Koch Fredi Seedorf übernimmt das «Central» in Oberlunkhofen

Fast 20 Jahre lang bekochte Fredi Seedorf, 61, in der ganzen Welt Gäste – von Hollywoodstars über Könige bis hin zu hohen Politikern. Nun zieht es ihn ins Restaurant Central in Oberlunkhofen. Der Weltenbummler erzählt, was ihn dazu bewogen hat und was er in seinem Leben schon alles erlebt hat.

Marc Ribolla Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr