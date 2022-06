Wettbewerb 2022: Die besten Kirschen kommen aus dem Freiamt

Oberlunkhofen Spitzenklasse in Grösse, Qualität und Aroma: Die besten Kirschen kommen dieses Jahr aus dem Freiamt Peter und Janine Hagenbuch vom Nusshof in Oberlunkhofen wurden vom Verband Aargauer Obstproduzenten (VAOP) mit dem ersten Preis im diesjährigen Kirschenqualitätswettbewerb ausgezeichnet. 24.06.2022, 14.26 Uhr

Die Rangverkündigung fand in der Siegeranlage in Unterlunkhofen Oberlunkhofen statt. ZVG

Dem Wettbewerb der Aargauer Kirschenproduzenten stellten sich 16 Teilnehmer, die allesamt in der vergangenen Woche, kurz vor Erntebeginn, von zwei Experten des Verbands Aargauer Obstproduzenten besucht wurden. Dies schreibt der VAOP in seiner Mitteilung von heute Freitag.

Bei der Bewertung seien der Fruchtbehang, die Fruchtgrösse, die Fruchtqualität und der Gesamteindruck der Kirschenkultur am höchsten gewichtet worden. Die beiden Fachexperten Jörg Bircher aus Wölflinswil und der ausserkantonale André Ziegler aus Brunnenthal SO haben diese Kirschenkulturen bewertet.

Sieger stammt aus Oberlunkhofen

Dabei erreichten Peter und Janine Hagenbuch vom Nusshof in Oberlunkhofen das Spitzenresultat – und der erste Preis des Wettbewerbs geht somit ins Freiamt. Die Preisübergabe erfolgte am vergangenen Donnerstagabend in der Siegeranlage in Oberlunkhofen.

Auch in diesem Jahr mussten die Kirschenproduzenten in den beiden kalten Frostnächten Anfangs April (3. und 4. April) um ihre Ernte bangen. Dank aufwändigen Vorbeugemassnahmen wie das Anzünden von Frostkerzen wurde die Ernte gerettet, was aber einen finanziellen Aufwand von bis zu 4000 Franken pro Hektare und Nacht ausmachen kann.

Die strahlenden Sieger: Janine und Peter Hagenbuch aus Oberlunkhofen mit Kindern. ZVG

Alle Wettbewerbsteilnehmer in den Medaillenrängen

Die Kulturen der 16 teilnehmenden Betriebe präsentierten sich laut dem VAOP am diesjährigen Qualitätswettbewerb in einem sehr schönen Zustand. Alle 15 Teilnehmer schafften es in die Medaillenränge. Ziel des wiederkehrenden Wettbewerbs sei es, die Produzenten zu Höchstleistungen bezüglich Kirschenqualität anzuspornen.

Die moderne Kirschenanlage von Peter und Janine Hagenbuch ist witterungsgeschützt gegen Hagel und Regen sowie mit Netzen gegen Vögel und gegen den neuen aggressiven Schädling Kirschessigfliege und zeigte sich zu Beginn der Ernte in einem hervorragenden Zustand. Das wüchsig, warme Wetter der letzten Wochen hatte einen positiven Einfluss auf das Wachstum und die Gesundheit der Früchte.

Herausfordernd sei die Witterung im Mai mit gewittrigen Regenfällen und örtlichen Hagelschlägen gewesen. Speziell in diesem Jahr habe der Witterungsschutz mit Regendachfolie und Hagelschutznetzen seine Notwendigkeit gezeigt, um die Kulturen und die Ernte zu schützen. Dementsprechend dürfe man sich nun auf schöne, grosse und aromatische Kirschen freuen – und dies knapp zwei Wochen früher als im Vorjahr.

Kirschenproduzenten erwarten ein sehr gutes Erntejahr

Die Kirschenproduzenten erwarten in diesem Jahr in allen Anbaugebieten der Schweiz mit über 2500 Tonnen Tafelkirschen eine gute Ernte, wie es im Schreiben des VAOP weiter heisst. Diese liege um 20 Prozent über dem Durchschnitt der letzten fünf Jahr. Knapp jede zweite Tafelkirsche werde in den Nordwestschweizerkantone Aargau, Baselland und Solothurn geerntet.

Im Aargau erwarten die rund 100 Kirschenproduzenten 0.6 Millionen Kilogramm Tafelkirschen, 200 Tonnen Konservenkirschen, die mehrheitlich mechanisch geerntet werden, sowie 300 bis 400 Tonnen Brennkirschen.

Die bereits begonnene, noch rund drei bis vier Wochen dauernde, gute Kirschenernte sei der Lohn für die Investition in den kapitalintensiven, witterungsgeschützten modernen Kirschenanbau, meint der Betriebsleiter Peter Hagenbuch, der auf über einem Fussballfeld grossen Fläche Tafelkirschen nach den Richtlinien des biologischen Landbaus produziert. (luk)