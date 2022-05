Niederwil: Oberstufenschüler will Pistole in die Schule mitnehmen

TeleM1

Niederwil Pistole im Schulsack: Polizei nimmt einen Oberstufenschüler aus dem Unterricht Aufgrund einer Mutprobe, stand am Freitagmorgen die Polizei vor einem Oberstufen-Klassenzimmer in Niederwil. Ein Schüler postete auf Social Media einen Post, dass er eine Pistole im Schulsack habe. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige der Jugendanwaltschaft zu. TeleM1 13.05.2022, 19.49 Uhr

Am Freitagmorgen stand die Polizei vor einem Klassenzimmer in Niederwil, wie TeleM1 am Freitagabend berichtet. Der Grund: Ein Oberstufenschüler habe eine Pistole in die Schule mitnehmen wollen. Das postete er auf Social Media.