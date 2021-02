Oberlunkhofen «Man muss fast den roten Teppich ausrollen»: Gemeinde sucht noch immer Nachfolger für Dorfarzt Marcel Butti Per Ende 2020 ist der Dorfarzt von Oberlunkhofen in den Ruhestand getreten. Seine Praxis ist seither verwaist. Trotz Bemühungen seitens der Gemeinde konnte noch kein Nachfolger gefunden werden. Pascal Bruhin 17.02.2021, 05.00 Uhr

Die rund 2000 Oberlunkhoferinnen und Oberlunkhofer müssen derzeit auf Praxen in Berikon, Bremgarten oder Birmensdorf ausweichen. Severin Bigler

Über 34 Jahre lang war Marcel Butti für die Menschen in und um Oberlunkhofen der erste Ansprechpartner in Gesundheitsfragen. Per Ende 2020 gab der Allgemeinmediziner und Dorfarzt seine Praxis im Zentrum der Kellerämter Gemeinde, im ersten Stock über der Bäckerei Haas, altershalber auf. Seither ist sie verwaist, ein Nachfolger konnte trotz intensiver Bemühungen – auch seitens der Gemeinde – bisher nicht gefunden werden.

Marcel Butti war über 34 Jahre lang Dorfarzt in Oberlunkhofen. zvg

«Ich hätte mir sehr gewünscht, meine Praxis und meine Patienten einem jüngeren Kollegen weiterzugeben», sagt Butti auf Nachfrage der AZ. «Leider haben sich lediglich zwei ernsthafte Bewerber gemeldet. Und die sind beide dann doch kurzfristig abgesprungen.»

Das Modell der Einzelpraxis ist für junge Ärzte nicht mehr attraktiv

Butti, der in diesem Jahr 69 Jahre alt wird, sieht das Problem der Nachfolgeregelung einerseits im grassierenden Hausärztemangel – der Berufsverband Hausärzte Schweiz schätzt, dass im Jahr 2025 in der Schweiz 5000 Hausärzte fehlen werden – andererseits darin, dass das Modell der Einzelpraxis für den medizinischen Nachwuchs nicht mehr attraktiv sei. Butti meint weiter:

«Junge Ärzte finden mit Leichtigkeit einen Investor, der ihnen eine moderne Gruppenpraxis hinstellt.»

Vor rund 25 Jahren behandelte Dorfarzt Marcel Butti diesen Knaben nach einem Unfall. Hier nimmt er ihm den Gips ab. zvg

In einer Gruppenpraxis reduziere sich auch der administrative Aufwand für einen einzelnen Arzt enorm. Zudem seien Ferienplanung und Pensenreduktionen einfacher zu bewerkstelligen. Diese Erfahrung macht Butti nun selbst, denn seit Anfang Jahr arbeitet er in einem 50-Prozent-Pensum als selbstständig praktizierender, aber angeschlossener Arzt am Doktorzentrum Mutschellen in Berikon weiter.

Ein Teil seiner Patienten folgte ihm auf den Mutschellen, ebenso eine Angestellte. Andere Patienten, insbesondere jene, die auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, wichen auf Praxen in Bremgarten oder Birmensdorf aus.

Gemeinde sprach Kredit von 115’000 Franken für die Nachfolgelösung

Barbara Weber ist Gemeinderätin von Oberlunkhofen.

ian

«Einen Hausarzt zu finden, ist fast wie ein Sechser im Lotto», sagt auch Barbara Weber, zuständige Gemeinderätin von Oberlunkhofen. Am Beispiel Oberlunkhofen zeigt sich, wie schwer es ist, einen Nachfolger auch für eine etablierte Praxis zu finden. «Ich wusste, es wird hart», sagt die Gemeinderätin.

«Eine Gemeinde muss einem potenziellen Kandidaten fast den roten Teppich ausrollen. Es bewirbt sich die Gemeinde beim Arzt, nicht umgekehrt.»

Dabei war die Gemeinde ganz und gar nicht untätig. Da sich die baldige Pensionierung Marcel Buttis abzeichnete, beantragte der Gemeinderat an der Gmeind bereits im Juni 2019 einen Verpflichtungskredit in der Höhe von 115’000 Franken. Dieser wurde genehmigt.

Mit dem Geld sollte eine Nachfolgelösung ausgearbeitet werden. Die Behörde dachte dabei in erster Linie an eine Gruppenarztpraxis, mit der die schulmedizinische Grundversorgung sichergestellt werden soll. Dies sei das Modell der Zukunft, war auch der Gemeinderat damals schon überzeugt.

Auf dem Land Andermatt soll eine Überbauung entstehen, in der auch eine Gruppenpraxis geplant ist.

Lukas Schumacher

Zu diesem Zweck wurde eine externe Firma damit beauftragt, interessierte Ärzte, Betreiber und Investoren für eine Gruppenarztpraxis zu suchen und mit allen Beteiligten ein ideales Geschäftsmodell auszuarbeiten. Einen neuen Dorfarzt konnte aber auch sie bislang nicht finden. Für die angedachte Überbauung auf dem Andermatt-Areal, wo auch eine Gruppenpraxis integriert werden soll, ist die Gemeinde jedoch derzeit in Verhandlungen mit einem möglichen zukünftigen Betreiber.

Gesucht wird ein jüngerer Allgemeinmediziner, «der seine Sache gut macht und die Leute anspricht»

«Das Worst-Case-Szenario wäre gewesen, wenn Marcel Butti per Ende Jahr komplett aufgehört hätte», sagt Weber. Insofern ist sie froh darüber, dass Butti die Oberlunkhofer weiterhin auf dem Mutschellen betreut. Allerdings ist das keine Dauerlösung. Marcel Butti sagt:

«Ich arbeite gerne noch ein bisschen. So lange ich gesund bin und ich Spass daran habe, mache ich weiter.»

Sein Pensum will er aber weiter etappenweise reduzieren. Als Nachfolger für seine ehemalige Dorfpraxis in Oberlunkhofen wünscht sich Butti eine 35- bis 45-jährige Person als Grundversorger, «die ihre Sache gut macht und die Leute anspricht».

Ob und wann an der Zugerstrasse 18b in Oberlunkhofen tatsächlich ein neuer Hausarzt Einzug hält, bleibt ungewiss. Das zentral gelegene Gewerbeobjekt mit 5,5 Zimmern steht vom Besitzer nach wie vor zur Vermietung ausgeschrieben. Gemeinderätin Weber meint aber: «Wir haben die Hoffnung auf einen neuen Dorfarzt noch nicht aufgegeben.»