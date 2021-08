Referendum gegen Niederwiler Asylunterkunft ist zustande gekommen

Niederwil Es geht in die dritte Runde: Das Referendum gegen die Asylunterkunft ist zu Stande gekommen Gegen den Bau der Niederwiler Asylunterkunft wurde das Referendum ergriffen. 452 Niederwilerinnen und Niederwiler setzten ihre Unterschrift darunter. Die Stimmberechtigten werden nun an der Urne, am 24. Oktober, nochmals über das Geschäft befinden. Nathalie Wolgensinger 10.08.2021, 18.00 Uhr

An der Hubelstrasse 18, neben der Gärtnerei Gisler, soll die Asylunterkunft zu stehen kommen. Andrea Weibel (20. Mai 2021)

Was im Juni dieses Jahres als Happy End einer langen Geschichte gefeiert wurde, ist bereits wieder Makulatur. Damals hiess die Gemeindeversammlung mit 119 Ja- gegen 43-Nein-Stimmen den Bau der Niederwiler Asylunterkunft an der Hubelstrasse deutlich gut. Und dies, nachdem an der vorangegangenen Infoveranstaltung Kritik an den Plänen des Gemeinderates laut wurde. Manch einer dürfte verwundert gewesen sein, dass dieses Geschäft dann doch so deutlich passierte.