Wegen Beschwerde: Oberrüti ist noch ohne Budget 2023

Oberrüti Beschwerde gegen Gmeindsbeschluss beim Regierungsrat eingereicht – nun steht Oberrüti noch ohne Budget 2023 da Die Gemeinde Oberrüti hat vorläufig noch kein rechtsgültiges Budget für das kommende Jahr. Im Nachgang zur Gemeindeversammlung vor einem Monat ist beim Kanton Einsprache eingelegt worden. Marc Ribolla 20.12.2022, 17.15 Uhr

In der Gemeinde Oberrüti wird es vorläufig noch kein rechtsgültiges Budget 2023 geben. Melanie Burgener

Eigentlich war die Einwohnergemeindeversammlung in Oberrüti am 18. November eine reine Formsache. Innert nur 40 Minuten wurde der Anlass mit 49 anwesenden Stimmberechtigten abgewickelt. Die Traktanden «Genehmigung des Budgets 2023» mit unverändertem Steuerfuss von 114% und die «Genehmigung des Personalreglements» sorgten für keine Wortmeldung. Beides wurde einstimmig genehmigt.

So weit, so gut. Doch nun teilt die Gemeindekanzlei mit, dass gegen die Beschlüsse der Gmeind (Budget 2023 und Personalreglement) beim Regierungsrat in Aarau Beschwerde eingereicht worden ist. Das hat Folgen, denn so ist es nicht mehr möglich, dass die Beschlüsse heuer noch rechtsgültig werden.

Nur unerlässliche Ausgaben dürfen beschlossen werden

Dies bedeutet, dass Oberrüti bis zum Ende des Beschwerdeverfahrens kein gültiges Budget für das Jahr 2023 besitzt. Laut Aargauer Gemeindegesetz ist der Gemeinderat verpflichtet, «nur die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben zu beschliessen», schreibt die Gemeindekanzlei. Darunter fielen auch alle gebundenen Ausgaben.

Keine Auskunft kann die Kanzlei über einen möglichen Zeithorizont geben, bis wann ein Entscheid in Aarau fällt und mit welchen Gründen die Beschwerde bezüglich Budget und Personalreglement eingereicht worden ist.