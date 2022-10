De Volkshochschule erzählt die Geschichte von Kerzen im Gemüse.

Oberfreiamt Wie kam die Kerze in den Kürbis? Die Volkshochschule ist dem auf die Spur gegangen Früher waren es vor allem Räbeliechtli, die im Freiamt allerorten die finsteren Herbstnächte erhellten. Heute sind es oft auch Kürbislaternen. Doch, wieso stellt man Kerzen in Wurzel- und anderes Gemüse? Die Volkshochschule Oberes Freiamt hat eine Legende ausgegraben. 31.10.2022, 17.00 Uhr

Wer weiss, wieso man stets im Herbst Kerzen in Räben oder Kürbisse stellt? Die Volkshochschule Oberes Freiamt schreibt in ihrem neuesten Newsletter: «Nun könnte man einen eigenen Vortrag daraus machen, denn das Thema ist hoch spannend und bietet viele Geschichten. Gerne machen wir Sie aber mit einer kurzen Version schlau.»

Halloween, das am 31. Oktober gefeiert wird, leitet sich vom Begriff «All Hallow's Eve» ab, der Abend vor Allerheiligen. An diesem Datum feierten ursprünglich die Kelten ihr Totenfest. Es wurden grosse Feuer angezündet und wilde Tänze aufgeführt, um die bösen Geister zu vertreiben.

Die katholische Kirche führte direkt nach Halloween Allerheiligen (1. November) und Allerseelen (2. November) ein, an denen sie ihrer Toten und «armen Seelen im Fegefeuer» gedenken. Viele Legenden gehen auf die Herkunft dieser Feste ein. Sicher ist: Böse Geister sollen vertrieben und den Toten soll gedacht werden. Doch was hat das mit Räben und Kürbissen zu tun?

Die erste Kerze war laut Legende ein Stück aus dem Höllenfeuer

«Nun, wenn wir schon von bösen Geistern sprechen, dann darf man den Teufel nicht vergessen», schreibt die Volkshochschule und beginnt mit der Geschichte. Der Teufel versuchte damals, mit dem Hufschmied Jack Oldfield zweimal ein Geschäft um dessen Leben zu machen. Beide Male verlor der Teufel und der Hufschmied durfte weiterleben – mit dem Versprechen, dass der Teufel niemals von seiner Seele Besitz ergreift.

Als nun Jack Oldfield starb und vor der Himmelspforte stand, wurde er dort abgewiesen, denn er war wahrlich kein «frommer Mann». Also wurde er zur Hölle geschickt. Doch auch der Teufel konnte ihn nicht aufnehmen, er hatte ja versprochen, dass er niemals Jacks Seele einnehmen würde. Allerdings hatte er mit dem Hufschmied Mitleid und gab ihm ein Stück glühende Kohle direkt aus dem Höllenfeuer.

Jack Oldfield steckte sie in eine ausgehöhlte Rübe und baute sich somit ein Licht, das ihn auf seinem Weg durchs Nichts begleitete. Seitdem wandelt seine Seele mit der Laterne um die Zeit von Halloween und Allerheiligen durch die Dunkelheit. Wer genau hinschaut, kann ihn vielleicht irgendwo entdecken.

