Der neue Reusspark-Direktor nimmt Stellung zu den Vorwürfen

Niederwil «Wir standen ganz kurz vor dem Supergau»: Reusspark-Direktor Bosisio nimmt Stellung zu den Vorwürfen Leserbriefe mit dem Titel «Was ist los im Reusspark?» oder «Stillschweigen im Reusspark» erschienen in den letzten Wochen in der Aargauer Zeitung. Nun bezieht Reusspark-Direktor Urs Bosisio erstmals Stellung zu den Vorwürfen. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.02 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Diese Arbeit gibt mir eine grosse Befriedigung», schwärmt Urs Bosisio über sein neues Amt als Reusspark-Direktor. Sandra Ardizzone

Die Fussstapfen, die der langjährige Reusspark-Direktor Thomas Peterhans nach seiner Pensionierung hinterliess, waren gross. Mit Alexandra Heilbronner präsentierte der Vorstand des Vereins Gnadenthal Anfang des Jahres 2021 eine ausgewiesene Fachfrau als seine Nachfolgerin. Doch bereits im November 2021 musste ihre Kündigung wegen unüberbrückbaren Differenzen kommuniziert werden. Das Erstaunen war gross und viele fragten sich, was zu diesem abrupten Ende führte.

Ad interim setzte der Verein Gnadenthal Vorstandsmitglied Urs Bosisio für die Aufgabe ein. Dieser konnte unverzüglich ans Werk gehen, er war eben von seinem Amt als Hägglinger Gemeindeammann nach 24 Jahren zurückgetreten. Der ehemalige stellvertretende Direktionspräsident einer Bank wollte es eigentlich ruhiger angehen lassen und mehr Zeit mit der Familie und seinem Hund verbringen. Doch die Situation erforderte es, dass unverzüglich gehandelt wird. Bosisio verdeutlicht:

«Wir standen kurz vor dem Supergau. Es gelang uns quasi in letzter Sekunde, die Kündigungen von Mitarbeitenden in wichtigen Kaderpositionen zu verhindern.»

Bosisio macht keinen Hehl daraus, dass er gemeinsam mit der Geschäftsleitung in den ersten Wochen und Monaten zerbrochenes Geschirr kitten musste. Es galt aber auch ganz handfeste Probleme zu lösen, wie etwa jene nach Arbeitsplätzen für neu eingestellte Mitarbeitende. Dass es dabei gelang den langjährigen medizinischen Leiter, René Kuhn, bei der Stange zu halten, freut Bosisio ganz besonders.

Kuhn hatte seinen Abgang bereits kommuniziert. Er macht nun vorerst weiter, seine Nachfolge ist jedoch geregelt. Bosisio: «Wir konnten eine Inhouse-Lösung finden, das freut uns sehr. Die Ärztin Franziska Perini, die seit Jahren zum Reusspark-Team gehört, wird Kuhns Arbeit fortsetzen.»

Bosisio packte in gewohnter zackiger Art an

Als er im November des letzten Jahres seine Arbeit als interimistischer Leiter des Hauses angetreten habe, da habe er eine generelle Verunsicherung bei den 500 Mitarbeitenden festgestellt, erzählt Bosisio und fügt an:

«Ich will keine dreckige Wäsche waschen, sondern vorwärts schauen.»

Und das tat er denn auch. Der 67-Jährige packte in seiner gewohnt zackigen Art an und trieb Projekte voran, die ins Stocken geraten waren. So regte er unter anderem an, dass die Stelle des Personalverantwortlichen geschaffen wird oder dass Buchhaltung und Personalabteilung in das leerstehende Haus «Reussblick» dislozieren.

Es sei gelungen, den ins Stocken geratenen Dampfer wieder auf Kurs zu bringen, konstatiert er. Im April meldete der Vereinsvorstand, dass er einstimmig entschieden habe, dass Bosisio zum neuen Direktor ernannt werde. Dieser Entscheid stiess nicht überall auf Verständnis. In Leserbriefen wurde neben Bosisios Alter auch seine Ausbildung moniert. Er könne von seiner Führungserfahrung als stellvertretender Direktionspräsident profitieren, hält er diesem Vorwurf entgegen. Und kontert:

«Ich lasse die Mitarbeitenden ihre Arbeit machen und mische mich nur dann ein, wenn mein Rat gefragt ist. Meine Aufgabe sehe ich darin, zu organisieren und führen. Dazu brauche ich keine pflegerische Ausbildung.»

Auf sein Alter angesprochen lacht er und sagt: «Ich wusste, dass die Frage kommt!» Er sei sich durchaus bewusst, dass er mit seinen 67 Jahren nicht mehr zu den Jüngsten zähle. Er sehe seine Aufgabe aber darin, den Reusspark wieder in ruhigere Gewässer zu bringen, wie lange das dauert, lässt er offen. Diese Arbeit, so ist er überzeugt, erleichtere einem Nachfolgenden den Stellenantritt ungemein.

Im Reusspark arbeiten soll Spass machen, dafür will Direktor Urs Bosisio sorgen. Melanie Köchli

Erst aber gilt es für den umtriebigen Direktor die angefangenen Projekte weiterzutreiben. Unter anderem nennt er in diesem Zusammenhang die Wirksamkeitsevaluation der tiergestützten Therapie und Aktivierung zusammen mit der Uni Zürich, Zentrum für Gerontologie, die Neugestaltung des Aussenbereichs des Restaurants oder etwa die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Hauptgebäudes.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen