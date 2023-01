Oberlunkhofen: Generationenwechsel im «Zum Bauernhof»

Oberlunkhofen Generationenwechsel im Restaurant zum Bauernhof: «Es macht Freude, wenn die Hotelgäste gut geschlafen haben» Vor gut sieben Jahren haben das Mutter-Sohn-Gespann Marlis und Andreas Hagenbuch den Familienbetrieb mit Restaurant und Gasthaus in Oberlunkhofen neu eröffnet. Nun zieht sich Marlis aus der Führung zurück. Gemeinsam blicken sie zurück auf die letzten Jahre. Laura Koller Jetzt kommentieren 02.01.2023, 12.00 Uhr

Andreas, Marlis und Martina Hagenbuch (von links) zeigen den alten Kachelofen im «Stübli» im altehrwürdigen Gasthaus. Laura Koller

Mit dem Generationenwechsel Anfang Januar beginnt in Oberlunkhofen ein neues Kapitel Familiengeschichte im Restaurant zum Bauernhof. Was nach einem grossen Wechsel klingt, ist aber hauptsächlich eine organisatorische Sache. Die Funktionen und Aufgaben bleiben dieselben, nur die Gestaltung hinter den Kulissen wird anders. So beschreiben Marlis, Martina und Andreas Hagenbuch die Veränderungen im Restaurant- und Hotelbetrieb.

Unterstützt von der ganzen Familie, haben Mutter Marlis und Sohn Andreas Hagenbuch im Herbst 2016 den Familienbetrieb wieder eröffnet. Damit haben sie die inzwischen 168 Jahre alte Tradition der Wirtschaft zum Bauernhof in Oberlunkhofen fortgesetzt. Nun zieht sich Marlis aus der Führung zurück, sie wird aber weiterhin im Team mitarbeiten. Sie sagt: «So wird sich für unsere Gäste nichts ändern.»

Wechsel war seit etwa zwei Jahren angedacht

Nun ist Andreas gemeinsam mit seiner Frau Martina Hagenbuch am Ruder. «Der Wechsel war seit etwa zwei Jahren angedacht», erzählt er. Der gelernte Bäcker-Konditor mit zusätzlicher Kochausbildung wird sich weiterhin um das leibliche Wohl der Gäste kümmern.

Andreas, Marlis und Martina Hagenbuch (von links) blicken zurück auf gut sieben erfolgreiche Jahre im Restaurant zum Bauernhof. Laura Koller

Martina ist seit der Eröffnung im Herbst 2016 Teil des Betriebs. Die gelernte Konditor-Confiseurin investiert viel Zeit in den Hofladen s’Lädeli zum Bauernhof und übernimmt diverse Aufgaben im Restaurant und Hotel. Aktuell arbeitet Martina Hagenbuch Teilzeit, da sie und Andreas einen zweijährigen Sohn haben.

Ein neues Gebiet für Andreas ist die Organisation der verschiedenen kulturellen und musikalischen Anlässe. Dafür war bisher Barbara Baumann, eine seiner Schwestern, zuständig.

Viele Anlässe im Bauernhof: «Ich mag es, wenn es zu- und hergeht»

Für die ersten Monate im Jahr 2023 ist vieles geplant. Am 21. Januar findet die beliebte «Stubete» statt. Im Februar folgen ein Valentinstagsdinner und die traditionelle «Uslumpete», um die Fasnacht zu verabschieden, sowie ein Dinnerkrimi.

Die Organisation diese Anlässe benötige viel Zeit, berichtet Andreas Hagenbuch. Doch die investiert er gerne. Hagenbuch freut sich über die Stimmung bei diesen Veranstaltungen: «Ich mag es, wenn es zu- und hergeht.»

Marlis Hagenbuch (Mitte) wird weiterhin im Restaurant- und Hotelbetrieb mitarbeiten, sie zieht sich aber aus der Führung zurück. Andreas und Martina Hagenbuch übernehmen diese Aufgaben nun zusammen. Laura Koller

Aber auch die kleinen Momente im Alltag sind besonders. Marlis Hagenbuch erzählt: «Es gibt mir immer Kraft und macht mir Freude, wenn die Hotelgäste berichten, dass sie gut geschlafen haben.» Ob Lob für die schönen Zimmer oder das feine Essen, die kleinen Aufsteller sind für sie viel wert.

Als Quereinsteigende hatten sie keine grossen Erwartungen

Deshalb will sie sich auch noch nicht ganz aus dem Betrieb verabschieden. Denn ursprünglich kam die Initiative für die Hotelzimmer von Marlis Hagenbuch. Sie erinnert sich: «Ich habe früher für Mitarbeitende Hotelzimmer in der Region gesucht und dachte mir, dass das Angebot zu klein ist.» Sie wollte im altbekannten Bauernhof einige Zimmer einrichten, wie in einem Bed and Breakfast. Die Idee entwickelte sich weiter, bis das Konzept der acht Hotelzimmer mit einem Restaurant stand.

«Wir waren alle Quereinsteiger», erzählt Marlis Hagenbuch. Andreas ergänzt: «Wir hatten keine grossen Erwartungen und machten uns Gedanken, ob wir zum Betrieb hinzu Nebenjobs brauchen.» Das sorgfältig renovierte Haus sorge für Aufmerksamkeit und die Familie Hagenbuchs stellte ihr Können unter Beweis.

Die Nachfrage wurde grösser, sodass jetzt 23 Personen auf Stunden- und Teilzeitbasis mitarbeiten. Marlis sagt: «Wir haben ein tolles Team und bekommen viele Komplimente für die freundliche Bedienung. Es sind super Angestellte. Besser könnte man es nicht haben.»

