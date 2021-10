Franz Stöckli aus Oberrüti schreibt das Buch Zeit-Lupe.

Oberrüti Damit die Geschichten nicht vergessen gehen: 92-Jähriger sammelt Erinnerungen aus zwei Jahrhunderten in einem Buch Franz Stöckli hat viele Geschichten von Menschen im Gedächtnis, die zwischen den Vorkriegsjahren und jetzt in der Gemeinde Oberrüti lebten. Diese Erlebnisse hat er im Buch «Zeit-Lupe» zusammen mit seiner Tochter, Helen Ingold-Stöckli, festgehalten. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 06.10.2021, 05.00 Uhr

Franz Stöckli aus Oberrüti ist 92 Jahre alt und hat das Buch «Zeit-Lupe» geschrieben. Darin sammelte er Erinnerungen aus seinem und dem Leben seines Grossvaters. Melanie Burgener

Geschichten und Erzählungen konnte sich Franz Stöckli schon immer gut merken. Ganz besonders jene, die sich in den vergangenen zwei Jahrhunderten in Oberrüti abgespielt haben. Die meisten Begebenheiten hat der 92-Jährige selbst erlebt, verbrachte er doch sein ganzes Leben in diesem Dorf. Viele Anekdoten kennt er aber auch noch aus den Erzählungen seines Grossvaters, Xaver Meier.

Seine Geschichten hat Franz Stöckli alle gierig aufgesogen und bis heute kaum ein Detail vergessen. Er erzählt:

«Diese Erlebnisse waren bisher nirgends aufgeschrieben, ich habe sie alle im Gedächtnis.»

Damit seine Sammlung an Erzählungen nicht verloren geht und auch den zukünftigen Generationen erhalten bleibt, hat Stöckli sie in einem Buch festgehalten. «Zeit-Lupe» heisst die Sammlung, die er zusammen mit seiner Tochter Helen Ingold-Stöckli zusammengetragen hat.

In seinem Buch «Zeit-Lupe» erzählt Franz Stöckli Geschichten der Menschen die in den vergangenen Jahrhunderten in Oberrüti lebten. Melanie Burgener

«Ich habe mich immer schon mit der Historik des Dorfes befasst. Für die Dorfgeschichte, die ich 2004 zusammen mit Ueli Wismer herausgegeben habe, verbrachte ich viel Zeit in den Archiven der Gemeinde, des Kantons und der Kirchen», sagt er. Seinen drei Kindern erzählte er stets von den Geschichten aus dem Dorf. Vor allem seine Tochter Helen interessierte sich dafür. Und so begann sie, die Geschichten ihres Vaters für sich selbst auf CDs aufzunehmen.

Ein Rückblick, der auch von Mord und Tod erzählt

Wähen dreier Jahre haben sie die vielen Geschichten sortiert und in das Buch niedergeschrieben, dessen Umschlag das Oberrüter Dorfbild von ungefähr 1925 zeigt. «Ich könnte gut noch ein zweites füllen», sagt Stöckli.

«Zeit-Lupe» bietet den Leserinnen und Lesern aber nicht etwa trockene historische Fakten. «Ich wollte erzählen, wie das Leben hier in Oberrüti war. Ich spreche auch über die schwierigen 30-Jahre, Mord, Not und die Clocharenzeit während der Wirtschaftskrise», präzisiert Stöckli. Es sei ein Rückblick, der im 19. Jahrhundert beginnt und sich bis zur Jahrtausendwende zieht.

Nachbarschaft – Eine Leseprobe aus «Zeit-Lupe» Breitensteins Auf dem Fussweg zur steinernen Platte über den Dorfbach lag ein alter Mann, dem es nicht mehr gelang aufzustehen. Der kleine Franz rief ängstlich seine Mutter, die ans Küchenfenster eilte und den Nachbarn «Vazi» erkannte. Sie eilte aus dem Haus, in hastigen Schritten, um zu helfen, ich hatte Mühe ihr zu folgen. Elisabeth, meine Mutter, führte ihn nach Hause. Der einundneunzigjährige Bonivaz Breitenstein, geb. 1841 im Guggibad oberhalb von Buttwil, bewirtschaftete mit seiner Schwester gleichen Jahrgangs, nicht Zwillinge, ein kleines Dorfheimetli unterhalb der Kirche. Das dazugehörige Wohnhaus, ein Riegelbau, war wie die Scheune zweigeteilt. Auf dem «Hobacher» besass er ein kleines Grundstück nahe dem Mooswaldeingang, wo heute der Kindergarten steht. Links und rechts standen zwei grosse Eichen, die wie ein Tor zu durchschreiten waren. Jene auf der linken Seite musste vor Jahren wegen Stockfäulnis gefällt werden. Aufgrund der Jahrringe bewachte sie mehr als zweihundertfünfzig Jahre lang den Waldeingang. Sie war schon ein Däumling bevor Mozart geboren wurde. Die beiden Geschwister Breitenstein lebten äusserst bescheiden und sparsam. Ihr porzellanes Küchengeschirr, einst weiss, jetzt im Alter vom Gebrauch verfärbt und voller Risse, lehnte auf einem Laden an der Wand, genannt «Beckiladen». Sie seien mit «Räbepappe» aufgewachsen, beteuerte «Vazi». Beide verstarben kurz nacheinander, 1932. Nur ein einziges Grab dazwischen versperrte ihnen die Möglichkeit, auch im Tode noch beisammen zu sein.

In seiner Geschichtensammlung gibt Stöckli auch einen Einblick in die Vorkriegszeit in Oberrüti. Er erzählt:

«Im Dorf lebten knapp 450 Einwohner, die meisten von ihnen waren Bauern oder Handwerker. Einige sind auch ausgewandert, über zwei von ihnen habe ich geschrieben.»

Nebst der Geschichte von jenen Oberrütern, die zu Globetrottern wurden, finden sich in «Zeit-Lupe» auch Erzählungen aus der Nachbarschaft Stöcklis. Und aus der Zeit, als sein Vater im Zweiten Weltkrieg zum Aktivdienst eingezogen wurde, wo er verantwortungsvolle Aufgaben zugeteilt erhielt, und eine Truppe Schweizer Soldaten bei der Familie auf dem Hof lebte. Als Bauernjunge aufgewachsen, kann sich Franz Stöckli auch noch daran erinnern, wie hart man früher arbeiten musste.

Um eine Jute zu beackern – Stöckli rechnet in der alten Masseinheit, die einer Fläche von etwa 36 Aren entspreche – habe man damals einen ganzen Tag benötigt. «Man brauchte dafür ein Gespann mit zwei Tieren. Aber im Weltkrieg haben sie auch eines unserer Pferde eingezogen. Da mussten wir einen Muni anspannen, denn einen motorisierten Traktor gab es damals nicht», erinnert er sich.

Damit die Erzählungen weiterleben, verzichtet Stöckli auf das Geld

Franz Stöckli möchte sein Buch gerne an alle Interessierten verschenken. Er begründet:

«Ich habe meine Lebtage hier in Oberrüti verbracht und möchte, dass diese Geschichten weiterhin erhalten bleiben.»

Das Buch kann auf der Gemeindeverwaltung gratis abgeholt werden. «Man darf das Buch aber auch gerne bei mir direkt bestellen, bei Bedarf stelle ich es auch per Post zu», sagt Stöckli.