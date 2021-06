Okostrompionier Fritz Brun baute schon 1971 eine Wärmepumpe ein

Oberlunkhofen Dieser Energie-Pionier baute schon vor 50 Jahren eine Wärmepumpe ein: «Man kann auch selber in Umweltschutz investieren» Der Oberlunkhofer Fritz Brun (79) gehörte einst zu den ersten Ökostrompionieren der Schweiz. Nach der Ablehnung des CO 2 -Gesetzes möchte er den Leuten aufzeigen, dass man mit vernünftigem Aufwand schon viel für die Umwelt tun kann – ohne zusätzliche Vorschriften. Marc Ribolla 23.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fritz Brun im Keller seines Hauses neben einem Speicher. Marc Ribolla

Auch mit bald 80 Jahren sprudelt Fritz Brun nur so vor Energie, wenn man ihm gegenüber sitzt. Der 79-jährige Oberlunkhofer Elektroinstallateur könnte sich schon lange bequem zurückziehen und die Pension geniessen. Stattdessen widmet er sich mit Herzblut seiner Passion. Noch immer berät er mit seiner Firma Interessierte im Bereich der Alternativenergien und der Wärmetechnik. «Ich mache es für den Umweltschutz», möchte Brun betont haben.

Für ihn ist klar, dass die meisten Leute heutzutage etwas für die Umwelt tun wollen. Gerade auch im Nachgang des abgelehnten CO 2 -Gesetzes. Brun möchte den Menschen aufzeigen, dass es sich für sie auch finanziell lohnt. Er sagt:

«Man kann mit vernünftigem Aufwand in seinem Haus schon viel erreichen.»

Dabei ging Brun einst als Pionier mit bestem Beispiel voran. Beim Bau seines Hauses in Oberlunkhofen vor 52 Jahren setzte er ganz auf die Minergie-Technik. «Ein Ausdruck, den es damals noch gar nicht gab», blickt er zurück. Er isolierte das Dach mit 20 Zentimeter dicker Glaswolle statt nur der damals üblichen 4 Zentimeter. «Die Leute dachten, ich spinne», schmunzelt Brun.

Fritz Brun auf seiner Terrasse: Auf dem Dach die Sonnenkollektoren, die er vor 50 Jahren selber installierte. Marc Ribolla

Auf dem Dach installierte er 1971 Sonnenkollektoren zur Wärmegewinnung. Gleichzeitig baute er eine elektrisch betriebene Wärmepumpe ins Haus ein. Die Wärmepumpe läuft noch heute einwandfrei. Brun nutzt das Regenwasser mehrfach – dank einer Zisterne mit 9000 Litern Fassungsvermögen.

Eine solche Pioniertat sorgte für Kopfschütteln, denn damals kostete der Liter Heizöl nur rund 9 Rappen. Der Strompreis sei hingegen schon auf dem heutigen Niveau gewesen. Längerfristig hat sich die Investition allerdings längst ausbezahlt.

Diese Wärmepumpe läuft in Fritz Bruns Haus seit über 50 Jahren. Marc Ribolla

Energiekosten auf einen Viertel reduziert

In den vergangenen rund 30 Jahren versuchte Brun die Leute von den grossen Vorteilen einer Wärmepumpe und der Alternativenergie zu überzeugen – für die Umwelt und fürs Portemonnaie. Er gibt als Beispiel ein Mehrfamilienhaus in Hedingen im Kanton Zürich. Die vier Wohnungen bezahlten zwischen 2014 und 2017 pro Jahr und Wohnung 1008 Franken für die Ölheizung.

Mit der nun eingebauten Wärmepumpe sind es noch pro Wohnung 252 Franken. Also ein Viertel der bisherigen Energiekosten. Der Primärenergieverbrauch von 15 Prozent im Vergleich zu einer Ölheizung ist dank Speicherung der Solarenergie real.

Er kann nicht verstehen, weshalb man nicht stärker in diesem Bereich investiert. Brun sagt:

«Es ist keine neue Technik. Die erste Wärmepumpe wurde in der Schweiz schon 1937 gebaut. Es ist simpel und funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank.»

Als zentrales Element erwähnt Brun den Speicher, um die Energie der Wärmepumpe auch besonders effizient zu nutzen und bei Bedarf darauf zurückgreifen zu können. «Das ist das A und O und gilt immer mehr», sagt er. Daran würden viele nicht denken. Bei einer Umstellung von Öl auf Wärmepumpe rate er den Leuten strikt ab, den alten Öltank rauszureissen.

«Man kann den Tank reinigen lassen und mit einer guten Isolation als neuen Speicher verwenden. Das benötigt keinen zusätzlichen Platz», schildert Brun. Die von der Solaranlage erzeugte Energie wird dann nachts, wo es meistens kälter ist, bezogen.

Investitionen von rund 40'000 bis 50'000 Franken nötig

Jeder Hausbesitzer müsse sich bei der Planung eines Baus schon Gedanken machen, damit man später optimal auf eine Wärmepumpe aufrüsten könne. Die Investitionen schätzt Energiepionier Brun auf rund 40'000 bis 50'000 Franken.

Über die vergangenen Jahrzehnte hat sich im Technikraum mit Erweiterungen der Anlagen ein richtiges Leitungswirrwarr gebildet. Marc Ribolla

Ganz so einfach, wie es klingt, stellt sich die Lage aber nicht dar. Denn auch der umweltfreundlichere Betrieb einer Wärmepumpe benötigt Strom. Für Brun stellt sich die Frage, was man zukünftig im Winter macht, wenn die Solarenergie bei uns zu wenig liefert, um den Bedarf an Strom (auch fürs Aufladen von Elektroautos) zu decken. «Dort sehe ich ein grosses Problem auf uns zukommen, diese Rechnung kann nicht aufgehen», erklärt er.

Nichtsdestotrotz appelliert er an seine Mitbürger: «Jeder kann in seinem Rahmen etwas beitragen zum Umweltschutz. Das gilt speziell auch für die Banken, die Investitionen in alternative Energieformen auch bei älteren Hausbesitzern noch unterstützen sollten.»