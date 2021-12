Thomas Heimberg hat ein Buch über seine Weltreise geschrieben

Niederwil/Schongau Der Adrenalinjunkie, der auf seiner Weltreise sich selber fand – Thomas Heimberg hat ein Buch geschrieben Schon 2014 berichtete die AZ über den verrückten Niederwiler, der nur mit seinem Motorrad und einer Werkzeugkiste die Welt bereiste. Nun hat der 41-Jährige all seine Tagebucheinträge zu einer spannenden Geschichte zusammengefügt. Sein Buch kann man wie einen Abenteuerroman lesen. Die wahre Reise fand aber in ihm drin statt. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Thomas Heimberg aus Niederwil hat sein erstes eigenes Buch «Mit Sprit zu Spirit» veröffentlicht. Es geht um seine dreijährige Weltreise auf dem Motorrad. zvg

Es ist ein unglaubliches Gefühl, sein eigenes Buch in Händen zu halten. Genau das ist es, was das Leben von Thomas Heimberg ausmacht: Nicht das Bücherschreiben, sondern die unglaublichen Gefühle. Vor seiner Reise ging es in seinem Leben zu einem Grossteil um eines: Adrenalin. Ohne konnte er nicht glücklich sein. Doch dann änderte sich vieles.

Je länger seine Reise dauerte, desto tiefer konnte er auch Freude und Glück empfinden, während er einfach nur eine spezielle Felsformation oder ein grünes Tal betrachtete. Der Weg vom einen zum anderen war auch der Weg, den er mit seiner KTM innert rund drei Jahren zurücklegte. Und es war der Weg, über den er sein druckfrisches Buch geschrieben hat. Aber der Reihe nach.

Die Warnzeichen des Körpers ignoriert

Der heute 41-jährige Thomas Heimberg ist in Niederwil aufgewachsen und hat die Lehre zum Landmaschinenmechaniker gemacht. Später hat er in verschiedenen Bereichen gearbeitet und wollte sich ein Standbein als Händler von Elektro-Motorrädern aufbauen. Jedes Wochenende war er unterwegs: im Sommer auf der Motocrosspiste, im Winter auf Skitouren und das ganze Jahr über an Partys und Konzerten. Höher, schneller, weiter.

Die Warnzeichen seines Körpers ignorierte er komplett. Durchfall hatte er seit Jahren, damit hatte er zu leben gelernt. Schlafstörungen konnten ihn ebenfalls nicht bremsen. Hautausschlag, ja selbst gebrochene Knochen liessen ihn sein Tempo nicht herunterschrauben. Angst kannte er nicht.

Thomas Heimberg auf Skitour in Oahu, Japan. Auf einer dieser Touren hatte er ein Schlüsselerlebnis. zvg

Doch dann kam Japan. Thomas Heimberg ging mit zwei Freunden in Japan auf Skitouren. Dann war da dieser eine Moment, ein Schlüsselerlebnis in seinem Leben: Wie schon zigmal zuvor machte er hoch oben am Berg einen Schritt vorwärts und versank bis zur Hüfte im Schnee. Eine ganz normale Situation. Doch auf einmal machte es in seinem Kopf Klick: Er fragte sich, wieso er hier sein Leben aufs Spiel setzte. War es das wirklich wert, nur um den Kick einer perfekten Pulver-Abfahrt zu haben? Ganz deutlich spürte er in diesem Moment für sich die Antwort: Nein. Wie er später feststellte, war dieser Moment der erste Schritt zur Besserung all seiner Leiden. Das war 2014.

Man half sich mit dem, was man hatte: Dem Draht Nummer 8

Heimberg verabschiedete sich in Japan von seinen Freunden und tat, wovon er schon lange geträumt hatte: Er machte sich alleine auf, um die Freiheit zu suchen. Er flog nach Neuseeland, wohin er seine ganze Ausrüstung hatte verschiffen lassen. Dort kaufte er sich einen schwarzen Bus, die Black Pearl, und fuhr monatelang durchs Land.

So war Thomas Heimberg in Neuseeland unterwegs: Bett und Motorrad im umgebauten Toyota-Bus. zvg

Neben der Freiheit suchte er dabei vor allem Arbeit und einen Platz, an dem er sich niederlassen konnte. Er hatte mehrere Jobs, baute Häuser, präparierte Eistestpisten und lernte vor allem die gute alte Number-8-Wire-Gesellschaft kennen. Sie hat ihren Namen daher, dass es früher in Neuseeland lange dauerte, bis bestimmtes Werkzeug oder Ersatzteile auf die Insel geliefert werden konnten. So halfen sich die Leute mit dem, was sie hatten. Und das war der Draht Nummer 8. Das gefiel dem erfindungsreichen Freiämter gut.

Dennoch, kurz zusammengefasst: Irgendwie wollte es mit ihm und Neuseeland nicht recht klappen. Es war nicht der Ort, an dem er bleiben wollte. So reiste er stattdessen um die halbe Welt nach Chile in Südamerika. Hier wollte er nur mit seinem Feuertiger, wie er sein Motorrad seit der Durchquerung einer Feuersbrunst nannte, die Freiheit suchen. Er wollte nicht mehr leben, um zu arbeiten, sondern lernte stattdessen, auf vieles zu verzichten, um unabhängig zu sein. Das ging erstaunlich gut.

Tommy Heimberg war 30 Monate auf Weltreise, jetzt hält er Vorträge darüber. zvg

Ganz Südamerika bereiste er so. Denn eines seiner Ziele war es, die Anden, die längste Bergkette der Welt, von Patagonien im Süden bis ganz in den Norden zu überqueren. Er flickte zwischendurch Traktoren in Kinderheimen, besuchte grässliche Silberminen, arbeitete auf einem Schiff und erlernte verschiedene neue Handwerke.

Und dann kam Julieta

Doch wie es der Titel des Buches schon sagt, war all schon beinahe nebensächlich. Denn obwohl man das Buch auch einfach wie einen Abenteuerroman lesen kann, fand die wahre Reise in ihm drin statt.

Solche Schlammpisten, wie hier in Bolivien, reizten den ehemaligen Motocrosspiloten schon. zvg

Vom Adrenalinjunkie, der wegen des ganzen Drucks und Stresses krank geworden war, lernte er, sich immer weiter zu entfernen. Natürlich schaltete sich bei technisch schwierigen Schotter- oder Schlammpisten immer noch sein Rennmodus ein. Aber dadurch, dass er immer neue Leute traf und sich viel Zeit nahm, um mit ihnen tiefgründige Gespräche zu führen, lernte er viele neue Lebensansichten und -weisheiten kennen, die ihm persönlich weiterhalfen.

Auch Frauen lernte er natürlich kennen. Binden wollte er sich aber nie. Irgendwann lief ihm dann die Chilenin Julieta über den Weg – und blieb. Sie wurde nicht nur einer seiner geistigen Wegweiser, wie er sie nannte, sondern auch seine Funkzentrale, die als einzige immer wusste, wo er sich befand. Ausserdem merkten die beiden, dass sie sich gegenseitig viel über das Leben beibringen konnten.

In der Nähe von Lima reparierte er einen uralten Traktor, der einem Kinderheim gehörte. Auch dort lernte er viel über sich selber. zvg

Denn Julieta hatte genau dieselben Gesellschaftskrankheiten, von denen Heimberg gerade losgekommen war. Sie schluckte täglich etliche Pillen, um ihren Durchfall, die Schlaf- und die Appetitlosigkeit zu überbrücken und sich selber am Laufen zu halten. Sie hatte dringend eine Reise zu sich selber nötig.

Er fand Gelassenheit und Achtsamkeit

Was Heimberg nötig hatte, war, wie es Julieta nannte, einen Baum, auf dem sich der rastlose Vogel ausruhen und der ihm Wurzeln geben konnte. Dieser Baum wollte sie für ihn sein. So wurde Julieta immer wieder zu einer wichtigen Figur in seiner Erzählung. Langsam fand er zu einer Gelassenheit und Achtsamkeit, wie er es nie erwartet hätte. Sie dagegen konnte endlich wieder durchschlafen und hatte Freude am Essen – ganz ohne Medikamente. Da nahm Heimberg es gerne in Kauf, in den ersten paar Nächten dafür selber schlecht zu schlafen – denn sie schnarchte richtig laut.

Wie die Geschichte mit Julieta und Thomas Heimberg weitergeht, wird noch nicht verraten. Das steht in Heimbergs erstem Buch «Mit Sprit zu Spirit». zvg

Wie die Geschichte der beiden weitergeht, wer seine anderen geistigen Wegweiser waren und was er über sich selber und das Leben lernen konnte, und zwar an den unwahrscheinlichsten Orten der Welt, das hat er auf 310 Seiten in seinem Erstlingswerk zusammengefasst. Nur so viel sei verraten: Obwohl er überall auf der Welt nach einem Ort gesucht hat, an dem er selbstbestimmt und mit Garten leben kann, fand er diesen am Ende ganz unerwartet in der Schweiz.

Thomas Heimberg: Mit Sprit zu Spirit. BOD-Verlag. 310 Seiten, 19.50 Franken. Für Buchbestellungen und mehr Infos gibt's die Website.

