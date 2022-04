Niederwil baut altes Schulhaus für Ukraine-Flüchtlinge um.

Niederwil Wohnungen für 22 Flüchtlinge: Gemeinderat lässt leerstehende Schulzimmer für 50'000 Franken umbauen Niederwil möchte einen Beitrag gegen die Krise in der Ukraine leisten. Damit sie vorbereitet sind, wenn die ersten Flüchtlinge im Dorf eintreffen, wird nun der leerstehende Schulraum in der Gemeinde zu Wohnungen umgebaut. Dafür genehmigte der Gemeinderat kurzfristig einen Kredit. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Im alten Schulhaus in Niederwil werden leerstehende Zimmer in Wohnraum für Ukraine-Flüchtlinge umgebaut. Melanie Burgener

Wenn die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in Niederwil eintreffen, dann möchte die Gemeinde bereit sein. Sie sollen eine Wohnung erhalten, in der sie für eine längere Zeit bleiben können und in der sie sich wohlfühlen. Und auch im Alltag sollen sie Unterstützung erhalten.

«Noch leben zwar keine Ukrainerinnen und Ukrainer bei uns. Momentan werden sie eher in den Agglomerationen untergebracht. Aber das wird sich ändern, und darauf wollen wir uns vorbereiten», sagt Gemeindeammann Norbert Ender.

Vor rund drei Wochen wurde in Niederwil deshalb eine Arbeitsgruppe mit Vertretenden der Schule, den sozialen Bereichen und der Hauswartung gebildet. An regelmässigen Treffen besprach diese, wo man in der Gemeinde am besten Flüchtlinge unterbringen könnte. Dabei seien sie auf das alte Schulhaus gekommen, so Ender.

Die Bauarbeiten am alten Schulhaus haben bereits begonnen

«In diesem Gebäude stehen einzelne Schulzimmer leer, die wir nun zu Wohnungen umbauen», erklärt er. Die Arbeiten dafür haben schon begonnen. In etwa zwei bis drei Wochen sollen die Räumlichkeiten für 22 Menschen bereit sein. Ob es bis dann schon Bedarf dafür gibt, weiss der Gemeinderat noch nicht. Doch die neuesten Informationen vom Kanton hätten klargemacht, dass es wohl nicht mehr lange dauern wird.

Wenige Tage, nachdem der Gemeinderat den Kredit gesprochen hat, haben die ersten Arbeiten bereits begonnen. Bis in drei Wochen sollen sie fertig sein. Melanie Burgener

Vor einer Woche hat der Kanton die Gemeinden darüber informiert, dass in nächster Zeit etwa 10'000 Menschen aus der Ukraine im Aargau Schutz suchen werden. «Heruntergerechnet sind das 40 bis 60 für Niederwil», so Ender. Dass sie sich dem annehmen, sei klar.

«Der Kanton braucht die Unterstützung der Gemeinden. Wir haben auch schon früh in der Krise 5000 Franken gespendet, weil es unser Ziel ist, einen Beitrag zu leisten», betont er. Dieses Ziel haben scheinbar nicht nur die Frauen und Herren Gemeinderäte, sondern auch die Einwohnerinnen und Einwohner Niederwils. Auch sie zeigten in den vergangenen Tagen grosses Engagement.

Nebst Schlafzimmern gibt es auch gemeinsame Aufenthaltsräume. Melanie Burgener

Positives Feedback und Angebote aus dem Dorf

«Die Leute sind bereit, in allen Richtungen zu helfen. Ich bin zuversichtlich, dass wir genügend Freiwillige finden, die uns unterstützen werden», freut sich Ender. Als Beispiel nennt er die Organisation «Ned elei i eusem Dorf». Bei diesem Dienstleistungsangebot werden Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Beeinträchtigung von Freiwilligen im Alltag unterstützt.

In einem Zimmer im Obergeschoss soll eine Waschküche eingerichtet werden. Melanie Burgener

«Das funktioniert in Niederwil sehr gut», erzählt Ender. Die Organisation würde auch Menschen aus der Ukraine bei der Bewältigung des neuen Alltags in der Gemeinde zur Hand gehen. Um einen Überblick über die Hilfsangebote der Bevölkerung zu erhalten, verschickte der Gemeinderat zusätzlich einen Fragebogen in alle Haushalte.

Die genauen Unterstützungsangebote und allfälligen zusätzlichen Wohnraum plant der Gemeinderat nun Schritt für Schritt. Zuerst müssen aber die Wohnungen im alten Schulhaus fertiggestellt werden.

Gemeinderat sprach 50'000 Franken für den Umbau

Dafür hat das Gremium am vergangenen Montag einen Kredit von 50'000 Franken gesprochen. «In einer Notsituation wie dieser ist der Gemeinderat dazu berechtigt, in Rücksprache mit der Finanzkommission einen solchen Betrag zu sprechen», stellt der Ammann klar.

Insgesamt wird der leerstehende ehemalige Schulraum in sieben Schlafzimmer umgebaut. Dazu kommen gemeinschaftliche sanitäre Anlagen und zwei Küchen. Melanie Burgener

Und er ergänzt: «Dafür erhalten wir Vergütungen vom Kanton. Die Gemeinde muss das nicht selbst finanzieren.» Denn Flüchtlinge seien für ein Dorf nicht ein finanzieller, sondern viel mehr ein organisatorischer Aufwand.

Die aktuelle Situation stimmt den Gemeindeammann aber zuversichtlich: «Am Montag haben wir den Kredit gesprochen, wenige Tage später haben die Arbeiten begonnen. Ich habe Freude, es ist eine gute Lösung.»

