Strompreise setzen der Bäckerei Haas in Oberlunkhofen arg zu

Oberlunkhofen «Wir hatten Existenzängste»: Dramatisch steigende Strompreise setzen der Bäckerei Haas arg zu Nirgends steigen die Strompreise so sehr wie in Oberlunkhofen. Ab nächstem Jahr kostet die Kilowattstunde statt wie bisher 6 Rappen neu 48 Rappen. Diese Mehrkosten trifft die Gewerbetreibenden hart. Allen voran Bäcker Daniel Haas. Er erzählt der AZ, wie es ihm mit den zu erwartenden Strompreisen von gegen 75'000 Franken geht. Nathalie Wolgensinger 04.11.2022, 05.00 Uhr

Marina Faes und Daniel Haas hoffen, dass die Oberlunkhofer Stimmbevölkerung Ja sagt zum Verpflichtungskredit für die Strompreisreduktion. Bild: Nathalie Wolgensinger

Dicker Nebel hängt über dem Reusstal. Hinter dem Schaufenster der Bäckerei Haas in Oberlunkhofen brennen heimelig die Lichter. Im Innern empfangen einen der Geruch von frisch gebackenem Brot und eine strahlende Marina Faes. Die Partnerin von Daniel Haas arbeitet seit 3 Uhr in der Früh. Daniel Haas stellte den Ofen in der Backstube bereits um 1 Uhr an.

Die beiden empfangen die AZ im kleinen Büro, gleich neben der Backstube. Angesprochen auf die dramatisch steigenden Strompreise in ihrem Dorf, geben sie sich erstaunlich gelassen. Daniel Haas erzählt: «Ehrlich gesagt, konnte ich das im ersten Moment gar nicht glauben. Als ich die Info der Elektra erhielt, dachte ich, dass sich das bestimmt noch ändern würde.»

Die Sanierung des Verkaufsraumes muss warten: Das wäre eigentlich geplant gewesen für nächstes Jahr. Bild: Nathalie Wolgensinger

Dem war nicht so. Als dann Ende August die Meldung schweizweit für Schlagzeilen sorgte, konnte das Paar die Tatsachen nicht mehr verdrängen. Marina Faes erzählt:

«Praktisch alle, die an diesem Tag bei uns eingekauft haben, sprachen uns auf den steigenden Strompreis an.»

Nun musste sich Daniel Haas den Tatsachen stellen. Er tat, wovor er sich lange gedrückt hatte und rechnete die Stromkosten für das Jahr 2023 aus. Er erzählt: «Bisher bezahlten wir rund 17'000 Franken pro Jahr. Neu werden wir zwischen 70'000 und 75'000 Franken bezahlen. Damit könnte ich einen Bäcker anstellen.»

Bäcker Haas ist überzeugt: «Es muss weitergehen»

Der Oberlunkhofer Gemeinderat unterbreitet der Gemeindeversammlung am 25. November einen Verpflichtungskredit von 1,5 Mio. Franken, damit sollen die Strompreise einmalig abgefedert werden (siehe Kontext). Sollte der Kredit gutgeheissen werden, würde die Bäckerei als Grossbezügerin profitieren. Haas geht heute davon aus, dass sich dann die Stromrechnung auf 48'000 bis 50'000 Franken reduzieren würde.

Einmalige Abfederung Ab 2023 schlägt der Strompreis in Oberlunkhofen eklatant auf. Er steigt von 17,6 Rappen pro Kilowattstunde auf 63,9 Rappen. Das ist so hoch wie nirgends in der Schweiz. Der Fauxpas geschah, als die Elektra Oberlunkhofen den zweiten Teil ihres Stromkontingents einkaufte. Das entsprechende Mail traf beim Anbieter nicht ein. Einen Tag später explodierten die Preise auf dem Strommarkt, der Elektra blieb nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beissen. Nun handelt der Gemeinderat. Er unterbreitet der Gemeindeversammlung am 25. November den Vorschlag, die Strompreise mit einem einmaligen Beitrag von 1,5 Mio. Franken abzufedern. Das ermöglicht es, den Preis auf 30 Rappen pro Kilowattstunde (Normaltarif) zu reduzieren. Damit bewege man sich im Rahmen der Preise, die teilweise auch in der Region zum Tragen kommen, schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft. (nw)

Aber auch diese Reduktion wird ihn nicht davor bewahren, die Preise anpassen zu müssen. Er könne jetzt noch keine genauen Aussagen dazu machen, was das Brot im nächsten Jahr kosten werde, sagt er und fügt an: «Aber es wird mehr kosten, daran gibt es nichts zu rütteln.» Als seine Partnerin und er die Zahlen schwarz auf weiss vor sich hatten, waren sie baff, gestehen sie ein. Marina Faes sagt:

«Im ersten Moment hatte ich Existenzängste. Ich stellte mir die Frage, was wir machen, wenn es nicht aufgeht Ende des Jahres.»

Ein eingespieltes Duo in der Backstube: Daniel Haas und Marina Faes. Bild: Nathalie Wolgensinger

Haas schüttelt den Kopf und sagt: «Das waren höchstens fünf Minuten, die wir zweifelten. Es muss weitergehen. Wir hoffen nun einfach darauf, dass wir das Jahr 2023 mit einer schwarzen Null abschliessen.»

Den Umbau haben sie nun auf die lange Bank geschoben

Als Daniel Haas im Jahr 2008 die Bäckerei in Oberlunkhofen übernahm, ging sein grosser Traum von der Selbstständigkeit in Erfüllung. Endlich konnte er sein eigener Chef sein und so produzieren, wie er sich das immer gewünscht hatte. Besonders beliebt ist der Lunkhofer Mocke, ein Brot, das sich durch sehr lange Teigführung auszeichnet und deshalb besonders schmackhaft ist. Haas erhielt dafür eine Goldmedaille des Berufsverbandes Swiss Bakery.

Diese Spezialitäten mögen auch die Einkaufenden. Faes erzählt: «Wir haben viele Kundinnen und Kunden, die betonen, dass sie weiterhin bei uns einkaufen werden, auch wenn die Preise steigen. Das schätzen wir sehr.»

Das gebe ihm einen grossen Rückhalt, bestätigt auch der 49-jährige Daniel Haas. Beide schauen deshalb zuversichtlich ins neue Jahr. Obwohl auch ein wenig Wehmut dabei ist. Denn eigentlich wäre geplant gewesen, im 2023 den Verkaufsraum zu sanieren. Nötig wäre es. Faes präzisiert: «Wir hoffen nun einfach, dass die Kühlanlage in der Verkaufstheke nicht aussteigt.»

