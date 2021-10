Analyse zum Referendum gegen die Asylunterkunft in Niederwil

Niederwil Ein Dorf im Zwiespalt: Der Neubau der Asylunterkunft ist umstritten Seit Jahren sucht man in Niederwil eine Unterkunft, um die elf Asylbewerbenden unterzubringen. Mit einem Neubau im Hubelquartier schien die Lösung gefunden. Doch ein Referendumskomitee will das verhindern. Eine Analyse zur hitzig geführten Abstimmungsdebatte. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 22.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anstelle dieses Häuschens an der Hubelstrasse 18 möchte der Gemeinderat Niederwil eine zweigeschossige Asylunterkunft erstellen. Die Abstimmung findet am Sonntag statt. Andrea Weibel (20.5.21)

Der Niederwiler Gemeinderat ist derzeit wirklich nicht zu beneiden. Seit Jahren sucht er eine Alternative zur baufälligen Unterkunft, welche die elf Asylbewerbenden derzeit bewohnen.

Die Unterkunft wurde erstellt, als man im Baugewerbe noch auf Saisonniers setzte, die für ihren kurzen Aufenthalt in der Schweiz ein Bett und ein Dach über dem Kopf brauchten. Entsprechend spartanisch wurden die Baracken eingerichtet. Die Toilettenanlagen spotten jeder Beschreibung und es zieht durch alle Ritzen. Ausserdem muss das in die Jahre gekommene Haus einer Überbauung weichen, die Gemeinde muss möglichst bald ein neues Daheim für Asylbewerbenden finden.

Grundstück ist 1300 Quadratmeter gross

Die neue Unterkunft soll nachhaltig sein, damit sie möglichst die nächsten Jahre überdauert. Mit der Liegenschaft an der Göslikerstrasse meinte man im Jahr 2018 die Lösung gefunden zu haben. Doch der Gemeinderat machte damals die Rechnung ohne die Stimmberechtigten. Diese lehnten den Kredit ab, die Liegenschaft sei zu klein, so die Meinung.

Und so ging die Suche wieder von vorne los. Als man auf das Land im Hubelquartier aufmerksam gemacht wurde, da machte sich Hoffnung breit, dass es endlich vorwärtsgeht. Das 1300 Quadratmeter grosse Stück Land an der Hubelstrasse 18 wird vom Verein Gnadenthal im Baurecht auf 35 Jahre zur Verfügung gestellt.

Ein Neubau, so ergaben die Recherchen des Gemeinderates, wäre die kostengünstigste Möglichkeit, um die Asylbewerber unterzubringen. Und so arbeitete man ein Projekt aus, das – nach Meinung des Gemeinderates – den Anforderungen von Bund und Kanton, aber auch jener der Steuerzahlenden gerecht wird. Gemeinderätin Cornelia Stutz stellte verschiedene Varianten vor und zeigte auf, dass ein Neubau die kostengünstigste und nachhaltigste Variante ist. Aber hier hatte der Gemeinderat einmal mehr die Rechnung ohne den Wirt gemacht.

Woran sich die Gegner stören

Dass die Vorlage umstritten ist, zeichnete sich bereits an der Infoveranstaltung vor der Gemeindeversammlung ab. Die Gegner der Vorlage stellten kritische Fragen und man war sich nicht sicher, ob die Mehrheit der Stimmberechtigten der Vorlage zustimmen würden. Umso mehr erstaunte es, dass der Kredit von 860'000 Franken in aller Deutlichkeit von der Gemeindeversammlung mit 119 Ja- gegen 43-Nein-Stimmen bei einer Enthaltung gutgeheissen wurde.

Die Gegner der Vorlage gaben sich damit nicht geschlagen. Sie sammelten Unterschriften und ergriffen das Referendum. Das ist ihr gutes Recht. Dass sie sich aber partout der Öffentlichkeit verweigerten, das hinterlässt einen schalen Nachgeschmack.

Zwar meldete sich Ende letzter Woche Pierangelo Jotti und gab – nach langen und zähen Verhandlungen mit der Redaktion – ein Interview. In diesem legte er die Argumente des Komitees dar. Zwischen den Zeilen wurde deutlich, dass es nicht nur die Kosten sind, welche Jotti und seine Mitstreiter am Neubau stören: Es ist auch die Lage, die nicht allen behagt. Und sie stören sich daran, dass der Gemeinderat keinen Plan B vorlegt.

Was die Leserbrief-Prognose sagt

Wer hinter dem Referendumskomitee steht, das verrät Jotti nicht. Und so lässt er die Niederwilerinnen und Niederwiler weiterhin im Ungewissen, ob sich da die unmittelbare Nachbarschaft zusammengetan hat, um den Neubau zu verhindern oder ob es tatsächlich die Kosten von 860'000 Franken sind, die das Komitee zum Unterschriftensammeln bewog.

Fakt ist aber, dass die Gemeinde Niederwil auch in den nächsten Jahren vorläufig aufgenommene Menschen unterbringen muss. Die derzeitige Lage an den Aussengrenzen von Europa lassen nichts anderes vermuten.

Am Sonntag wird sich an der Urne weisen, was die Niederwilerinnen und Niederwiler vom Projekt halten. Nimmt man das Verhältnis der Leserbriefe, die der AZ in den letzten Wochen zugesandt wurden, als Indikator, dann wird das Referendum wohl abgelehnt.

Noch selten hat ein lokales Politthema eines kleinen Dorfes so viele Leserbriefe ausgelöst wie der Neubau der Asylunterkunft in Niederwil. Ob aber all diese Zuschriften die Stimmung im Dorf wirklich abbilden, darauf darf man gespannt sein.