Niederwil Qualität des Reussparks wurde wieder ausgezeichnet Das Seniorenzentrum Reusspark im Niederwiler Gnadenthal wurde 1997 als erstes Alters- und Pflegeheim ISO-zertifiziert. Bis heute ist das so geblieben. Daneben weist es mittlerweile noch mehr Qualitätslabels auf. 02.06.2022, 05.00 Uhr

Der Reusspark in Niederwil wurde erneut für seine Qualität im Umgang mit den Bewohnenden des Seniorenzentrums ausgezeichnet. Sandra Ardizzone (16.5.2022)

Der Niederwiler Reusspark war das allererste Alters- und Pflegeheim der Schweiz, das 1997 das ISO-Zertifikat erhielt. «Damit hat das Pflegeheim schon früh bewiesen, wie wichtig ihm eine ganzheitliche Qualität der Dienstleistungen im Betrieb ist», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Denn Anfang Mai konnte nicht nur die ISO-Zertifizierung problemlos erneuert werden, sondern der Reusspark hat auch weitere Qualitätsauszeichnungen zu bieten.

Am 19. Mai bestand das Seniorenzentrum an der Reuss im Gnadenthal die Rezertifizierung nach Qualité palliative erfolgreich. «Letztere hat der Reusspark mit einem überdurchschnittlich gutem Resultat – ein Punkt unter der Maximalpunktezahl – bestanden», heisst es in der Mitteilung weiter.

«Diese beiden Auszeichnungen setzen hohe Standards voraus und bestätigen die Fachkompetenz und Qualität in der Versorgung unserer Bewohnenden. Den Auditoren sind die gute Stimmung, die transparente Kommunikation, das Miteinander und das Herzblut der Mitarbeitenden positiv aufgefallen», wird Urs Bosisio zitiert, der seit Kurzem den Posten des Direktors des Reussparks innehat.

Prozesse sind optimal auf Bewohnende abgestimmt

Die Qualitätszertifikate bestätigen, «dass die Prozesse optimal auf die Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt sind». Sie anerkennen das persönliche Engagement aller Mitarbeitenden, die sich für die interdisziplinäre Behandlung und Dienstleistung stark machen. «Das Label Qualität in Palliative Care ist im stark umworbenen Markt ein Vorteil. Es kann bei der Wahl einer Pflegeinstitution ausschlaggebend sein», erklärt Bosisio weiter. Das ISO-Zertifikat ist drei Jahre gültig und international anerkannt. Im Sinne der stetigen Weiterentwicklung findet jährlich ein Überwachungsaudit und nach drei Jahren ein Rezertifizierungsaudit statt.

Demnächst steht im Reusspark die Rezertifizierung des dritten Labels, des «Prädikats UND» an. Dieses zeichnet Unternehmen aus, die Vereinbarkeit und Gleichstellung in Strategie, Struktur und Kultur verankert haben, über ihre internen Prozesse aktiv fördern und so ein definiertes Qualitätsniveau erreichen. (az)