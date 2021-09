Jacqueline Schaufelberger erfüllt Wünsche im Reusspark Niederwil

Niederwil Von Caramelköpfli bis Elefantenreiten – seit 16 Jahren erfüllt sie Herzenswünsche im Reusspark Im Reusspark in Niederwil verbringen viele Menschen ihre letzten Lebensmonate. Jacqueline Schaufelberger ist hier Aktivierungsverantwortliche. Seit 16 Jahren hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, letzte Herzenswünsche der Bewohnerinnen und Bewohner zu erfüllen. Melanie Burgener 24.09.2021, 18.00 Uhr

Jacqueline Schaufelberger und ihr Therapiehund Santos helfen den Bewohnerinnen und Bewohnern des Reussparks im Alltag – und erfüllen ihnen darüber hinaus ihre letzten Herzenswünsche. Melanie Burgener

«Wir möchten allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Reussparks einen Stern vom Himmel holen», steht im Inneren der dunkelblauen Karte. Es ist ein Wunschgutschein aus dem Gnadental. Ihn erhalten die Angehörigen der Menschen, die in den Reusspark einziehen. Es ist eine Möglichkeit, einem geliebten Menschen einen meist letzten Herzenswunsch zu erfüllen.

Verantwortlich für diese Sternstunden sind häufig die Pflegenden des Reussparks. Jacqueline Schaufelberger ist eine von ihnen. Sie ist Aktivierungsverantwortliche in einem von insgesamt sechs Wohnbereichen. Bereits seit 16 Jahren arbeitet sie hier im Gnadental, und genau so lange erfüllt sie auch schon Herzenswünsche.

Hellhöriges Pflegepersonal erfährt die Wünsche im Alltag

Häufig seien es aber gar nicht die offiziellen Gutscheine, die einen Wunsch zu den Pflegenden tragen. Dieses Angebot werde eher selten genützt, so Schaufelberger. «Meist sind es die Pflegenden, die hellhörig sind und so Bedürfnisse von Bewohnern erfahren, die wir dann im Alltag zu erfüllen versuchen», erzählt sie.

So sind im Gnadental schon einige schöne Geschichten entstanden. Jene, die Jacqueline Schaufelberger erzählt, erwärmen das Herz. Die meisten von ihnen handeln nicht von grossen Ereignissen. Sie sagt:

«Das braucht es auch nicht. Man kann den Leuten auch mit kleinen Gesten eine grosse Freude bereiten.»

An einen ehemaligen Bewohner erinnert sich Schaufelberger besonders gut: «Er wollte sich noch ein letztes Mal an seinen Stammtisch setzen und ein Caramelköpfli essen, so wie er das früher jeden Sonntag getan hat.» Gemeinsam mit seinen Kollegen und dem Wirt des Restaurants habe sie das ermöglichen können und für den Hinweg eine Ausfahrt durch seine altbekannte Gegend organisiert.

Ludwig und Santos sorgen für Freude und Tränen

In viele der Geschichten, die Schaufelberger erzählt, sind ihre beiden Therapiehunde Ludwig und Santos involviert. «Durch sie habe ich einen guten Zugang zu den Menschen», erzählt sie. «Wir hatten einmal eine Bewohnerin, die war der Meinung, ihren Wunsch könnten wir sowieso nicht erfüllen», erinnert sich Schaufelberger. Jene Frau habe sich einen Hund gewünscht. «Von da an hat sich mein Therapiehund jeden Tag, bis zu ihrem Tod, eine Viertelstunde zu ihr ins Bett gelegt. Sogar die Pflegenden hatten bei diesem Anblick Tränen in den Augen.»

Was die pelzigen Mitarbeiter bei den Bewohnern auslösen, sei immer wieder unglaublich. «Die meisten kennen meinen Namen nicht. Viele nennen mich Blümchen, weil ich meine Haare immer mit einer Blumen-Haarspange hochstecke», erzählt sie lachend. «Aber die Namen der Hunde wissen viele von ihnen, sogar solche, die an Demenz erkrankt sind.»

Der Bewohner, der auf einem Elefanten reiten möchte

Ein ähnliches Wunder erlebte Schaufelberger mit einem Bewohner, der in der vergangenen Woche seine Sternstunde hätte erleben sollen. «Wegen Corona konnten wir lange keine Ausflüge mehr machen. Als es wieder möglich war, sind wir mit einer grösseren Gruppe in Knies Kinderzoo gegangen», erzählt sie. Vor Ort habe sich einer der freiwilligen Helfer des Reussparks viel Zeit für jenen Herren genommen und ihm die Elefanten gezeigt. Mit grossen Augen sagt Schaufelberger:

«Am nächsten Tag hat er immer noch von diesen Tieren gesprochen. Das ist eigentlich gar nicht möglich in dem demenziellen Stadium, in dem er sich befindet.»

Sie ergänzt: «Von da an wollte er unbedingt auf einem Elefanten reiten.»

Auch das konnte Schaufelberger organisieren. Seit der Bewohner davon erfahren habe, sei das auch Thema in seinen Therapiestunden. «Kürzlich meinte er, er müsse jetzt trainieren, damit er dann gut auf den Elefanten aufsteigen könne», erzählt die Aktivierungsverantwortliche. Leider musste der Ausflug, der vergangene Woche hätte stattfinden sollen, wegen gesundheitlicher Probleme des Bewohners am Ende aber doch abgesagt werden.

Viel Herzblut, aber auch viel Arbeit

Einen solchen Wunsch zu erfüllen, sei grossartig und ein sehr schöner Teil der Arbeit im Reusspark, so Schaufelberger. Aber er bedeute auch eine Menge Arbeit. «Ich mache das mit viel Herzblut. Aber bis jeweils alle Bewohner richtig sitzen und die Rollstühle im Bus befestigt sind, braucht das viel Zeit. Und die Menschen müssen auch unterwegs versorgt und gepflegt werden.» Es sei jedoch immer eine schöne Erfahrung:

«Man erlebt die Bewohner ganz anders.»

Und genau deshalb macht es ihr auch nach 16 Jahren noch Freude, wenn Angehörige oder Bewohner mit ihren Anliegen und Wünschen an sie gelangen. «Das hat viel mit Vertrauen zum Pflegepersonal zu tun und baut auf einer Beziehungsarbeit auf, die im Vorfeld stattgefunden hat. Das ist wunderschön», sagt Schaufelberger lächelnd.