Der Adventsmarkt in Niederwil stand im Zeichen des Kunsthandwerks

Niederwil Die zweite Ausgabe des Kulturort-Adventsmarkts kam mit Verspätung – und war darum umso schöner 2019 lancierte der Kulturort Niederwil einen Adventsmarkt im Gewächshaus der Gärtnerei Gisler. Im vergangenen Jahr musste die zweite Ausgabe coronabedingt abgesagt werden. Nun fand der Markt wieder statt. Die Freude bei Organisatorinnen und Organisatoren wie bei Marktfahrenden und Besuchenden war gross. Verena Schmidtke Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Adventsmarkt gab es Kunsthandwerk in allerlei Form zu bestaunen und erstehen. Verena Schmidtke / Aargauer Zeitung

Am Wochenende lud der Kulturort Niederwil zu einem Kunsthandwerker-Adventsmarkt in einem Gewächshaus der Gärtnerei Gisler ein. Und während der November das Freiamt wieder einmal im Nebel versinken liess, war ein Besuch des Niederwiler Adventsmarktes ein guter Stimmungsaufheller – fürs Auge wurde dort einiges geboten. Bereits am Eingang gingen die Besucherinnen und Besucher an einem dekorativen Weihnachtsmann mit Schlitten vorbei, eine gelungene Einstimmung auf die adventlich gestalteten Stände.