gab auch Rückmeldungen, dass die Spielzeit bis 23:15 Uhr zu lange war», sagt er.

Besonders positiv sei das Feedback zur neuen Personenbeschränkung gewesen. «Bisher hatten wir für 300 Leute Platz. Da war es jeweils etwas eng zum sitzen. Deshalb haben wir in diesem Jahr nur 240 Stühle gestellt und dafür eine zusätzliche Vorstellung gemacht», erklärt Baumann. Diese hätte an einem Mittwoch stattgefunden und sei die einzige gewesen, die nicht ausverkauft war.

Aussergewöhnliche Startzeit bleibt Tradition

Diese Änderung hätte sich auch auf das Organisieren positiv ausgewirkt, der Service beim Nachtessen beispielsweise sei schneller gegangen. Sofern sich die Schauspielerinnen und Schauspieler einverstanden erklären, wird man das Konzept einer zusätzlichen Vorstellung, beibehalten. Und damit wird man wohl auch am Aufführungsbeginn zur besonderen Zeit festhalten.

Diese starten traditionell immer acht Minuten nach einer vollen Stunde. Weshalb, das weiss Walter Baumann selbst nicht so genau. «Ich bin nun seit 12 Jahren im Verein, in diesen Jahren war das immer so. Vielleicht hat es damit zu tun, dass wir manchmal etwas Mühe haben, pünktlich anzufangen», vermutet er mit einem Augenzwinkern.

Nur die Eintrittspreise werde der Vorstand nochmals diskutieren, da diese je nach Tag sehr stark variieren. Am Freitag- und Samstagabend bezahlen Erwachsene wie Kinder 20 Franken. Am Sonntagnachmittag kostet es für Erstere 12 für Letztere 5 Franken und am Sonntagabend 20 und 10 Franken. Das soll angeglichen werden, besonders für die Kinder. Denn von ihnen hätten heuer nur wenige die Vorstellungen besucht. 80 bis 90 Prozent der Besuchenden seien Seniorinnen und Senioren gewesen, so Baumann.

Weitere Hinweise fürs nächste Stück kann er aber noch keine geben. «Ich bin mir aber sicher, dass unser Regisseur Beni Kreuzer bereits ein paar Ideen hat», so Baumann.