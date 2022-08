Die Hägglingerstrasse wird saniert und ein Jahr lang gesperrt

Niederwil Die Hägglingerstrasse wird ein Jahr lang gesperrt: Sie muss saniert werden Die Kantonsstrasse K384 zwischen Niederwil und Hägglingen soll auf einer Länge von 1,1 Kilometern saniert werden. Am Montag informierten Gemeinde und Kanton über die geplanten Arbeiten. Zu reden gab der Fussgängerübergang im Bereich des Rosenweges und der Wohlerstrasse. Nathalie Wolgensinger 24.08.2022, 05.00 Uhr

Es ist offensichtlich: Die Hägglingerstrasse benötigt dringend eine Sanierung. Nathalie Wolgensinger

Eigentlich ist es unbestritten: Die Kantonsstrasse K384 muss dringend saniert werden. Die Verbindungsstrasse zwischen Niederwil und Hägglingen ist in die Jahre gekommen und die Werkleitungen im Boden sind marode. Zudem fehlt eine durchgehende Strassenlinienführung, die Ausfahrten aus den Grundstücken sind an einigen Stellen unübersichtlich und es fehlen Fusswegverbindungen.

Die Strassenbreite schwankt zwischen 4,60 und 6 Metern. Neu soll sie durchgehend 5,30 Meter breit sein, was das Kreuzen zweier Autos ermöglicht.

Im Einmündungsbereich der Wohlerstrasse ist eine Fussgängerquerung vorgesehen. Nathalie Wolgensinger

Am Montagabend stellte der Niederwiler Gemeinderat, gemeinsam mit den Verantwortlichen des Kantons, das Sanierungsprojekt im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung vor. Gegen 60 Niederwilerinnen und Niederwiler waren zugegen, um sich aus erster Hand informieren zu lassen. Gemeindeammann Norbert Ender sagt: «Viele der Teilnehmenden waren Anwohnende, die sich für das Projekt als Ganzes interessieren, aber auch, wie und wo sie ihre Liegenschaften während der rund ein Jahr dauernden Bauphase erreichen.»

Ein Jahr lang ist die Hägglingerstrasse gesperrt

Die Arbeiten sollen in insgesamt fünf Bauphasen aufgeteilt werden. Die Hägglingerstrasse soll während der Bauphase, die ein Jahr dauert, durchgehend gesperrt sein, eine Umfahrung wird via Rütistrasse eingerichtet. Ender sagt: «Die Anwohnenden werden jederzeit zu ihren Liegenschaften oder zumindest zu temporären Parkplätzen fahren können.»

Saniert wird die Strasse auf einer Länge von 1,1 Kilometern vom Abzweiger der Hauptstrasse her bis zum Ende des Waldes. Für Diskussionen sorgte am Montagabend der Fussgängerübergang für Zufussgehende aus dem Rosenweg und die durchgängige Gehwegverbindung zwischen Wohler- und Rütistrasse.

Gesprächsstoff lieferte die Fussgängerüberquerung im Einmündungsbereich der Wohlerstrasse. Norbert Ender sagt: «Da hätten sich viele einen Fussgängerstreifen gewünscht. Sie sind der Meinung, das würde das Überqueren der Strasse noch sicherer machen.» Das sei aber leider nicht möglich, so Ender, die Frequenzen seien zu tief, als dies das Einrichten eines Fussgängerstreifens zuliesse.

Vorgesehen ist zudem, dass zwischen dem Emmetweg und Im Emmet eine Gehwegverbindung realisiert wird und ein Fussgängerstreifen das Queren der Hägglingerstrasse in Richtung Rütistrasse sicherer macht. Wer von weiter oben, vom Rebenacker her, zu Fuss in Richtung Dorf unterwegs ist, der kann nach der Sanierung auf ein begehbares Bankett ausweichen.

Der Kanton übernimmt den Löwenanteil der Kosten

Die Kuppe im Wald macht die Strecke für Fahrzeuglenkende unübersichtlich. Das soll nun geändert werden, diese Strecke wird begradigt. Beim Umspannwerk der AEW wird der bisher eckig geführte Strassenrand behoben. Ebenfalls angepasst wird die Linienführung beim Einmünder des Rebenackerwegs, dazu muss die Kurve leicht in Richtung Norden verschoben werden.

Die unübersichtliche Kuppel im Waldstück wird begradigt. Nathalie Wolgensinger

Von den insgesamt 4,92 Mio. Franken Baukosten übernimmt der Kanton den Löwenanteil von 4,16 Mio. Franken, die Gemeinde hat einen Anteil von 759'000 Franken zu tragen. Für die Sanierung der Werkleitungen werden insgesamt 520’000 Franken budgetiert. Diese Kosten sind durch die Gemeinde zu tragen. Die Planauflage ist für den Herbst dieses Jahres vorgesehen, die Gemeindeversammlung wird im November über den Baukredit befinden. Der Baustart ist im Frühjahr 2025 vorgesehen.