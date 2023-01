Niederwil Reusspark nominiert neue Leiterin Pflege und Betreuung: Scimonetti übernimmt den Bereich ab April Nach dem Weggang von Monica Heinzer zur Spitex Mutschellen-Reusstal hat der Vorstand des Vereins Gnadenthal die jetzige Leiterin Geriatrie, Priska Scimonetti, zur neuen Leiterin Pflege und Betreuung im Reusspark gewählt. 23.01.2023, 05.00 Uhr

Priska Scimonetti wird Leiterin Pflege und Betreuung im Reusspark in Niederwil ab 1. April 2023. zvg

«Priska Scimonetti überzeugt durch ihre Fachkompetenz und ihre gewinnende Persönlichkeit», wird Kurt Notter, Präsident des Vereins Gnadenthal, in einer Mitteilung zitiert. Nach 18 Jahren beim Kantonsspital Aarau, zuletzt als Stationsleiterin, wechselte Priska Scimonetti 2016 als Leiterin Geriatrie zum Reusspark in Niederwil.

Sie habe sich stets weitergebildet. Nach einem Nachdiplomstudium zur Dipl. Abteilungsleiterin Gesundheitswesen schloss sie 2019 ein CAS als Klinische Fachspezialistin ab. Nun tritt sie im Reusspark die Nachfolge von Monica Heinzer an, die die Institution per Ende März verlassen wird.

Heinzer war in den vergangenen 18 Jahren Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Pflege und Betreuung im Reusspark. Sie wird per 1. April als Geschäftsführerin die Gesamtleitung der Spitex Mutschellen-Reusstal übernehmen.

Kontinuität wird mit Scimonetti gewährleistet

Scimonetti ihrerseits startet neben ihrer neuen Aufgabe im Reusspark in diesem Jahr ein Masterstudium in Health Care Management. Nebenbei doziert sie Palliative Care am Campus Zürich.

«Nach dem Weggang von zwei Geschäftsleitungsmitgliedern war es uns nebst den fachlichen Qualifikationen auch ein Anliegen, Kontinuität zu gewährleisten mit einer erfahrenen und bewährten Führungspersönlichkeit», erklärt Notter weiter.

Die 47-Jährige arbeitet seit fast sieben Jahren mit viel Herzblut und Engagement für den Reusspark. «Sie kennt den komplexen Betrieb der Pflegeinstitution bestens und arbeitet nahe an der Basis», heisst es in der Mitteilung weiter.

Scimonetti sei im Reusspark sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Bewohnenden breit akzeptiert. «Wir alle schätzen ihre gewinnende und flexible Art sowie ihre Fachkompetenz sowohl im medizinischen als auch im pflegerischen Bereich», sagt der Reusspark-Direktor, Urs Bosisio, zur Wahl von Priska Scimonetti. (az)