Oberlunkhofen: Ruedi Nussbaumer war 25 Jahre lang Schulhausabwart

Oberlunkhofen «Ruedi war einfach eine Perle» – nach 25 Jahren geht Oberlunkhofens Schulhausabwart in Pension Ein Vierteljahrhundert lang war er Schulhausabwart, Skilager-Leiter, Ökologe für Oberlunkhofen. Jetzt geht Ruedi Nussbaumer in Pension. Langjährige Lehrerinnen und ehemalige Schülerinnen erinnern sich zum Abschied an Anekdoten und seine Eigenheiten. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ruedi Nussbaumer aus Oberlunkhofen war 25 Jahre lang Hauswart der Schule Oberlunkhofen. Nun ist er seit Ende Mai pensioniert. Melanie Burgener

«Von hier aus habe ich einen guten Blick direkt auf meine Schule», sagt Ruedi Nussbaumer und zeigt aus dem grossen Wohnzimmerfenster. Bei der Frage, ob er diese vermisse, zögert er. «Momol», antwortet seine Frau Elisabeth für ihn. Er schmunzelt. «Das Arbeiten vermisse ich nicht. Aber die Kinder, die fehlen mir», gibt er zu und setzt sich an den Küchentisch.

Dabei fühle es sich momentan eher noch so an, als hätte er Ferien, sagt er. Dass er nun pensioniert ist und nicht mehr zur Arbeit zurückkehren muss, daran muss sich Ruedi Nussbaumer noch etwas gewöhnen. Schliesslich war er 25 Jahre lang als Hauswart für die Schule Oberlunkhofen tätig.

Auch dann, wenn die Kinder ihre Schulferien genossen, traf man Nussbaumer, den alle immer nur Ruedi nannten, auf dem Schulgelände an. Über 20'000 Schritte machte er täglich, wie ihm seine App regelmässig verriet. «An langen Tagen waren es auch mal 30'000 bis 40'000», erzählt er. Währenddessen erledigte er viel mehr, als sein Pflichtenheft verlangt hätte. Und so war er für die Lehrpersonen, aber auch für die Schülerinnen und Schüler viel mehr als «nur» der Hauswart.

«Wenn ich an Ruedi denke, kommen mir als Erstes seine grosse Hilfsbereitschaft und sein Motto ‹Nichts ist unmöglich› in den Sinn. Für die Kinder und auch uns Lehrpersonen hat er immer alles gegeben. Im Sommer bastelte er draussen mit Plastik und Brausen eine Wasserrutsche, und er kam sogar mit ins Skilager. Dort schaute er, dass alle Kinder richtig angezogen waren, bevor sie auf die Piste gingen, und dass ihre Kleider abends zum Trocknen aufgehängt wurden. Ruedi Nussbaumer war ganz einfach eine Perle.»

– Edith Sonderegger, arbeitete 18 Jahre lang als Lehrerin an der Primarschule Oberlunkhofen –

15 Jahre lang begleitete Ruedi Nussbaumer die Schule Oberlunkhofen ins Skilager. Das möchte er auch in der Pension weiterhin machen. Simon Kuhn

(24.1.2020)

Dass er in seinem Beruf die Möglichkeit hatte, den Schülerinnen und Schülern viel Gutes zu tun und als Begleitperson in 15 Skilagern eine persönlichere Beziehung zu ihnen aufzubauen, habe ihn immer mit Freude zur Arbeit gehen lassen. Die Kinder seien der Hauptgrund, der ihn ein Vierteljahrhundert in seinem Job gehalten habe.

Kinder waren es auch, die ihn ursprünglich dazu bewegt haben, seinen Job auf der Baustelle an den Nagel zu hängen. «Vorher arbeitete ich als Bauleiter für ein Architekturbüro in Wallisellen», erinnert sich der gelernte Möbelschreiner und ergänzt:

«Ich hatte lange Arbeitstage. Meine Tochter und meinen Sohn habe ich damals fast nur an den Wochenenden gesehen. Das hat mich sehr bedrückt.»

Als Nussbaumer die ausgeschriebene Stelle für die Hauswartung der Schule Oberlunkhofen gesehen hat, war das die Lösung. «Ich hatte einen kurzen Arbeitsweg und konnte meinen Kindern viel näher sein.» Dass er an seinem neuen Arbeitsort auch von vielen anderen jungen Menschen umgeben war, freute ihn. «Ich bin mit acht Geschwistern aufgewachsen, viele Leute störten mich nie. Im Gegenteil, es war immer schön zu sehen, dass es unter ihnen so viele individuelle Charaktere gibt.»

Ruedi Nussbaumer (links) im Jahr 2008 mit dem damaligen Vizeammann von Oberlunkhofen, Ignaz Caminada. AZ Archiv

(17.6.2008)

So unterschiedlich wie ihre Charakterzüge, sind auch die Erinnerungen, die die ehemaligen Schülerinnen und Schüler an Ruedi haben.

«Ich kann mich noch daran erinnern, dass er immer den Samichlaus oder den Schmutzli gespielt hat.»

– Chiara Gassmann, ehemalige Schülerin aus Oberlunkhofen –

Auf seine Tätigkeit als Samichlaus angesprochen, muss Ruedi Nussbaumer herzlich lachen. Er erzählt:

«Tatsächlich war ich nie der Chlaus. Das habe ich nur privat gemacht. Aber die Kinder dachten jedes Jahr, dass ich unter dem Kostüm stecke.»

Unartige Kinder wies er dennoch zurecht. «Vor allem jene, die mit Absicht Dinge kaputt gemacht und mir damit zusätzliche Arbeit beschert haben», erzählt er. Die meisten habe er früher oder später erwischt, «und die haben dann gemerkt, dass der Ruedi ein lautes Organ hat. Meist reichte es, wenn ich laut ‹he, du da!› gerufen habe», erinnert er sich schmunzelnd.

«Ruedi war immer aufgestellt und hat mit uns Kindern gewitzelt. Ausser, wenn jemand Blödsinn angestellt hat, dann wurde er laut, war danach aber immer schnell wieder freundlich. Wenn ich in den Ferien mitgeholfen habe, das Schulhaus zu putzen, sagte er immer: ‹Nur ned jufle, sondern lieber ganz genau und suber putze.› Und genau so gutmütig und zufrieden habe ich ihn in Erinnerung.»

Theres Amhof – ehemalige Schülerin aus Oberlunkhofen –

Kein Spass verstand Ruedi Nussbaumer, wenn es um Nachhaltigkeit und Biodiversität ging. Er erzählt:

«Ich habe mich für eine naturnahe Umgebung eingesetzt, Naturwiesen und ein Biotop geschaffen und einheimische Pflanzen gesetzt.»

Zwar habe das nicht allen gefallen, «die Laubhaufen für die Igel im Herbst haben beispielsweise einige gestört, weil es aussah, als hätte ich nicht sauber geputzt». Dennoch konnte er sich mit den meisten seiner Ideen durchsetzen.

Ruedi Nussbaumer setzte sich dafür ein, dass die Schule Oberlunkhofen eine naturnahe Umgebung bekommt. Severin Bigler (8.4.2020)

Auch beim Recyceln war er ein Vorreiter. «Ich habe alles getrennt, was man trennen kann», erzählt er. Damit sei er vielleicht einzelnen Lehrpersonen auf die Nerven gegangen, doch dank dieser Methode habe die Schule Oberlunkhofen pro Monat nur einen einzigen Container voll Abfall produziert. «Ich war der ökologische Fussabdruck der Schule Oberlunkhofen», sagt er stolz. Ein solches Image verlangte auch mal rigorose Massnahmen.

«Ein Musiklehrer war unbelehrbar und liess beim Verlassen des Zimmers immer ein Fenster offen. Nachdem er ihn mehrmals ermahnt hatte, nahm Ruedi den Schraubenzieher und schraubte das Fenster einfach zu!»

– Margrit Hotz, arbeitete über 30 Jahren als Primarlehrerin an der Schule Oberlunkhofen –

Obwohl Ruedi Nussbaumer die Kinder vermisst, hat er mit seinem Berufsleben nun ganz abgeschlossen. «Mein Nachfolger darf mich gerne anrufen, wenn er ein Problem hat. Aber ansonsten möchte ich ihm nicht reinreden», sagt er.

Einzig seine Lager-Kiste, die alles beinhaltet, was ein Hauswart in einem Skilager benötigt, habe er noch im Estrich der Schule aufbewahrt. «Sofern der neue Hauswart nicht als Begleitperson mitmöchte, würde ich sehr gerne weiterhin mit ins Skilager fahren», erzählt Nussbaumer lächelnd. Das würde sicher auch die Schülerinnen und Schüler von Oberlunkhofen freuen.

«Die Fünftklässler haben sich einmal nicht gerade von der besten Seite gezeigt und wurden gemassregelt. Daraufhin sagte eine Schülerin traurig: ‹Eus het nur no de Ruedi gärn!›.»

– Margrit Hotz –

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen