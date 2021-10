Die Firma Restclean entkalkt WCs, anstatt sie zu ersetzen.

Oberlunkhofen Er entkalkt WCs, statt sie zu ersetzen: Der Toilettenprofi aus dem Freiamt expandiert in die Bundeshauptstadt Auf Wachstumskurs: Die Oberlunkhofer Firma Restclean hat sich in den vergangenen zehn Jahren mit der Sanierung von verkalkten Toiletten schweizweit einen Namen gemacht. Dabei hat sie ihr patentiertes Verfahren selbst entwickelt. Toni Widmer Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Firmengründer Priskus A. Theiler mit dem Stabmixer, der zum Flop geworden ist. Rechts eine der Entkalkungsanlagen, die heute eingesetzt werden. Toni Widmer

Es war keine Bieridee. Als Priskus A. Theiler die Erleuchtung kam, sass er im Restaurant Bauernhof in Waldhäusern – allerdings nicht am Stammtisch, sondern auf der Toilette. Und die war mächtig verkalkt, wie alle neun WC-Anlagen in der Liegenschaft, die er damals (1998) gekauft hatte. «Es war extrem. Nicht eine Spülung hat mehr richtig funktioniert. Der Sanitärinstallateur riet mir, alle Toiletten zu ersetzen, sie seien nicht mehr zu retten.» Doch dafür fehlte Theiler das Geld. Im renovationsbedürftigen Haus musste er vorerst andere Prioritäten setzen und für die Sanierung der WC-Anlagen nach einer kostengünstigen Lösung suchen.

«Mein erster Geistesblitz erwies sich bei der Umsetzung als Flop», blickt Priskus Theiler auf die an der erwähnten «Sitzung» geborene Idee zurück: «Ich habe versucht, mittels Tauchpumpe und Schlauchkonstruktion eine starke Säure in den Toiletten zirkulieren zu lassen, um so den Kalk zu entfernen. Doch die Säure hat nur kurz gewirkt, dann ist sie neutralisiert worden. Funktioniert hat es erst, als ich mit der WC-Bürste nachgeholfen habe.»

Er tüftelte über Jahre an der richtigen Lösung

Die neun Toilettenschüsseln und Spülkästen im «Bauernhof» sind damals nach mühsamer Handarbeit sauber geworden. Doch Priskus Theiler liess seine Idee nicht mehr los: «Es muss doch eine Möglichkeit geben, so etwas maschinell und automatisch zu machen», sagte er sich und begann zu tüfteln.

Nach zehn Jahren, unzähligen Arbeitsstunden und ansehnlichen Investitionen glaubte er sich am Ziel. Er hatte eine Art Stabmixer konstruiert, mit dem er ein Gemisch aus Chemie und Nussschalen-Granulat auch in die verborgensten Ecken einer WC-Schüssel spülen und sie sauber entkalken konnte.

Auf das Nussschalen-Granulat als mechanische Unterstützung war Theiler nach ausführlichen Versuchen gekommen: «Das spezifische Gewicht dieses Granulats entspricht exakt jenem von Wasser. Deshalb wird es beim Reinigungsvorgang mitgespült und unterstützt die chemische Kalklösung mechanisch», erklärt der Tüftler.

Das Stabmixer-Konzept war auf die private Nutzung ausgelegt. Theiler hatte gehofft, das Gerät als Haushaltmaschine auf den Markt bringen und mit dem Verkauf des von ihm entwickelten Chemie-Granulat-Gemischs zusätzliche Einnahmen generieren zu können.

Priskus Theiler wird professioneller WC-Reiniger

Das Konzept hatte sich in der Versuchsanwendung bestens bewährt. Eine erfolgreiche Produktion und Markteinführung hätten jedoch Investitionen in Millionenhöhe erfordert. Für Priskus Theiler nicht finanzierbar: «Ich war nach diesem Misserfolg am Boden zerstört und beschloss, das Thema ‹Toilettensanierung› endgültig zu begraben», erzählt er.

Das war 2009. Ein Jahr später spülte er seinen Frust die Kloschüssel hinunter und beschloss, professioneller WC-Sanierer zu werden. «Ich bin volles Risiko gefahren, habe meinen Job gekündigt und in das Vorhaben jeden verfügbaren Franken investiert», blickt er auf den Neuanfang von 2010 zurück. In der Garage von Schlosser Huber in Besenbüren konstruierte er in der Folge fünf Anlagen zur effizienten WC-Entkalkung, packte diese in ein Servicefahrzeug und fuhr im Mai 2011 erstmals los. Ziel war es, dass selbst stark verkalkte Toiletten nicht einfach ausgetauscht, sondern mit seinem neuen, unterdessen patentierten Verfahren sauber entkalkt werden können (siehe Box).

Am Stammsitz in Oberlunkhofen sind Ersatzteile für alle gängigen Toiletten und Spülkästen an Lager. Toni Widmer

Von nun an ging es bergauf. Zuerst entkalkte er im Bekanntenkreis, dann konnte er seinen Kundenkreis nach und nach ausbauen. Nicht zuletzt auf Empfehlung des Dintiker Sanitärinstallateurs Renato Gsell, der ihn von der ersten Stunde an unterstützt habe, wie Theiler erwähnt.

Bereits ein Jahr nach der Gründung von Restclean konnte er seinen ersten Mitarbeiter einstellen, den 10. Geburtstag der mittlerweile in Oberlunkhofen domizilierten Firma feierte er diesen Frühling mit einer Belegschaft, die auf 25 Personen angewachsen ist.

Firmengründer und Partner sehen grosses Entwicklungspotenzial

Und die Erfolgsgeschichte geht weiter. Bis heute verfügt Restclean schweizweit über 14 Servicestationen. Von dort aus betreut jeweils ein Servicetechniker die ihm zugewiesene Region und verfügt zu Hause auch über ein kleines Lager an Ersatzteilen.

Bald eröffnet die Firma in Bern-Wankdorf die erste Filiale: «Wie am Stammsitz in Oberlunkhofen gibt es dort einen Abholshop mit Ersatzteilen und Spezialmitteln für Sanitärfirmen, daneben betreuen wir von Bern aus die Servicetechniker im Raum West», erklärt Priskus Theiler.

Das Entwicklungspotenzial von Restclean erachten der Firmengründer und Roger Mäder, seit 2016 Geschäftsführer und Mitinhaber, als riesig: «In der Schweiz gibt es schätzungsweise 18 Mio. Toiletten, davon sind mindestens 12 Mio. verkalkt. Wir haben in den vergangenen 10 Jahren rund 65'000 davon saniert und wir sind landesweit das einzige Unternehmen, das diesen Service anbieten kann. Es gibt für uns noch viel zu tun und ich bin überzeugt, dass sich Restclean auch in den nächsten Jahren kontinuierlich weiterentwickeln wird», sagt Priskus Theiler.

Das Restclean-Verfahren Für den Ersatz einer Toilettenanlage müssen Haus- oder Wohnungsbesitzer mit Kosten von mindestens 1000 Franken rechnen. Restclean verlangt für eine Revision 270 bis 290 Franken, je nach Konstruktion der Toilette. Dazu kommt eine schweizweit identische Wegpauschale von 60 Franken. Für diesen Preis leistet die Firma eine Funktionsgarantie: «Wir gewährleisten, dass eine von uns sanierte Anlage über die gleiche Spülleistung verfügt, wie sie im Neuzustand verfügt hat», sagt Priskus Theiler. Das Verfahren (rudimentär) erklärt: Der Servicemonteur setzt eine Kunststoffkiste, die eine Anlage mit Elektromotor, Pumpenrohr und verschiedenen Schläuchen enthält, auf die Toilette. Für den Reinigungsprozess wird der Siphon dicht gemacht. Die an den Enden der Schläuche montierten Düsen spülen das aus biologisch abbaubaren Substanzen und Baumnussschalen-Granulat bestehende Reinigungsgemisch in sämtliche Ecken der Toilette. Dieser Vorgang, für den jeweils lediglich 10 Liter Frischwasser benötigt werden und der eine knappe Stunde dauert, wird einmal wiederholt. In die Revision miteinbezogen wird auch der Spülkasten. Dort werden ebenfalls alle Teile entkalkt und nötigenfalls ersetzt. Beim Ersatz verwendet der Servicetechniker nach Absprache mit den Kunden Teile, die von Restclean in einem eigenen Werk in Boswil aufbereitet werden: «Laut einer wissenschaftlichen Untersuchung ist schon die Sanierung einer WC-Anlage deutlich ökologischer als ein Ersatz, je nach Konstruktion zwischen 2,5- bis 8-mal. Mit der Wiederaufbereitung von Funktionsteilen – wie beispielsweise Füllventilen – leisten wir einen zusätzlichen Beitrag zum Umweltschutz», sagt der Firmengründer. (to)