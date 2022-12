E-Geländefahrzeuge als Hingucker an der «Olma» in Niederwil

Niederwil Neue klimaneutrale E-Geländefahrzeuge sind der Hingucker an der legendären Niederwiler «Olma» Tausende Menschen aus der ganzen Schweiz zieht es jeweils in der Altjahreswoche nach Niederwil zur grossen Landmaschinenausstellung der Mäder AG. Ein Augenschein vor Ort bei der 52. Auflage. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 28.12.2022, 18.00 Uhr

Rolf Mäder mit einem der klimaneutralen Elektrogeländefahrzeuge. Marc Ribolla

Der blaue Traktor ist nicht zu übersehen. Nicht, weil er so gross wäre, sondern weil er keinen Ackerboden unter seinen Rädern hat. Das Gefährt baumelt in rund 15 Metern Höhe am Ausleger eines Pneukrans. Schon von weitem macht er darauf aufmerksam, dass hier in Niederwil was Spektakuläres stattfindet. Die legendäre «Olma» im Kleinformat. Zum 52. Mal stellt die Mäder Landmaschinen AG in der Altjahreswoche ihre grosse Ausstellung auf die Beine.