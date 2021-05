Niederwil Reusspark-Direktorin schlägt neue Wege ein: «Wir müssen sichtbar machen, dass wir Leader sind» Seit vier Monaten ist Reusspark-Direktorin Alexandra Heilbronner im Amt. Sie freut sich über die motivierten Mitarbeitenden, schwärmt von der Vielfalt der Institution, ortet aber auch Handlungsbedarf. Die 50-Jährige liess es sich nicht nehmen, in jeder Abteilung einen Tag lang zu schnuppern. Nathalie Wolgensinger 06.05.2021, 05.00 Uhr

Reusspark-Direktorin Alexandra Heilbronner vor dem Klostergarten, der derzeit wieder aufgebaut wird. Severin Bigler

Alexandra Heilbronner steht vor der Klosterkirche und lässt den Blick über das Gelände schweifen. Es zieht eine frische Bise über die weitläufige Anlage, die Sonne sorgt für wohlige Wärme. Sie stellt zufrieden fest:

«Es ist ein Glück, dass ich hier sein darf.»

Der Ort an der Reuss strahlt eine ganz besondere Ruhe aus, der Alltag scheint weit weg zu sein. Doch es ist nicht nur diese besondere Lage, die Alexandra Heilbronner aus der Stadt Zürich nach Niederwil in den Reusspark lockte.

Nach einigen Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung des Stadtspitals Waid und Triemli, als Leiterin des Departementes Pflege, Soziales und Therapien habe sie eine neue Herausforderung gesucht, erzählt sie. Diese hat sie nun im Reusspark gefunden. Fasziniert hätten sie an dieser Arbeitsstelle die Grösse und die Vielfalt des Angebotes. Sie sagt: «Hier habe ich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ich bewege gerne etwas, ich bin keine Verwalterin.»

In die Küche hineingeschnuppert und Rüebli geschnitten

Weil sie sich ein eigenes Bild von der Institution mit den 500 Mitarbeitenden und 300 Bewohnenden machen wollte, schnupperte sie in alle Abteilungen hinein. So lernte sie nicht nur die Mitarbeitenden kennen, sondern auch die Organisation. Sie erzählt begeistert:

«Ich habe in der Küche mitgearbeitet, Rüebli geschnitten, Teller angerichtet und die Abwaschmaschine eingeräumt.»

«Ich bewege gerne etwas, ich bin keine Verwalterin», sagt Alexandra Heilbronner. Severin Bigler

Dabei sei ihr erst richtig bewusst geworden, wie vielfältig das Angebot im Haus sei. Und ganz besonders aufgefallen sei ihr, wie sehr sich die Mitarbeitenden mit dem Reusspark identifizieren.

Bei praktisch jedem Schnupper-Einsatz sei sie aber auch von den Bewohnenden auf die guten Leistungen der Mitarbeiter angesprochen worden. Das habe sie sehr gefreut und habe bestätigt, was sie bereits ahnte: Dass sie sich um das Betriebsklima keine Sorgen machen muss.



Verbesserungen ausloten und sichtbar machen

Der Fussabdruck ist gross, den ihr Vorgänger Thomas Peterhans hinterlassen hat. Davon zeugt unter anderem der Thomas-Peterhans-Platz, den man ihm zu Ehren einrichtete. Während seiner fast dreissig Jahre dauernden Amtszeit machte er das verstaubte «Gnödeli» zu einer Vorzeigeinstitution mit Ausstrahlung weit über die Kantonsgrenze hinaus.

Heilbronner weiss diesen Verdienst zu schätzen. Nun gehe es darum, diese Kernkompetenz der Pflege gegen aussen aufzuzeigen. Sie präzisiert: «Wir müssen sichtbar machen, dass wir Leader sind.» Mit Umfragen bei Bewohnenden und deren Angehörigen will die Walchwilerin ausloten, wo intern noch Verbesserungspotenzial liegt. Es ist ihr ein Anliegen, dass offen über Fehler gesprochen wird. Und deshalb setzt sie auf den Dialog. Sie sagt:

«Meine Bürotür steht immer offen, wer ein Anliegen hat, darf jederzeit zu mir kommen.»

Sie zählt es zu ihren schönsten Aufgaben, neue Bewohnende persönlich willkommen zu heissen. Aber auch Aufholbedarf ortet sie: «Die Bereiche Kultur, Gastronomie und Pflege können wir noch besser aufeinander abstimmen und verbinden.» Dass dies eine Gratwanderung werden könnte, dessen ist sie sich bewusst: «Mir ist wichtig, dass sich die Bewohnenden wohlfühlen, sie stehen für uns im Zentrum.»

Während der Ausbildung den Knopf aufgemacht

Dass es Alexandra Heilbronner einst an die Spitze eines Pflegezentrums schaffen würde, das hätten ihre Lehrer nie für möglich gehalten, erzählt sie lachend. Sie sei während der Grundschulzeit lange nicht sehr interessiert gewesen an schulischen Themen.

Alexandra Heilbronner-Haas ist die Direktorin des Zentrums für Pflege und Betreuung Reusspark in Niederwil. Severin Bigler

Erst in der Ausbildung zur Pharma-Assistentin habe sie den Knopf aufgemacht, eine weitere Lehre als Pflegefachfrau absolviert und auf dem zweiten Bildungsweg die Matura nachgeholt, um dann an der HSG in St.Gallen den EMBA-Abschluss zu machen. Eine eindrückliche Karriere, die von Ehrgeiz und Motivation zeugt. «Ich stehe stellvertretend für das duale System der Schweiz, das ich sehr schätze», kommentiert sie ihren Werdegang. Und dieser könne auch den Lernenden in ihrer Institution einen möglichen Berufsweg aufzeigen, ist sie überzeugt.

Eine Wohnung in Bremgarten gefunden, um weniger zu pendeln

Eine Herausforderung bleibt es alleweil, den Berufsnachwuchs zu halten und qualifizierte Mitarbeitende zu finden. Wenn die Direktorin von der Vielfalt der Langzeitpflege erzählt, dann gerät sie ins Schwärmen: «In der Langzeitpflege ist ein grosses Know-how gefragt, die Arbeit mit mehrfach erkrankten Menschen fordert individuelle Lösungen.» Um weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, müsse man die Bedürfnisse der Arbeitnehmer kennen und die Arbeitsmodelle anpassen, ist sie überzeugt.

Anpassen musste die sympathische Direktorin auch ihren Wohnort. Unter der Woche lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann im zugerischen Walchwil. Die Wochenenden verbringt das Ehepaar oft im Zweitwohnsitz im Bündnerland. Damit sie unter der Woche nicht weit pendeln muss, hat sich das Ehepaar nach einer Wohnung in der Region umgesehen und diese in Bremgarten gefunden. Bald könnte sie also das Auto gegen ein Gummiboot tauschen und die Reuss hinunter zu ihrem Arbeitsort «böötlen».