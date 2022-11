Oberlunkhofen wendet den Strompreisschock ab

Oberlunkhofen Überweisung von 1,5 Millionen Franken aus der Gemeindekasse macht den Stromschock erträglicher Mit 174 zu 17 Stimmen machte die Gemeindeversammlung Oberlunkhofen den Weg dafür frei, die für 2023 drohenden schweizweit einmaligen Preiserhöhungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher noch abzufedern. Daran gab es zwar auch Kritik, aber die Angst vor den Folgen von teurem Strom überwog dann doch. Walter Christen Jetzt kommentieren 27.11.2022, 15.34 Uhr

Die Stromkosten in Oberlunkhofen werden für 2023 doch nicht so massiv in die Höhe schnellen. Gaetan Bally / Keystone

Der Schock sitzt zwar immer noch tief, dennoch elektrisieren die hohen Stromkosten im nächsten Jahr die Verbraucher in Oberlunkhofen weniger stark: 1,5 Millionen Franken bewilligte nämlich die Gemeindeversammlung deutlich mit 174 zu 17 Stimmen für die Abfederung des Energiepreises.

Nirgendwo im ganzen Land haben die Strombezügerinnen und -bezüger für nächstes Jahr mit einer derart saftigen Preissteigerung für Energie zu rechnen, wie in der Freiämter Gemeinde Oberlunkhofen. «Das ist schweizweit einmalig», bestätigte an der Gemeindeversammlung Vizeammann Barbara Weber. Sie versprach, dass es diesen Fall in der Kellerämter Gemeinde «nie mehr» geben werde.

Einkauf für 96 Rappen statt wie früher für unter 20

Aber wie kam es dazu, dass sich die zuständige Elektra die Hälfte der Energie für 2023 zu 96 Rappen pro Kilowattstunde (kWh) vertraglich sichern musste, statt wie bisher für weniger als 20 Rappen? Für 2023 und 2024 konnte die Elektra die Hälfte des Stroms noch rechtzeitig zum üblichen Preis von unter 20 Rappen pro kWh bestellen. Doch als sich dann die Preisspirale rasch zu drehen begann, wartete die Elektra zu lange ab.

Der Kaufbeschluss für den restlichen Strombedarf fiel erst, als der Kilowattpreis um die 30 Rappen betrug. Wie sich nachträglich herausstellte, kam jedoch die Bestellung per E-Mail bei der Empfängeradresse nicht an. Als die Elektra schliesslich reagieren konnte, lag der Preis bereits bei 96 Rappen pro Kilowattstunde – die Preissteigerung war ein regelrechter Schock für die Gemeinde.

Im ganzen Debakel ist den Verantwortlichen der Elektra-Genossenschaft Oberlunkhofen zugutezuhalten, dass sie von Anfang an mit offenen Karten gespielt und nicht versucht haben, ihr Missgeschick zu vertuschen. So wurde die Kundschaft darüber informiert, dass die Gesamtkosten beim Wintertarif für die Endverbraucher von 17,6 Rappen pro kWh um 46,3 auf 63,9 Rappen steigen werde (Sommertarif: 61 Rappen).

Reduzierung der Kosten um 18,5 Rappen pro Kilowattstunde

Durch die Überweisung von 1,5 Millionen Franken aus der Gemeindekasse an die Elektra können die Kosten für die Energie im Jahr 2023 um 18,5 Rappen pro kWh von 48,5 auf 30 Rappen reduziert werden, was fast der Halbierung des Aufschlags von 2022 auf 2023 entspricht.

Unter Berücksichtigung der weiteren Abgaben und zuzüglich der Mehrwertsteuer ergibt dies einen von der Gemeinde subventionierten Gesamtpreis pro Kilowattstunde für die Endverbraucher von neu 41,1 Rappen im Sommer und 44 Rappen im Winter. Somit profitieren die Einwohnerinnen und Einwohner als auch das Gewerbe im Dorf.

Dem positiven Beschluss für die einmalige Abfederung der Strompreiserhöhung 2023 mit der Genehmigung eines Verpflichtungskredits von brutto 1,5 Millionen Franken ging an der Oberlunkhofer Gemeindeversammlung – es nahmen 208 der 1505 Stimmberechtigten teil – eine rege Diskussion voraus.

Weber räumte ein, dass dieses Vorgehen zwar ordnungspolitisch fragwürdig sei, aber ausserordentliche Situationen würden auch ausserordentliche Massnahmen rechtfertigen. So seien Anträge von Seiten der Parteien und aus dem Volk, die finanziellen Überschüsse der letzten Jahre seien durch eine Steuersenkung an die Bevölkerung zurückzugeben, geprüft worden. Aber stattdessen habe man sich für die einmalige Abfederung der Strompreiserhöhung entschieden und dies nach Abwägung verschiedener Szenarien als fairste Variante empfunden.

Das alte Schulhaus soll saniert werden. Dafür wurde ein Kredit von 900’000 Franken gesprochen. Walter Christen

«Es sind viele Haushaltungen in unserem Dorf, die ob der starken Strompreiserhöhung in Schwierigkeiten geraten würden», mahnte ein Stimmberechtigter. «Mit dem Ausgleich durch die Gemeinde sollen alle gleich behandelt werden und das geht nur über den Kilowattpreis. Die enorme finanzielle Last soll auf die vorgeschlagene Weise reduziert werden.»

Der Besitzer einer Photovoltaikanlage bemerkte: «Es ist ein Unding, eine solche Massnahme zu beschliessen. Aus Prinzip sollten wir das nicht tun, weil damit Präjudizien geschaffen würden.» Ein Votant warf ein, die Gemeinde sollte beweisen, dass alle solidarisch handeln, indem der einmaligen Vorlage des Gemeinderats zugestimmt und die 1,5 Millionen Franken bewilligt werden. «Wir haben keine andere Wahl, sonst verlieren wir das Gewerbe im Dorf», lautete eine weitere Wortmeldung.

«Die Subvention kommt sowieso nur den grossen Stromverbrauchern zugute», meinte ein anderer Redner, wogegen jemand meinte: «In Härtefällen muss genau hingeschaut werden.»

Auf die Turnhalle Oberlunkhofen soll eine Photovoltaikanlage installiert werden. Walter Christen

Ja zur Sanierung des alten Schulhauses

An der von Gemeindeammann Alain Maître geleiteten Gemeindeversammlung wurden auch die übrigen Anträge einstimmig oder mit grosser Mehrheit gutgeheissen. So unter anderen ein Kredit von 900’000 Franken für die Sanierung des alten Schulhauses, 350’000 Franken für eine Photovoltaikanlage auf dem Turnhallendach und das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 74 Prozent.

