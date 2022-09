Kirchenchor Cäcilia Oberrüti feiert seinen 150. Geburtstag.

Oberrüti 20 Rappen Lohn und ein Büchsli Honig zur Genesung: Was die Cäcillier zum 150. Geburtstag ausgegraben haben Der Kirchenchor Cäcilia Oberrüti ist der älteste Cäcilienverein im Aargau. Zu seinem 150. Geburtstag hat Beni Kreuzer stundenlang in den uralten Protokollbüchern gelesen – und ist dabei auf viele herzerwärmende Geschichten aus der Vergangenheit gestossen. Diese hat er nun für die Jubiläumsfeier in einer Chronik zusammengefasst. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 18.09.2022, 05.00 Uhr

Beni Kreuzer aus Oberrüti hat die Chroniken für den Kirchenchor Cäcilia Oberrüti durchgearbeitet und anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums des Vereins dessen Geschichte dargestellt. Melanie Burgener

Gemeinsam gesungen wird in Oberrüti schon sehr lange. Bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts soll es im kleinen Oberfreiämter Dorf einen Männerchor gegeben haben. Die Details dazu kann man heute aber nur noch vermuten. «Aus dieser Zeit gibt es leider keine Dokumente», sagt Beni Kreuzer.

Er tritt in sein Wohnzimmer und wuchtet einen Stapel uralter Bücher auf den Esstisch. «Doch dafür gibt es viele ausführliche Protokolle der vergangenen 150 Jahre. Und diese lesen sich spannender als ein Krimi», sagt er mit grossen, leuchtenden Augen.

150 Jahre – genau so lange ist es her, seit der deutsche Pfarrer Jakobus Stammler in Oberrüti den Kirchenchor Cäcilia gegründet hat, den ersten Cäcilierverein im Kanton Aargau. Das erste Dokument aus dieser Zeit ist die Gründungsstatute vom 21. April 1872 in der alten deutschen Schrift. Danach folgen viele Protokolle über Beschlüsse und Vereinstätigkeiten.

«Einmal hab ich bis zwei Uhr nachts in den Protokollen gelesen»

Zum 150. Geburtstag des Kirchenchors hat Beni Kreuzer sie alle gelesen. Er selbst sei zwar nicht wie seine Frau Chor- oder Vorstandsmitglied, «doch zum Jubiläum hat mich der Vorstand einstimmig zum Chroniker gewählt», erzählt er lachend. Für die Feier, die am vergangenen Sonntag im kleinen Rahmen stattgefunden hat, rekonstruierte er also in vielen Arbeitsstunden die Geschichte der Oberrüter Cäcilier.

Die Gründungsstatuten des Kirchenchors Cäcilia Oberrüti vom 21. April 1872. zvg

Die ersten Protokolle reichen bis ins Jahr 1880, ab da fehlen für 51 Jahre lang jegliche Aufzeichnungen. «Man weiss, dass weiterhin im Chor gesungen wurde. Es gab während dieser Zeit wohl einfach keinen Vorstand», erklärt Beni Kreuzer.

1931 habe man den Vorstand und auch das Protokoll wieder aktiviert. «Ab da haben sie wieder geschrieben, und wie sie geschrieben haben», lacht Kreuzer. Bis ins kleinste Detail seien Zusammenkünfte handschriftlich festgehalten worden. «Wenn ich jeweils mit dem Lesen begonnen habe, bin ich kaum mehr davon losgekommen. Einmal hab ich bis zwei Uhr nachts gelesen», so Kreuzer. Dafür musste er sogar seine Kenntnis der alten deutschen Schrift auffrischen. «Gelernt habe ich die noch damals in der Schule.»

Viele der Einträge sind nicht wichtig, dafür wunderschön zu lesen

Für die Chronik, die er zum Jubiläum erstellt hat, schrieb er einzelne Passagen leserlich ab. Und filterte die wichtigsten Ereignisse der vergangenen 150 Jahre heraus. Darunter Präsidentenwechsel oder Diskussionen über die Finanzen.

«Dazwischen habe ich auch einzelne Zückerli herausgepickt – Einträge, die für die Vereinsgeschichte nicht wichtig, aber schön zu lesen sind», so Kreuzer. «Diese hier zum Beispiel»:

«Da Theres Scheuber Villiger wieder im Spital gewesen ist, holt der Aktuar im Auftrag des Vorstandes ein Besuchsversäumnis nach, indem er ihr ein Büchsli Honig in die Wohnung bringt.»

Beni Kreuzer hat die Chroniken der Oberrüter Cäcilier mit viel Herzblut zusammengestellt. Melanie Burgener

Festgehalten wurde ebenfalls, wie der Krieg die Vereinskasse beeinträchtigte. Solche Finanzeinträge seien besonders spannend zu lesen, sagt Kreuzer und zitiert einen Protokolleintrag aus 1941:

«Nach der regen Diskussion fasst der Verein folgende Beschlüsse: Künftig solle dem Sänger pro Seelamt nicht mehr als 20 Rappen ausbezahlt werden.» Kreuzer stoppt, hebt seinen Zeigefinger und sagt: «Jetzt wirds spannend», «Vom Überschuss bekommt der Jugendkirchenchor jährlich 30 Franken und der Rest fällt in die Reisekasse des Vereins.»

Das hält einzelne Mitglieder seit über 60 Jahren im Verein

Heute sei der Oberrüter Kirchenchor ein gesunder Verein und vor allem sehr aktiv. «Gerade für eine kleine Gemeinde wie Oberrüti ist das speziell», sagt Kreuzer. Wie wichtig dieser Verein für das Dorf sei, zeigen die vielen langjährigen Mitglieder. Der ehemalige Chorleiter Josef Suter – dessen Vater einen Grossteil der ausführlichen Protokolle verfasst hatte – ist seit 1958 Teil des Chors. Bis heute ist er immer noch als Organist dabei.

Für sein Engagement wurde er am Sonntag im Rahmen der Jubiläumsfeier zusammen mit Theres Scheuber Villiger geehrt. Sie trat dem Verein 1975 bei. Die Antwort darauf, weshalb der Chor in Oberrüti auch nach einer solch langen Zeit noch erfolgreich bestehen und 23 aktive Mitglieder zählen kann, vermutet Kreuzer in dessen guten Zusammenhalt – heute wie damals:

«Protokolleintrag vom 30. April 1987 Nach der Probe lädt der Verein den Aktuar ins Vereinslokal, wo zu seinem 75. Geburtstag (24. April) 75 Kerzlein brennen und Präsident A. Deplazes gratuliert mit guten Wünschen. Es werden heisse Gipfel mit Schinken, Kaffee und Dessert aufgetragen. Der Gefeierte dankt herzlich.»

