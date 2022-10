Aargauer Confiseurin gewinnt Gold an den World Skills 2022

Oberlunkhofen Diese junge Freiämterin ist die beste Confiseurin der Welt – für Gold an den World Skills opferte sie die ganze Freizeit Die 23-jährige Juliana Thöny aus Oberlunkhofen gewann am Wochenende die Goldmedaille an den World Skills 2022 in Luzern in der Sparte Konditorei-Confiserie. Sie erzählt, wie viel Aufwand dahinter steckt und wie sie den Wettkampf erlebt hat. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 17.10.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit diesen Werken triumphierte Juliana Thöny an den World Skills 2022. Bild: zvg

Sie hat den Heimvorteil perfekt ausgenützt und abgeräumt. Quasi in der eigenen Küche eroberte Juliana Thöny die Goldmedaille an den World Skills 2022, der Berufs-WM. Die 23-jährige Oberlunkhoferin arbeitet als Konditor-Confiseurin an der Richemont Fachschule in Luzern. Dort wurde vergangene Woche der Wettbewerb in der Fachrichtung Konditorei-Confiserie abgehalten. Dies, weil die World Skills 2022 nach der Absage von Schanghai dezentral in verschiedenen Ländern stattfinden.