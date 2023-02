Das Obergericht urteilte über einen Fall aus dem Bezirk Muri

Obergericht Arbeitskollegen hatten täglich Streit: Der Zwist eskalierte mit einem Messerangriff, als sie sich mit dem Auto begegneten Das Obergericht hatte über einen Fall zu befinden, der sich im Bezirk Muri abspielte. Zwei Autofahrer, die sich kannten, gingen dabei aufeinander los. Einer davon trug eine Schnittverletzung davon. Sein Kontrahent gelangte nun vor Obergericht, wo er aber abblitzte. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 01.02.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Arbeitskollegen gingen aufeinander los, einer der beiden griff dabei zum Messer. Symbolbild: OJO Images RF

Die laue Frühlingsluft vermochte offenbar die Gemüter von Anton und Dimitri (beide Namen geändert) nicht zu besänftigen. An einem Montagnachmittag im April 2021 kam es zu einem folgenschweren Rencontre der beiden Arbeitskollegen. Dimitri befand sich damals auf der Heimfahrt von der Arbeit, als er vor einem Freiämter Bahnhof seinen Arbeitskollegen Anton kreuzte. Dimitri überliess seinem Arbeitskollegen den Vortritt.

Als Anton ihn kreuzte, habe er die Fensterscheibe heruntergelassen und etwas gegen sein Auto geworfen, gab Dimitri der Polizei zu Protokoll. Er habe sein Auto gewendet und sei Anton hinterher, um ihn zu fragen, was er da geworfen habe. Die beiden Männer stiegen aus ihren Autos aus.

Anton lief mit gezücktem Messer auf Dimitri zu und sagte auf Serbokroatisch: «Ich habe ein Messer in meiner Hand.» Die Lage eskalierte dann vollends, als Dimitri mit seinem Fuss gegen die Stossstange von Antons Auto trat. Es kam zu einem folgenschweren Gerangel, bei dem Anton sich eine Stichverletzung am Oberarm zuzog.

Eine provozierende Zeichnung sorgte für eine Verwarnung

Die beiden Arbeitskollegen lagen seit längerem in einem Streit. Dieser gründete offenbar darin, dass Dimitri den Auftrag hatte, Anton zu zeigen, wie eine bestimmte Arbeit gemacht wird. Dabei kam es offenbar zu Spannungen. Dimitri drohte Anton dabei mit Hammer und Rohr und soll ihm auch eine Kopfnuss verpasst haben.

Auf ihrem Arbeitsplatz, den sie sich teilten, hinterliessen sie sich gegenseitig provozierende Nachrichten und Zeichnungen. Dimitri wurde vom Schichtleiter mündlich verwarnt wegen einer provozierenden Zeichnung.

Wer Opfer und Täter in diesem Streit war, lasse sich im Nachhinein nicht mehr eruieren, schreibt das Obergericht in seiner Stellungnahme. Nachweisen lasse sich aber mit Sicherheit, dass sich Anton die Stichverletzung nicht selber zugefügt hatte. Er trug zudem Verletzungen am Gesicht und an einer Hand davon und war während zweier Monate nicht arbeitsfähig. Dass Dimitri ein Messer verwendete, stufte das Obergericht als massiv unverhältnismässig ein.

Die Berufung wird vollumfänglich abgelehnt

Das Bezirksgericht Muri verurteilte Dimitri im März 2022 wegen einfacher Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 50 Tagessätzen und einer Busse von 1000 Franken. Dimitri zog das Urteil ans Obergericht weiter. Er beantragte einen Freispruch von Vorwurf der einfachen Körperverletzung und beantragte eine Entschädigung seiner Anwaltskosten und eine Genugtuung von 400 Franken.

Das Obergericht wies die Berufung vollumfänglich ab und auferlegte ihm die Verfahrenskosten (2100 Franken), ausserdem erhielt er eine bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 5000 Franken und eine Verbindungsbusse von 1000 Franken. Zudem muss er Anton Schadenersatz von 150 Franken und eine Genugtuung von 500 Franken erstatten. Obendrauf kommen für Dimitri noch die erstinstanzlichen Verfahrenskosten in der Höhe von 7500 Franken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen