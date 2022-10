Niederwil: 150 Personen gehen in der Kirche auf Schatzsuche

Niederwil In der Kirche auf Schatzsuche: 150 Besucherinnen und Besucher nahmen am Aktionstag teil Am Aktionstag Schatztruhe Kirche durften Besucherinnen und Besucher den Glockenturm besteigen und vieles erleben, was sonst verborgen ist. 25 Helferinnen und Helfer wirkten mit grossem Engagement mit. Autor 24.10.2022, 05.00 Uhr

Unter anderem hörten am Aktionstag Schatztruhe Kirche viele Kinder die Geschichten zu den Statuen von Apostel Petrus, St. Martin oder Apostel Thomas. Bild: zvg

Eine gemeinsame Idee, zwei Initianten und eine Kirchenpflege, die das Projekt von Anfang an vollumfänglich unterstützte waren die Basis für den Öffentlichkeitstag Schatztruhe Kirche in Niederwil, der am Samstag stattgefunden hatte. 25 Helferinnen und Helfer wirkten mit grossem Engagement mit. 150 Besucherinnen und Besucher waren vor Ort, 10 grossartige Ateliers waren eingerichtet und 3,5 Stunden war die Kirche voll.