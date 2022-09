Hitzige Diskussion über Oberlunkhofer Strompreise

Oberlunkhofen Wütende Bevölkerung in voller Turnhalle: So erklärte die Elektra den Strompreis-Schock Oberlunkhofen machte schweizweit Schlagzeilen, weil der Strompreis 2023 nirgends so hoch steigt wie hier. Am Montagabend erklärte und entschuldigte sich die Elektra Oberlunkhofen an einer Infoveranstaltung. Die Bevölkerung war sauer, zeigte sich jedoch auch offen für Lösungen. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 27.09.2022, 16.11 Uhr

An einer Infoveranstaltung in Oberlunkhofen erklärte der Vorstand der Elektra, wie es zu einer Strompreiserhöhung von 263 Prozent für 2023 kommen konnte. Die Einwohnenden waren aufgebracht, einige dankten dem Vorstand aber auch für seine Ehrlichkeit. zvg

So voll hat Oberlunkhofen seine Turnhalle wohl noch nie erlebt: Es mussten sogar zusätzliche Stühle geholt werden, und trotzdem standen einige Leute den Wänden entlang. Sie alle waren gekommen, um ihrer Wut Luft zu machen oder schlicht zu erfahren, wie es passieren konnte, dass in ihrem Dorf der Strompreis 2023 so hoch steigt wie nirgends in der Schweiz.

Ende August, als bekannt wurde, dass der Preis nächstes Jahr dreieinhalbmal so teuer wird wie in diesem Jahr, sagte Hans Hagenbuch, Präsident der Elektra-Genossenschaft, gegenüber der AZ: «Ja, wir haben einen Seich gemacht und dazu stehen wir.» Wie schon damals erklärte er auch am Montagabend ausführlich, wie es zum unglaublichen Preisanstieg kommen konnte. Die Presse war nicht eingeladen, die AZ wurde jedoch von Anwesenden detailliert über den Abend informiert.

Kurz zusammengefasst: Der Elektra-Vorstand hätte nie damit gerechnet, dass die Energiepreise derart explodieren könnten. Darum hat er viel zu spät gehandelt und musste die Hälfte der Energie für 2023 zu 96 Rappen pro Kilowattstunde einkaufen statt wie bisher für unter 20 Rappen. Auch für Hagenbuch war es also keine Überraschung, dass die Oberlunkhoferinnen und Oberlunkhofer am Montagabend sauer waren.

Zusammenschluss oder Verkauf der Elektra – alles wird geprüft

Abgesehen von Erklärungen und Entschuldigungen machte er auch ein Versprechen: «2024 wird die Energie wieder günstiger als im Schockjahr 2023. Ich lehne mich einmal aus dem Fenster und sage, dass die Preise um rund 20 Prozent sinken werden.» Wie es danach aussehen wird, könne er noch nicht sagen. Allerdings stehe im Moment die gesamte Elektra auf dem Prüfstand.

«Es wird diskutiert, ob wir uns mit anderen Freiämter Stromlieferanten zusammenschliessen oder die Elektra gar an einen grösseren Anbieter wie die AEW verkaufen sollen», so Hagenbuch. «Wenn so grosse Fehler passieren, ist klar, dass der Vorstand zurücktritt. Keiner von uns klammert sich an seinen Vorstandssitz. Aber es rennt auch keiner von uns weg. Wir bleiben so lange, bis neue Leute für unsere Ämter gefunden wurden», machte der ehemalige Gemeindeammann deutlich.

Ausserdem müssten sich die Genossenschafterinnen und Genossenschafter überlegen, ob der Stromeinkauf künftig einem Profi übergeben werden soll. «Wir hören uns gute Ideen gerne an.»

«Was, wenn wir nicht zahlen? Wollt ihr uns den Strom abstellen?»

Der Hauptteil des Abends galt den Fragen aus dem Publikum. Die meisten Anwesenden hatten den ersten Schock verdaut, einige hatten sogar bereits konstruktive Lösungen parat. Einzelne liessen ihrer Wut aber auch freien Lauf: «Wenn ich in meiner Firma derart Mist baue, muss ich das selber regeln. Ihr könnt doch nicht euren Mist auf unseren Rücken ausbaden! Was ist, wenn wir alle die Strompreise einfach nicht zahlen? Wollt ihr uns dann den Strom abstellen?», machte sich ein Anwesender Luft.

Der Vorstand blieb ruhig und entschuldigte sich ein ums andere Mal. «Leider ist das System einer Genossenschaft so, dass alle es mittragen müssen, selbst wenn dem Vorstand ein so schlimmer Fehler unterläuft, wie es jetzt passiert ist», erklärte Hagenbuch.

«Es wäre ein Fehler, die Elektra zu verkaufen»

Guido Brumann, 25 Jahre lang Betriebsleiter der Elektra Oberlunkhofen, berichtete: «Eigentlich hätte die Elektra am 1. September ihren 111. Geburtstag feiern können. Leider sind aber die Tarife dazwischengekommen.» Er hielt fest, dass die Elektra sogar älter sei als die AEW und als deren Vorbild gedient habe.

Es sei ein riesiger Fehler, der dem Vorstand unterlaufen sei. Aber an einen Verkauf der Elektra dürfe dennoch nicht gedacht werden. «Wir bekämen Geld, ja, aber das würde zwei Jahre reichen, danach müssten wir nur noch bezahlen», hielt er dem Publikum vor.

Brumann regte an, dass jeder Haushalt sich bei der Elektra seine genauen Stromverbrauchsdaten freischalten lassen sollte. «So sehe ich genau, wie viel mehr Strom ich verbraucht habe, wenn ich beispielsweise das Licht im Keller über Nacht habe brennen lassen.»

Elektra-Vizepräsident Thomas Ruth erklärte, dass ab Oktober das neue Elektra-Kundenportal online aufgeschaltet werde. Dort könne man nicht nur seine Rechnungsdaten verwalten, sondern, wenn man wolle, auch die monatlichen oder täglichen Verbrauchsdaten freischalten lassen. So könne man ermitteln, wo am besten Strom gespart werden könne. Nicht zum ersten Mal an diesem Abend applaudierte das Publikum für einen positiven Vorschlag.

Elektra will den am schlimmsten Betroffenen helfen

Gut anderthalb Stunden lang stellte sich der Vorstand den Fragen des Publikums, nachdem er eine Stunde lang die Situation im Detail erklärt hatte. Was die Strombezügerinnen und -bezüger vor allem goutierten, war das Versprechen, dass die Elektra den am schlimmsten von der Preiserhöhung Betroffenen unter die Arme greifen werde.

«Da wir in den vergangenen Jahren unseren Kundinnen und Kunden aber immer nur das verrechnet haben, was sie auch bezogen, haben wir keine Reserven angehäuft. Darum haben wir keinen grossen Spielraum, um den Preis für alle aus eigener Tasche zu senken», machte der Präsident deutlich. Hier müsse allenfalls die Gemeinde helfen, mit der natürlich längst Gespräche laufen.

Die Gemeinde könnte Lösungen bieten – wenn das Volk will

Ein Anwesender schlug vor, dass die Gemeinde die Hälfte des Strompreises bezahlen und dies über die Steuern abrechnen solle. Tatsächlich sei im vergangenen Winter mit allen Ortsparteien über eine Steuersenkung diskutiert worden, sagte Vizepräsident Ruth. Vielleicht könnte das Geld, das sich dort angehäuft hat, für einen Ausgleich sorgen. «Dafür müssen Sie aber im November an die Gemeindeversammlung gehen und dort einen Antrag stellen», ermahnte er die Anwesenden.

Diesen Steilpass nahm Frau Vizeammann Barbara Weber auf und sagte: «Wir laden Sie herzlich ein, einen entsprechenden Überweisungsantrag an die Gemeindeversammlung zu bringen. Der Gemeindeschreiber hilft Ihnen bei Fragen gerne.»

Zum Schluss bedankten sich gar einzelne Anwesende öffentlich beim Vorstand für seine Ehrlichkeit. «Ob der Vorstand einer Bank bei einem solchen Verlust so hingestanden wäre und sich entschuldigt hätte, bezweifle ich», sagte jemand. Das löse zwar das Problem nicht, aber mehr sei im Moment nicht möglich, jetzt gelte es, Lösungen zu finden.

