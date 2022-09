Foxtrail mitten durch die Kirche - das gibt's in Niederwil

Niederwil Kirche ist nicht nur «Papst und so»: Hier gibt's einen Foxtrail beim Altar und man darf selber Orgel spielen Am Aktionstag Schatztruhe Kirche am 22. Oktober in Niederwil dürfen sich Kinder und Erwachsene aller Konfessionen die spannende Geschichte der Kirche nicht nur anhören. Sie dürfen auch den Glockenturm besteigen und vieles erleben, was sonst verborgen ist. Andrea Weibel 29.09.2022, 05.00 Uhr

So eine Weitsicht wie vom Kirchturm in Niederwil hat man selten. zvg

Ein Junge deutet im Religionsunterricht auf ein Altarbild und sagt zur Katechetin: «Schauen Sie mal, der Mann auf dem Bild hat ein Sixpack!» Man würde erwarten, dass die Katechetin ihn dafür tadelt oder wenigstens den Kopf schüttelt.

In Niederwil ist das Gegenteil der Fall: «Als mir meine Kollegin, Barbara von Felten, kürzlich diese Geschichte aus ihrem Unterricht erzählte, fanden wir das beide grossartig, denn der Junge hatte offensichtlich genau hingeschaut», berichtet Adrian Flory, der sich freiwillig für die Niederwiler Kirchgemeinde engagiert.

Genau das wollen die beiden nicht nur den Kindern, sondern allen Niederwilerinnen und Niederwilern zeigen: «In der Kirche muss man nicht nur still sein und zuhören. Die Kirche soll leben. Es gibt so viel zu entdecken», sagt der 48-jährige Lokalhistoriker, dem seine Faszination anzumerken ist.

So kam es, dass von Felten und er unabhängig voneinander auf dieselbe Idee gekommen sind: «Wir wollten einen Tag veranstalten, an dem wir der gesamten Bevölkerung zeigen können, wie spannend unsere Dorfkirche ist. Sie ist nicht nur der Ort, wo gebetet wird, sondern war auch schon immer ein kulturelles Zentrum Niederwils», so Flory. Sie ist historisch bedeutend und hat eine in Musikerkreisen bekannte Metzler-Orgel. «Und sie hat einen Kirchturm mit speziellem Zwiebeldach, von dem aus man weit ins Reusstal hinunterschauen kann. Das muss man einfach gesehen haben. Diese Chance möchten wir nun allen geben.»

Die Kirche feiert nächstes Jahr ihren 333. Geburtstag

So laden die beiden Initiierenden zusammen mit gut 20 Freiwilligen am Samstag, 22. Oktober, alle Interessierten ein, sich die Niederwiler Kirche St.Martin, die im kommenden Jahr ihren 333. Geburtstag feiern wird, einmal auf andere Weise anzuschauen. «Und zwar nicht nur die Katholiken, es dürfen alle kommen, die Lust haben», verdeutlicht Flory.

Die Kirche St.Martin in Niederwil ist nicht nur historisch spannend, das wollen die Initiierenden der Schatztruhe Kirche am 22. Oktober zeigen. zvg

Einmal auf andere Weise, das bedeutet zum Beispiel, dass die Kinder auf einem Foxtrail in und um die Kirche Rätsel lösen und einen Schatz suchen können. Bei diesem Postenlauf nutzen sie beispielsweise die bekannten Altarbilder wie Wimmelbilder, wo sie bestimmte Symbole suchen müssen.

Wann könnte man sonst in den Kirchenestrich und auf den Turm?

Einen ganz besonderen Einblick vermittelt der sonst nicht für die Öffentlichkeit zugängliche Kirchenestrich. «Bei Führungen in Kleingruppen kann man dort unsere kleine Ausstellung zum Thema ‹Geburt, Leben und Sterben› anschauen. Doch es sind keine alltäglichen beliebigen Exponate, die wir zeigen werden», verspricht Flory.

Diese Haarlocke des 4-jährig verstorbenen Niederwilers Hermann Hunn von 1884 ist nur eines der spannenden Ausstellungsstücke. zvg

Neben einer modernen Wasserurne gibt es beispielsweise auch die Haarlocke eines 4-jährig verstorbenen Bubes zu sehen. «Sein Name war Hermann Hunn, er starb 1884 und war mein Urgrossonkel. Dazu erzählen wir die Geschichte der armen Familie, die in Niederwil gelebt und innert kürzester Zeit den Vater und zwei Söhne verloren hat. Eine der Töchter, die überlebte, war meine Urgrossmutter», erzählt Adrian Flory.

Beim Frauezmorge berichtet die Bestatterin von ihrer Arbeit

Wer schon immer wissen wollte, wie es in einer Orgel drin aussieht oder wieso sich die Fusspedale manchmal wie von Zauberhand bewegen, der ist bei Musiker und Musikschulleiter Sandro Oldani an der richtigen Adresse. «Er wird das bedeutungsvolle Instrument nicht nur vorspielen, sondern auch erklären, dessen Innenleben sichtbar machen und die Leute sogar selber ausprobieren lassen», freut sich Flory.

Natürlich darf eine Führung zur Geschichte der Kirche und deren schützenswerten Architektur nicht fehlen. «Dafür konnten wir Jonas Kallenbach von der kantonalen Denkmalpflege gewinnen.»

Der Kirchturm und der Kirchenestrich werden spezielle Highlights sein, die man sonst nur selten besuchen kann. zvg

Die verschiedenen Ateliers, wie die Posten genannt werden, die am 22. Oktober in und um die Niederwiler Kirche besucht werden können, laden zwischen 14 und 17.30 Uhr zur freien Besichtigung ein. Am Samstagmorgen führt die Niederwiler Frauengemeinschaft zudem ein Frauezmorge mit der bekannten Wohler Bestatterin Karin Koch Sager durch, die über würdevolles Abschiednehmen, aber auch über moderne Bestattungsformen informiert.

«Nicht zuletzt wollen wir so auch aufzeigen, wie lebendig unser schönes Dorf ist», sagt Flory und verdeutlicht lachend: «Ja, der Tag steht unter dem Patronat der Katholischen Kirche. Aber es geht nicht um den Papst und so. Wir wollen im Dorf etwas veranstalten, das allen etwas bringt.»

Mehr Infos zur Schatztruhe Kirche vom 22. Oktober unter www.kath-niederwil.ch