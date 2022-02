Die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis präsentiert ihre Zahlen 2021

Oberlunkhofen Höherer Jahresgewinn als im Vorjahr: Raiffeisenbank Kelleramt-Albis präsentiert ihre Zahlen 2021 In vielen Bereichen kann die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Durch das Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden konnte sie ihren Jahresertrag steigern und ist nun für die Zukunft gut aufgestellt. 04.02.2022, 05.00 Uhr

Die Raiffeisenbank Kelleramt-Albis mit Hauptsitz in Oberlunkhofen ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2021. zvg (12.1.2011)

Es sei mitunter das grosse Vertrauen ihrer Kundinnen und Kunden, das der Raiffeisenbank Kelleramt-Albis zu einem solch guten Abschluss des Geschäftsjahres verholfen hat. Das schreibt die Bank mit Hauptsitz in Oberlunkhofen in ihrer Mitteilung, in der sie ihre Zahlen aus dem Jahr 2021 präsentiert.