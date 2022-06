Oberlunkhofen Fast 60 Prozent teurer als bewilligt – weshalb die Überarbeitung der Bau- und Nutzungsordnung viel mehr kostete Die Oberlunkhofer Gemeindeversammlung beschäftigt sich am 10. Juni vorwiegend mit Kreditabrechnungen. Während vier davon fast Punktlandungen waren, schert eine aus. Die Abrechnung zur Revision der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) beträgt statt 125'000 Franken knapp 199'000 Franken. Marc Ribolla 09.06.2022, 05.00 Uhr

Eine Luftaufnahme der Gemeinde Oberlunkhofen, die ihre Bau- und Nutzungsordnung revidiert hat. Severin Bigler (8. April 2020)

Lang ist’s her. Daran erinnern wird sich kaum mehr jemand. Am Abend des 15. Juni 2012 besiegte England an der Fussball-EM in einem spektakulären Gruppenspiel Schweden in Kiew mit 3:2. Während die Fussballer den Ball zirkulieren liessen, hielten weit davon entfernt die Oberlunkhoferinnen und Oberlunkhofer gleichzeitig ihre Gemeindeversammlung ab. An jenem Freitag genehmigten sie einen Verpflichtungskredit für die Revision der Bau- und Nutzungsordnung über 125'000 Franken.