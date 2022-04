Das Gemeindehaus Niederwil muss umgebaut oder abgerissen werden.

Niederwil Obwohl das Gemeindehaus voller Emotionen steckt: «Vieles spricht für einen Neubau» Das Gemeindehaus in Niederwil muss umgebaut werden. Das ist dem Gemeinderat und auch der Bevölkerung klar. Unterdessen steht auch ein Abriss des alten Gebäudes zur Diskussion. Der Gemeinderat informiert nun über den Zwischenstand der Projektabklärungen. Melanie Burgener 28.04.2022, 05.00 Uhr

Das Gemeinde- und Alte Schulhaus prägt das Dorfbild von Niederwil. Dennoch steht jetzt ein Abriss zur Debatte. Melanie Burgener

Der Keller ist feucht, die Räume sind nicht flexibel nutzbar und keiner der Eingänge ist barrierefrei. Kurz: Das Gemeinde- und Alte Schulhaus in Niederwil hat einen Umbau und eine umfassende Sanierung nötig. Dessen sind sich sowohl der Gemeinderat als auch die Dorfbevölkerung schon lange bewusst.

Im Juni 2016 haben die Einwohnenden an der Sommergmeind einen Kredit von 220'000 Franken für die Planung eines solchen Projektes genehmigt. Daraufhin hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe eingesetzt und Fachleute beigezogen. Gemeinsam haben diese unterdessen eine detaillierte Machbarkeitsprüfung für eine allfällige Sanierung erarbeitet.

Zudem wurden auch alternativen Lösungen überprüft, wie die Gemeinde nun mitteilt. Gemeindeammann Norbert Ender erklärt auf Anfrage der AZ:

«Dazu haben wir auch die verschiedenen Bedürfnisse der Benützenden erhoben.»

Einerseits brauche die Gemeindeverwaltung weiterhin Platz im Gebäude an der Hauptstrasse. «Zudem wird die alte Turnhalle im Untergeschoss stark von den kulturellen Vereinen genützt. Das soll auch in Zukunft so bleiben», sagt Ender. Er ergänzt: «Auch die Bibliothek und die Bedürfnisse der Tagesstruktur sollen bei einem Umbau berücksichtigt werden.»

Der Gemeinderat tendiert zur Variante Abriss und Neubau

Die bisherigen Abklärungen hätten ergeben, dass eine Sanierung des Gemeindehauses zwar technisch machbar, aber um einiges teurer und aufwendiger wäre als ursprünglich geplant. «Es gibt viele strukturelle Nachteile wie die Feuchtigkeit im Untergeschoss», sagt Ender und ergänzt:

«Zudem sind viele der Räume als Schulzimmer erstellt worden und in dieser Form nicht flexibel nutzbar.»

Bei einem Umbau sollten die Räume so angelegt werden, dass sie von verschiedenen Anspruchsgruppen benützt werden können und nicht mehr nur einzelne Bedürfnisse erfüllen. «Wenn man all diese Punkte abwägt, kommt man darauf, dass vieles für einen Neubau spricht», sagt Ender.

Diese Variante sei bereits an der Gemeindeversammlung ausführlich diskutiert worden. «In diesem Gebäude stecken viele Emotionen. Es steht direkt an der Hauptstrasse und prägt das Dorfbild. Das alles würde für den Erhalt des Hauses sprechen», so Ender.

Dennoch sei das Gemeindehaus nicht zukunftsorientiert, weshalb der Gemeinderat es vorziehen würde, das Gebäude abzureissen und durch einen Neubau zu ersetzen, anstatt es umzubauen und mit einem Anbau zu ergänzen.

Die Bevölkerung darf mitdiskutieren

Bis zur definitiven Entscheidung müssen nun aber weitere Abklärungen getroffen werden. Dazu werden Gespräche mit den Anspruchsgruppen geführt, um herauszufinden, wie die neuen Räumlichkeiten gemeinsam und effizient genützt werden können. Das soll im Rahmen von Workshops passieren.

In einem weiteren Schritt wird auch der Rest der Bevölkerung miteinbezogen. «Wir werden im kommenden Herbst an einer öffentlichen Veranstaltung über unseren Fahrplan und die weiteren Schritte informieren», kündigt der Gemeindeammann an. Das Gremium sei sich bewusst, dass es zu Diskussionen kommen werde. «Deshalb ist es uns wichtig, dieses Projekt sorgfältig zu planen. Wir haben keinen Zeitdruck», sagt er.

Aktuell wird das Alte Schulhaus in eine Unterkunft für Ukraine-Flüchtlinge umfunktioniert. «Das wird aber nur eine Übergangslösung sein», betont Ender.